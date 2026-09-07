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 24hod.sk    Šport

07. septembra 2026

PSG cieli na tretí triumf v Lige majstrov bez prerušenia, púť za ním začne doma proti Slovanu Bratislava


Tagy: Liga majstrov 2026/2027 Slovan Bratislava v Lige majstrov 2026/2027

Parížsky tím chce potvrdiť svoju dominanciu v najprestížnejšej európskej futbalovej súťaži. Nová sezóna futbalovej Ligy majstrov sa začne už v utorok a obhajca trofeje Paríž Saint-Germain začnú ...



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hungary_champions_league_final_soccer_439_7 676x451 7.9.2026 (SITA.sk) - Parížsky tím chce potvrdiť svoju dominanciu v najprestížnejšej európskej futbalovej súťaži.


Nová sezóna futbalovej Ligy majstrov sa začne už v utorok a obhajca trofeje Paríž Saint-Germain začnú púť za tretím triumfom bez prerušenia v domácom prostredí duelom proti slovenskému šampiónovi ŠK Slovan Bratislava.

Francúzsky veľkoklub v minulej sezóne obhájil titul z jari 2025, vo finále v Budapešti zdolal londýnsky Arsenal po penaltovom rozstrele. Tréner Luis Enrique zdôrazňuje význam ambícií tímu: "Naše ciele sú jasné. Chcem vyhrať dôležité trofeje a nie je významnejšej než Liga majstrov."

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Dosiahnutie tretieho titulu za sebou by PSG zaradilo medzi najslávnejšie európske tímy. Doteraz sa to podarilo len Realu Madrid v rokoch 2016 až 2018 pod vedením Zinedina Zidana a skôr Ajaxu Amsterdam či Bayernu Mníchov v 70. rokoch.

Nový formát súťaže s 36 klubmi prináša pre PSG výzvy aj šance. Parížsky tím mal v ostatných dvoch rokoch problémy s priebežnou fázou a musel si vybojovať postup cez play-off. Túto sezónu na neho čakajú známi súperi ako Manchester City, FC Barcelona či Aston Villa.

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Okrem PSG sa očakáva silný výkon anglických klubov, predovšetkým Arsenalu, ktorý postupne zlepšuje svoje výsledky v posledných rokoch a minulú sezónu skončil ligovú časť bez prehry. "Máme logický ďalší krok," povedal tréner Mikel Arteta o očakávaniach od svojho tímu po štvrťfinále, semifinále a finále za ostatné tri roky.

Novými účastníkmi sú kluby ako Como, Viking Stavanger či Sabah, ktoré prinášajú do súťaže novú krv. Azerbajdžanský Sabah vedený litovským trénerom Valdasom Dambrauskasom zažil historický postup z ligy až na slávny Old Trafford, čo prináša finančné a športové výhody predstaviteľom menších futbalových krajín.

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Finančné odmeny sú obrovské, víťaz Ligu majstrov si môže prilepšiť až o 90 miliónov eur, pričom PSG z minulých dvoch víťazstiev získal zhruba 150 miliónov eur na sezónu.

Sezóna sľubuje napätie a snahu veľkých klubov upevniť svoj status v najprestížnejšej klubovej súťaži v Európe.


Zdroj: SITA.sk - PSG cieli na tretí triumf v Lige majstrov bez prerušenia, púť za ním začne doma proti Slovanu Bratislava © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Liga majstrov 2026/2027 Slovan Bratislava v Lige majstrov 2026/2027
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