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 24hod.sk    Šport

08. septembra 2026

Olympijská šampiónka v diaľke po autonehode predčasne ukončila sezónu


Tagy: Skok do diaľky

Tara Davisová-Woodhallová sa zotavuje po vážnej nehode, s ťažkým otrasom mozgu skončila v nemocnici. Úradujúca olympijská aj svetová šampiónka v diaľke Tara Davisová-Woodhallová oznámila ...



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foto 676x351 8.9.2026 (SITA.sk) - Tara Davisová-Woodhallová sa zotavuje po vážnej nehode, s ťažkým otrasom mozgu skončila v nemocnici.


Úradujúca olympijská aj svetová šampiónka v diaľke Tara Davisová-Woodhallová oznámila predčasný koniec aktuálnej sezóny po tom, čo minulý týždeň utrpela vážnu autonehodu. Dvadsaťsedemročnú Američanku hospitalizovali s ťažkým otrasom mozgu, keď sa ako chodkyňa dostala do kolízie s nárazníkom automobilu. Bude tak chýbať na tohtotýždňovom prestížnom ultimátnom šampionáte v Budapešti.

Davisová-Woodhallová hneď po nehode upozornila, že bude mať problémy byť fit na záverečné podujatie súťažného ročníka, ktoré sa začne už v piatok. Svoj rozhodnutie ukončiť sezónu oznámila na instagrame slovami:

„Po dôkladnom zvážení s mojím tímom sme sa rozhodli ukončiť sezónu 2026. Bolí to. Som smutná, sklamaná a jednoducho zranená z celého toho diania.“ Dodala tiež: „Vrátim sa späť."

https://www.instagram.com/p/Dc_SP5OlI8C/?img_index=1


Davisová-Woodhallová a jej manžel - paralympijský šprintér Hunter Woodhall - patria medzi najvýznamnejšie a najznámejšie športové osobnosti v atletike.

Ultimátny šampionát je nová súťaž, ktorá sa koná v rokoch, keď nie sú olympijské hry ani svetové šampionáty. Víťazi v každej disciplíne získajú 150-tisíc dolárov, čo je v prepočte približne 130-tisíc eur.


Zdroj: SITA.sk - Olympijská šampiónka v diaľke po autonehode predčasne ukončila sezónu © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Skok do diaľky
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