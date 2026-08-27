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 24hod.sk    Šport

27. augusta 2026

FC Barcelona získal chorvátskeho reprezentačného brankára Livakoviča


Tagy: La Liga 2026/2027

Katalánsky tím angažoval gólmana s medzinárodnými skúsenosťami, ktorý podpísal zmluvu na štyri roky. Španielsky futbalový veľkoklub FC Barcelona získal do svojho kádra skúseného chorvátskeho ...



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dominik livakovic chorvatsko kanada ms vo futbale 2022 v katare scaled 1 676x460 27.8.2026 (SITA.sk) - Katalánsky tím angažoval gólmana s medzinárodnými skúsenosťami, ktorý podpísal zmluvu na štyri roky.


Španielsky futbalový veľkoklub FC Barcelona získal do svojho kádra skúseného chorvátskeho reprezentačného brankára Dominika Livakoviča. Tridsaťjedenročný rodák zo Zadaru od leta 2023 patril tureckému tímu Fenerbahce Istanbul, no v sezóne 2025/2026 hosťoval v španielskej Girone aj v materskom Diname Záhreb.

Prestupovú čiastku Katalánci nezverejnili, no podľa miestny médií sa môže pohybovať na úrovni štyroch miliónov eur. "Chorvátsky brankár podpísal kontrakt na štyri sezóny, teda do 30. júna 2030," uviedli Blaugranas prostredníctvom oficiálneho vyhlásenia.

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Livakovič bol jedným z hrdinov reprezentácie Chorvátska na MS 2022, keď v penaltových rozstreloch "vychytal" Japoncov aj Brazílčanov a Chorváti sa dostali až do semifinále. Predstavil sa aj na tohtoročnom svetovom šampionáte a odchytal všetky štyri stretnutia Chorvátov. Na konte má aj bronz z MS 2018.

V novom pôsobisku bude na poste náhradníka Joana Garcíu spoločne s poľským veteránom Wojciechom Szczesnym.


Zdroj: SITA.sk - FC Barcelona získal chorvátskeho reprezentačného brankára Livakoviča © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: La Liga 2026/2027
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