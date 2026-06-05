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05. júna 2026

Zázrak na Evereste! Šerpa, ktorého už nehľadali a považovali za mŕtveho, sa sám doplazil do základného tábora – VIDEO


Tagy: Himaláje Mount Everest

Dawa Šerpa prežil šesť dní pod Monunt Everestom po tom, čo ho záchranné tímy prestali hľadať. Rodina nepálskeho horolezca Dawa Šerpu, ktorý sa po výstupe na Mount Everest sám doplazil nadol z ...



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gettyimages 540840250 676x358 5.6.2026 (SITA.sk) - Dawa Šerpa prežil šesť dní pod Monunt Everestom po tom, čo ho záchranné tímy prestali hľadať.


Rodina nepálskeho horolezca Dawa Šerpu, ktorý sa po výstupe na Mount Everest sám doplazil nadol z Everestu šesť dní po tom, čo ho považovali za mŕtveho, požaduje prešetrenie záchranných snáh. Päťdesiatsedemročný Dawa Šerpa prezývaný „Hillary“ sa stratil v drsných podmienkach pod najvyššou horou planéty ešte 30. mája. Jeho rodina už začala rituálne modlitby za jeho smrť.

Skúseného horolezca napokon našli vo štvrtok ráno, keď sa plazil smerom k základnému táboru. Dawa Šerpa utrpel omrzliny na prstoch, zlomeninu stehennej kosti a vážnu dehydratáciu. Po prevoze do nemocnice v Káthmandu je v stabilizovanom stave a zotavuje sa.

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"Jeho zdravotný stav zostáva stabilný a príznaky dehydratácie sa výrazne zlepšujú,“ povedal riaditeľ nemocnice Jyotindra Šarma a dodal, že Dawa Šerpa prežil mimoriadne náročné podmienky. V intenzívnej starostlivosti zostane ešte niekoľko dní.

Rodina vyjadrila radosť z jeho zázračného prežitia, zároveň však kritizuje záchranné tímy za to, že prestali s pátraním po ňom. Jeho manželka uviedla, že bola prekvapená, keď uvidela fotografiu muža, ktorého považovala za mŕtveho.

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V stanovisku pre AFP obvinila expedičnú spoločnosť zo zanedbania rýchleho nasadenia záchranných tímov. "Malo by prebehnúť nejaké vyšetrovanie voči spoločnosti – odložili hľadanie a pomoc,“ povedala.

Ďalší príbuzný preživšieho Karma Gyalje Šherpa vyjadril obavy, či by sa v prípade zahraničného horolezca postupovalo rovnako. "Je zázrak, že prežil bez riadnej stravy šesť dní. Situácia ma rozzúrila,“ dodal.

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Iný sprievodca Rinji Šerpa opísal Dawa Šerpu ako zodpovedného a lojálneho voči klientom. „Mal už niekoľko blízkych skúseností so smrťou, ale vždy prežil,“ uviedol.

Počas tejto horolezeckej sezóny zomrelo na Evereste najmenej päť ľudí – dvaja Indovia a traja Nepálčania. Podľa predbežných údajov dosiahlo vrchol počas tohto roka viac ako 1000 horolezcov, čo je rekordná návštevnosť.


Zdroj: SITA.sk - Zázrak na Evereste! Šerpa, ktorého už nehľadali a považovali za mŕtveho, sa sám doplazil do základného tábora – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Himaláje Mount Everest
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