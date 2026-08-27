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 24hod.sk    Šport

27. augusta 2026

UEFA ustúpi voči FIFA, pred žrebom Ligy majstrov prichádza k zrušeniu hrozby plánovaného bojkotu



UEFA požadovala zrušenie spomenutého návrhu a zároveň si vyžiadala záruky, že podobné pokusy sa už nebudú opakovať.  Štvrtkový žreb tohtoročnej ligovej časti futbalovej Ligy majstrov je ...



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soccer_uefa_russia_decision_36234 676x451 27.8.2026 (SITA.sk) - UEFA požadovala zrušenie spomenutého návrhu a zároveň si vyžiadala záruky, že podobné pokusy sa už nebudú opakovať. 


Štvrtkový žreb tohtoročnej ligovej časti futbalovej Ligy majstrov je zatienený nedávnymi udalosťami v spore medzi Európskou futbalovou úniou (UEFA) a Medzinárodnou futbalovou federáciou (FIFA) o plánované súkromné financovanie podujatí vrátane majstrovstiev sveta. UEFA však pravdepodobne ustúpi a stiahne svoju hrozbu bojkotu globálnych súťaží.

Strešný orgán európskeho futbalu má v rukách dominantné kluby a národné tímy futbalového ekonomického trhu. Reagoval pohotovo a kriticky po tom, čo sa na konci júla objavila informácia o pláne vedenia FIFA pod vedením Gianniho Infantina vytvoriť komerčnú dcérsku spoločnosť na riadenie najväčších podujatí, vrátane svetových šampionátov národných tímov aj klubov. Tento návrh zahŕňal možnosť získania podielov súkromnými investormi v spoločnosti, ktorá mala vzniknúť v rámci iniciatívy FIFA Forward Enterprise (FFE).

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Pod vedením prezidenta UEFA Aleksandera Čeferina bol tento plán označený za "temnú a neprehľadnú zákulisný dohodu“. UEFA jasne vyhlásila, že "žiadne reprezentácie pod hlavičkou UEFA nebudú participovať v súťaži FIFA, pokiaľ budú tieto návrhy v platnosti", čo prispelo k rýchlemu stiahnutiu kontroverzného plánu.

Pred žrebom Ligy majstrov v Monte Carle sa stretli predstavitelia UEFA a členských asociácií a zdroje uviedli, že hrozba bojkotu turnajov FIFA bude pravdepodobne zrušená. UEFA požadovala zrušenie spomenutého návrhu a zároveň si vyžiadala záruky, že podobné pokusy sa už nebudú opakovať. Podľa informácií bola táto podmienka splnená, čo znemožní rozkol medzi členmi UEFA pri prípadnom bojkote.

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V blízkej budúcnosti sa očakáva ženský turnaj do 20 rokov v Poľsku a pokračuje kvalifikácia európskych tímov na MS žien 2027 v Brazílii.

V mužskom futbale sa pozornosť sústreďuje späť na najvyššiu klubovú súťaž po skončení svetového šampionátu v Severnej Amerike. Vo štvrtok večer sa rozhodne v žrebe Ligy majstrov, s kým si zmerajú sily elitné európske tímy.

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Obhajca titulu Paríž Saint-Germain začne svoju cestu za tretím po sebe idúcim titulom, čo sa za posledných 50 rokov podarilo len Realu Madrid v rokoch 2016 až 2018. Tréner Luis Enrique pred sezónou vyhlásil: "Vyhrali sme posledné dva ročníky, preto naozaj chceme získať aj tretí titul. Bude to veľmi náročné, ale toto je naša ambícia."

Súťaž pokračuje v novom formáte s 36 tímami, ktoré sú usporiadané do jednej veľkej ligy, v ktorej každý tím odohrá zápasy proti ôsmim rôznym súperom. Najväčší podiel účastníkov tvoria tímy zo štyroch najlepších európskych líg: anglická Premier League aj španielska La Liga majú po piatich zástupcov.

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Okrem tradičných účastníkov sa v Lige majstrov predstavia napríklad nováčikovia Como pod vedením kouča Cesca Fábregasa. Debut čaká aj klub Sabah z Azerbajdžanu, ktorý sa do ligovej časti prebojoval z prvého kvalifikačného kola. Do LM prvýkrát postúpil aj rakúsky LASK Linz, ktorý v play-off po dráme vyradil škótsky Celtic Glasgow.

Prvé zápasy ligovej časti sú naplánované na obdobie medzi 8. a 10. septembrom, súťaž vyvrcholí finále 5. júna 2027 na štadióne Metropolitano v Madride.



Zdroj: SITA.sk - UEFA ustúpi voči FIFA, pred žrebom Ligy majstrov prichádza k zrušeniu hrozby plánovaného bojkotu © SITA Všetky práva vyhradené.

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