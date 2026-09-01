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01. septembra 2026
Olympijská šampiónka v tenise z Číny darovala financie na pomoc obetiam nešťastia na hranici Nepálu a Tibetu
Tagy: povodne v Nepále
Čchin-wen Čeng podporila záchranárske práce po katastrofálnych záplavách a zosuvoch pôdy. Olympijská tenisová šampiónka Čchin-wen Čeng z Číny darovala jeden milión jüanov (v prepočte cca 128 350 ...
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1.9.2026 (SITA.sk) - Čchin-wen Čeng podporila záchranárske práce po katastrofálnych záplavách a zosuvoch pôdy.
Olympijská tenisová šampiónka Čchin-wen Čeng z Číny darovala jeden milión jüanov (v prepočte cca 128 350 eur) na pomoc pri záchranárskych prácach po smrtiacich prívalových záplavách a zosuvoch pôdy, ktoré zasiahli hranicu medzi Čínou a Nepálom.
Dvadsaťtriročná športová hviezda, ktorá je jednou z najväčších športových osobností Číny, poskytla podobnú sumu aj po zemetrasení v Tibete v roku 2025.
"(Čeng) bude naďalej pozorne sledovať priebeh záchranných prác a vyjadrila prianie, aby jej krajania v postihnutej oblasti čo najskôr prekonali ťažkosti a mohli si obnoviť svoje domovy," uviedol Čínsky charitatívny fond na sociálnych sieťach.
Pri prívalových záplavách pripomínajúcich tsunami, ktoré vznikli minulý týždeň z ľadovca na hranici Tibetu a Nepálu, je takmer 4500 ľudí nezvestných a viac ako 900 potvrdených mŕtvych.
Olympijská šampiónka v dvojhre žien z Paríža 2024 je v rebríčku WTA v druhej stovke a na US Open sa cez kvalifikáciu dostala do hlavnej súťaže, v ktorej je už v 2. kole.
Zdroj: SITA.sk - Olympijská šampiónka v tenise z Číny darovala financie na pomoc obetiam nešťastia na hranici Nepálu a Tibetu © SITA Všetky práva vyhradené.
Olympijská tenisová šampiónka Čchin-wen Čeng z Číny darovala jeden milión jüanov (v prepočte cca 128 350 eur) na pomoc pri záchranárskych prácach po smrtiacich prívalových záplavách a zosuvoch pôdy, ktoré zasiahli hranicu medzi Čínou a Nepálom.
Dvadsaťtriročná športová hviezda, ktorá je jednou z najväčších športových osobností Číny, poskytla podobnú sumu aj po zemetrasení v Tibete v roku 2025.
"(Čeng) bude naďalej pozorne sledovať priebeh záchranných prác a vyjadrila prianie, aby jej krajania v postihnutej oblasti čo najskôr prekonali ťažkosti a mohli si obnoviť svoje domovy," uviedol Čínsky charitatívny fond na sociálnych sieťach.
Pri prívalových záplavách pripomínajúcich tsunami, ktoré vznikli minulý týždeň z ľadovca na hranici Tibetu a Nepálu, je takmer 4500 ľudí nezvestných a viac ako 900 potvrdených mŕtvych.
Olympijská šampiónka v dvojhre žien z Paríža 2024 je v rebríčku WTA v druhej stovke a na US Open sa cez kvalifikáciu dostala do hlavnej súťaže, v ktorej je už v 2. kole.
Zdroj: SITA.sk - Olympijská šampiónka v tenise z Číny darovala financie na pomoc obetiam nešťastia na hranici Nepálu a Tibetu © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: povodne v Nepále
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