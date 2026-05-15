15. mája 2026

Na súpiske Slovákov pre MS 2026 chýba len útočník Nauš. Kapitánom bude Hrivík – VIDEO


Slováci začnú účinkovanie na podujatí v sobotu 16. mája o 12.20 h duelom proti výberu Nórska. Všetko o MS v hokeji 2026 Na súpisku ...



15.5.2026 (SITA.sk) - Slováci začnú účinkovanie na podujatí v sobotu 16. mája o 12.20 h duelom proti výberu Nórska.


Na súpisku slovenskej hokejovej reprezentácie pre majstrovstvá sveta vo Švajčiarsku sa nateraz nedostal útočník Aurel Nauš. Realizačný tímu slovenského výberu zapísal troch brankárov, ôsmich obrancov a trinástich útočníkov.

Známe je už aj to, kto bude na turnaji nosiť na drese kapitánske "céčko". Bude ním 34-ročný útočník Marek Hrivík, najstarší v slovenskom výbere. Pozíciu asistentov budú zastávať útočníci Martin Pospíšil a Martin Faško-Rudáš.

Slováci začnú účinkovanie na podujatí v sobotu 16. mája o 12.20 h duelom proti výberu Nórska. Nasledovať budú stretnutia proti Taliansku, Slovinsku, Dánsku, Česku, Kanade a Švédsku.

Kouč Vladimír Országh má v bránkovisku k dispozícii Adama Gajana, Samuela Hlavaja a Eugena Rabčana. V defenzíve môže vyberať z osmičky František Gajdoš, Jozef Viliam Kmec, Samuel Kňažko, Patrik Koch, Jakub Meliško, Luka Radivojevič, Mislav Rosandič a Maxim Štrbák.

V útoku môžu aktuálne nastúpiť Sebastián Čederle, Faško-Rudáš, spomenutý kapitán Hrivík, Martin Chromiak, Andrej Kollár, Adam Liška, Filip Mešár, Jakub Minárik, Oliver Okuliar, Servác Petrovský, Kristián a Martin Pospíšilovci aj Adam Sýkora.

Zostávajúce miesto na súpiske môže vedenie slovenského družstva zaplniť kedykoľvek počas turnaja. Aby hráč mohol zasiahnuť do diania, musí byť v menoslove niekoľko hodín pred daným zápasom.

Káder slovenskej hokejovej reprezentácie na MS 2026:


Brankári: Adam Gajan, Samuel Hlavaj, Eugen Rabčan

Obrancovia: František Gajdoš, Jozef Viliam Kmec, Samuel Kňažko, Patrik Koch, Jakub Meliško, Luka Radivojevič, Mislav Rosandič, Maxim Štrbák

Útočníci: Sebastián Čederle, Martin Faško-Rudáš, Marek Hrivík, Martin Chromiak, Andrej Kollár, Adam Liška, Filip Mešár, Jakub Minárik, Oliver Okuliar, Servác Petrovský, Kristián Pospíšil, Martin Pospíšil, Adam Sýkora - Aurel Nauš


Zdroj: SITA.sk - Na súpiske Slovákov pre MS 2026 chýba len útočník Nauš. Kapitánom bude Hrivík – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

