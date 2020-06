FC Liverpool má po 30 rokoch majstrovský titul. Hráči od prvého dňa cítili, že Klopp zmení všetko

Na značku tímu už sadala hrdza

Vznikla víťazná partia

Rozprávková cesta za víťazstvom

Pandémia takmer prekazila magický rok

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

26.6.2020 (Webnoviny.sk) - Posledné sekundy zápasu Chelsea Manchester City (2:1) boli pre fanúšikov FC Liverpool najdlhšie, ale zároveň najkrajšie v ich životoch. S blížiacim sa koncom bolo čoraz zrejmejšie, že všetko bude mať dobrý koniec.Víťazstvo Chelsea nad úradujúcim šampiónom dalo definitívnu bodku za 30-ročným úsilím futbalistov FC Liverpool v honbe za majstrovským titulom v najprestížnejšej futbalovej súťaži na svete.V zostávajúcich siedmich kolách Premier League už zverencov Jürgena Kloppa nikto nepredbehne. Ich jediný reálny súper ManCity si môže pripísať maximálne 21 bodov. Devätnásty titul FC Liverpool v najvyššej anglickej súťaži a prvý od sezóny 1989/1990 sa stal realitou. Zároveň je to prvý titul v Premier League, keďže najvyššia súťaž v roku 1992 zmenila názov z predchádzajúcej First Division."Len ťažko hľadám slová. Je to omnoho väčšie, ako som si dokázal predstaviť. Získať majstrovský titul s FC Liverpool je absolútne úžasné. Ja som však na rozdiel od fanúšikov nečakal 30 rokov. Som tu štyri a pol roka, ale aj tak si dobre uvedomujem veľkosť tohto úspechu. Najmä keď sme tu mali tri mesiace bez futbalu, keď nikto nevedel, čo bude ďalej. Ani teraz to nemáme jednoduché, ale ľudia si zaslúžia, aby si s nami vychutnali tieto chvíle," uviedol Klopp v prvej reakcii pre TV Sky.Keď Klopp v októbri 2015 preberal žezlo v FC Liverpool od Brendana Rodgersa , slávnemu klubu patrila v tabuľke Premier League desiata priečka a na jeho značku pomaly sadala hrdza. V prvej sezóne ambiciózny Nemec s vizitkou dvojnásobného bundesligového šampióna a finalistu Ligy majstrov s Borussiou Dortmund ešte veľké zmeny nepriniesol.Klub z Anfieldu skončil na ôsmom mieste. Postupne však utvoril víťaznú partiu okolo kapitána Jordana Hendersona , brankára Alissona, stopéra Virgila van Dijka a najmä útočného trojzáprahu Mohamed Salah Za štyri roky sa výkonnostne stagnujúci tím pretvoril na dobre fungujúci stroj na víťazstvá. Výsledkom sú celkové triumfy v Lige majstrov, Európskom superpohári, majstrovstvách sveta klubov FIFA a aktuálne už aj v Premier League.Päťdesiattriročný Klopp vyzdvihol, že ani po viacerých čiastkových zlyhaniach necítil tlak od amerických majiteľov zo spoločnosti Fenway Sports Group.Po počiatočných obavách, že to má v klube nahnuté, získal potrebné sebavedomie a preniesol ho aj na svojich hráčov. "Vedel som, že zmeny sa neudejú za jednu noc. Každý chcel hneď víťazstvá, ale ja som požiadal o trpezlivosť a čas na splnenie cieľov. Ten čas som dostal. Cítil som, že do mňa vložili dôveru. Americkí majitelia klubu pochopili, že všetko je na správnej ceste. Potom už so mnou vytýčenej línii nepochybovali ani sekundu," vysvetlil tréner v charakteristických okuliaroch s hrubým rámom."Od prvého dňa som cítil, že Klopp v tomto klube zmení všetko. My hráči sme ho nasledovali a dôverovali sme mu. Bola to miestami až rozprávková cesta. Dúfam však, že toto nie je koniec. Chceme viac, sme stále hladní a naďalej pôjdeme za svojím trénerom. Všetci si dobre uvedomujeme, že bez Kloppa by toto všetko nebolo možné," skonštatoval Jordan Henderson podľa BBC.Sezóna 2019/2020 sa pre FC Liverpool dlho vyvíjala ako z príjemného sna. Rok a dva mesiace trvajúca šnúra nezdolanosti, v domácom prostredí 22 víťazstiev v neprerušenej sérii a na čele tabuľky luxusný náskok pred všetkými konkurentmi v boji o titul.Lenže potom sa prestalo hrať a prednosť dostala záchrana ľudí v nemocniciach. Začali sa množiť fámy, že sezóna sa nedokončí a Liverpool z toho všetkého vyjde iba ako morálny víťaz. Nakoniec dostal futbal aj v Anglicku zelenú, hoci bez fanúšikov na tribúnach."Už pred rokom sme mali výbornú sezónu, ale skončili sme na druhom mieste a ešte viac nás to povzbudilo do ďalšej práce. Teraz máme za sebou magický rok. Som šťastný za všetkých našich fanúšikov aj podporovateľov na celom svete. Cítim, že sa môžem podeliť o radosť s množstvom ľudí, a tak je to správne," uviedol prezident FC Liverpool Tom Werner, ktorý sledoval súboj Chelsea - Manchester City v Cape Cod v americkom štáte Massachusetts.