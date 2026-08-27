|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 27.8.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Silvia
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
27. augusta 2026
UEFA ustúpi voči FIFA, pred žrebom Ligy majstrov prichádza k zrušeniu hrozby plánovaného bojkotu
UEFA požadovala zrušenie spomenutého návrhu a zároveň si vyžiadala záruky, že podobné pokusy sa už nebudú opakovať. Štvrtkový žreb tohtoročnej ligovej časti futbalovej Ligy majstrov je ...
Zdieľať
27.8.2026 (SITA.sk) - UEFA požadovala zrušenie spomenutého návrhu a zároveň si vyžiadala záruky, že podobné pokusy sa už nebudú opakovať.
Štvrtkový žreb tohtoročnej ligovej časti futbalovej Ligy majstrov je zatienený nedávnymi udalosťami v spore medzi Európskou futbalovou úniou (UEFA) a Medzinárodnou futbalovou federáciou (FIFA) o plánované súkromné financovanie podujatí vrátane majstrovstiev sveta. UEFA však pravdepodobne ustúpi a stiahne svoju hrozbu bojkotu globálnych súťaží.
Strešný orgán európskeho futbalu má v rukách dominantné kluby a národné tímy futbalového ekonomického trhu. Reagoval pohotovo a kriticky po tom, čo sa na konci júla objavila informácia o pláne vedenia FIFA pod vedením Gianniho Infantina vytvoriť komerčnú dcérsku spoločnosť na riadenie najväčších podujatí, vrátane svetových šampionátov národných tímov aj klubov. Tento návrh zahŕňal možnosť získania podielov súkromnými investormi v spoločnosti, ktorá mala vzniknúť v rámci iniciatívy FIFA Forward Enterprise (FFE).
Pod vedením prezidenta UEFA Aleksandera Čeferina bol tento plán označený za "temnú a neprehľadnú zákulisný dohodu“. UEFA jasne vyhlásila, že "žiadne reprezentácie pod hlavičkou UEFA nebudú participovať v súťaži FIFA, pokiaľ budú tieto návrhy v platnosti", čo prispelo k rýchlemu stiahnutiu kontroverzného plánu.
Pred žrebom Ligy majstrov v Monte Carle sa stretli predstavitelia UEFA a členských asociácií a zdroje uviedli, že hrozba bojkotu turnajov FIFA bude pravdepodobne zrušená. UEFA požadovala zrušenie spomenutého návrhu a zároveň si vyžiadala záruky, že podobné pokusy sa už nebudú opakovať. Podľa informácií bola táto podmienka splnená, čo znemožní rozkol medzi členmi UEFA pri prípadnom bojkote.
V blízkej budúcnosti sa očakáva ženský turnaj do 20 rokov v Poľsku a pokračuje kvalifikácia európskych tímov na MS žien 2027 v Brazílii.
V mužskom futbale sa pozornosť sústreďuje späť na najvyššiu klubovú súťaž po skončení svetového šampionátu v Severnej Amerike. Vo štvrtok večer sa rozhodne v žrebe Ligy majstrov, s kým si zmerajú sily elitné európske tímy.
Obhajca titulu Paríž Saint-Germain začne svoju cestu za tretím po sebe idúcim titulom, čo sa za posledných 50 rokov podarilo len Realu Madrid v rokoch 2016 až 2018. Tréner Luis Enrique pred sezónou vyhlásil: "Vyhrali sme posledné dva ročníky, preto naozaj chceme získať aj tretí titul. Bude to veľmi náročné, ale toto je naša ambícia."
Súťaž pokračuje v novom formáte s 36 tímami, ktoré sú usporiadané do jednej veľkej ligy, v ktorej každý tím odohrá zápasy proti ôsmim rôznym súperom. Najväčší podiel účastníkov tvoria tímy zo štyroch najlepších európskych líg: anglická Premier League aj španielska La Liga majú po piatich zástupcov.
Okrem tradičných účastníkov sa v Lige majstrov predstavia napríklad nováčikovia Como pod vedením kouča Cesca Fábregasa. Debut čaká aj klub Sabah z Azerbajdžanu, ktorý sa do ligovej časti prebojoval z prvého kvalifikačného kola. Do LM prvýkrát postúpil aj rakúsky LASK Linz, ktorý v play-off po dráme vyradil škótsky Celtic Glasgow.
Prvé zápasy ligovej časti sú naplánované na obdobie medzi 8. a 10. septembrom, súťaž vyvrcholí finále 5. júna 2027 na štadióne Metropolitano v Madride.
Zdroj: SITA.sk - UEFA ustúpi voči FIFA, pred žrebom Ligy majstrov prichádza k zrušeniu hrozby plánovaného bojkotu © SITA Všetky práva vyhradené.
Štvrtkový žreb tohtoročnej ligovej časti futbalovej Ligy majstrov je zatienený nedávnymi udalosťami v spore medzi Európskou futbalovou úniou (UEFA) a Medzinárodnou futbalovou federáciou (FIFA) o plánované súkromné financovanie podujatí vrátane majstrovstiev sveta. UEFA však pravdepodobne ustúpi a stiahne svoju hrozbu bojkotu globálnych súťaží.
Strešný orgán európskeho futbalu má v rukách dominantné kluby a národné tímy futbalového ekonomického trhu. Reagoval pohotovo a kriticky po tom, čo sa na konci júla objavila informácia o pláne vedenia FIFA pod vedením Gianniho Infantina vytvoriť komerčnú dcérsku spoločnosť na riadenie najväčších podujatí, vrátane svetových šampionátov národných tímov aj klubov. Tento návrh zahŕňal možnosť získania podielov súkromnými investormi v spoločnosti, ktorá mala vzniknúť v rámci iniciatívy FIFA Forward Enterprise (FFE).
Pod vedením prezidenta UEFA Aleksandera Čeferina bol tento plán označený za "temnú a neprehľadnú zákulisný dohodu“. UEFA jasne vyhlásila, že "žiadne reprezentácie pod hlavičkou UEFA nebudú participovať v súťaži FIFA, pokiaľ budú tieto návrhy v platnosti", čo prispelo k rýchlemu stiahnutiu kontroverzného plánu.
Pred žrebom Ligy majstrov v Monte Carle sa stretli predstavitelia UEFA a členských asociácií a zdroje uviedli, že hrozba bojkotu turnajov FIFA bude pravdepodobne zrušená. UEFA požadovala zrušenie spomenutého návrhu a zároveň si vyžiadala záruky, že podobné pokusy sa už nebudú opakovať. Podľa informácií bola táto podmienka splnená, čo znemožní rozkol medzi členmi UEFA pri prípadnom bojkote.
V blízkej budúcnosti sa očakáva ženský turnaj do 20 rokov v Poľsku a pokračuje kvalifikácia európskych tímov na MS žien 2027 v Brazílii.
V mužskom futbale sa pozornosť sústreďuje späť na najvyššiu klubovú súťaž po skončení svetového šampionátu v Severnej Amerike. Vo štvrtok večer sa rozhodne v žrebe Ligy majstrov, s kým si zmerajú sily elitné európske tímy.
Obhajca titulu Paríž Saint-Germain začne svoju cestu za tretím po sebe idúcim titulom, čo sa za posledných 50 rokov podarilo len Realu Madrid v rokoch 2016 až 2018. Tréner Luis Enrique pred sezónou vyhlásil: "Vyhrali sme posledné dva ročníky, preto naozaj chceme získať aj tretí titul. Bude to veľmi náročné, ale toto je naša ambícia."
Súťaž pokračuje v novom formáte s 36 tímami, ktoré sú usporiadané do jednej veľkej ligy, v ktorej každý tím odohrá zápasy proti ôsmim rôznym súperom. Najväčší podiel účastníkov tvoria tímy zo štyroch najlepších európskych líg: anglická Premier League aj španielska La Liga majú po piatich zástupcov.
Okrem tradičných účastníkov sa v Lige majstrov predstavia napríklad nováčikovia Como pod vedením kouča Cesca Fábregasa. Debut čaká aj klub Sabah z Azerbajdžanu, ktorý sa do ligovej časti prebojoval z prvého kvalifikačného kola. Do LM prvýkrát postúpil aj rakúsky LASK Linz, ktorý v play-off po dráme vyradil škótsky Celtic Glasgow.
Prvé zápasy ligovej časti sú naplánované na obdobie medzi 8. a 10. septembrom, súťaž vyvrcholí finále 5. júna 2027 na štadióne Metropolitano v Madride.
Zdroj: SITA.sk - UEFA ustúpi voči FIFA, pred žrebom Ligy majstrov prichádza k zrušeniu hrozby plánovaného bojkotu © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Svetový rekordér Sawe sa nepredstaví na maratóne v Berlíne. Aký je dôvod?
Svetový rekordér Sawe sa nepredstaví na maratóne v Berlíne. Aký je dôvod?
<< predchádzajúci článok
FC Barcelona získal chorvátskeho reprezentačného brankára Livakoviča
FC Barcelona získal chorvátskeho reprezentačného brankára Livakoviča