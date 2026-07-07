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 24hod.sk    Šport

07. júla 2026

FC Paríž angažoval Roseniora na post hlavného trénera do roku 2028


Tagy: Ligue 1

Liam Rosenior za menej ako rok povedie už tretí klub. Zatiaľ naposledy pracoval v Londýne pre FC Chelsea. Francúzsky futbalový klub FC Paríž angažoval na post hlavného trénera Liama Roseniora. ...



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7.7.2026 (SITA.sk) - Liam Rosenior za menej ako rok povedie už tretí klub. Zatiaľ naposledy pracoval v Londýne pre FC Chelsea.


Francúzsky futbalový klub FC Paríž angažoval na post hlavného trénera Liama Roseniora. Štyridsaťjedenročný Angličan podpísal zmluvu do júna 2028 a post prevezme vo štvrtok 9. júla.

Rosenior nahradí Antoina Kombouarého, ktorý parížsky tím prevzal vo februári a pomohol mu vyhnúť sa boju o záchranu, jeho zverenci skončili na 11. mieste tabuľky Ligue 1, pričom dosiahli víťazstvá nad AS Monaco aj majstrovským Parížom Saint-Germain.

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"Po tejto sezóne a po diskusiách všetkých zúčastnených strán bolo rozhodnuté ukončiť spoluprácu s Kombouarém, aby sa otvorila nová kapitola v histórii klubu," uvádza sa v oficiálnom vyhlásení organizácie.

Pre Roseniora bude FC Paríž už jeho tretí klub za menej ako rok. V apríli ho prepustili z funkcie v londýnskom FC Chelsea po menej ako štyroch mesiacoch. Predtým viedol francúzsky Racing Štrasburg, jeho ofenzívny štýl hry katapultoval klub do hornej tretiny Ligue 1.

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"Vo veku 41 rokov má Liam Rosenior už bohaté skúsenosti na najvyššej úrovni. Rýchlo sa etabloval ako jeden z najperspektívnejších trénerov svojej generácie," uvádza FC Paríž.

Zástupca rodiny Arnaultovcov, ktorá vlastní klub, vyjadril nadšenie z príchodu Roseniora. "Moja rodina a ja sme nadšení, že môžeme Liama privítať v našom klube a vidieť ho opäť pôsobiť v našej lige vo Francúzsku. Vždy som obdivoval jeho filozofiu hry a to, čo vybudoval so svojimi tímami, ktoré často tvoria mladí hráči," povedal Antoine Arnault.


Zdroj: SITA.sk - FC Paríž angažoval Roseniora na post hlavného trénera do roku 2028 © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Ligue 1
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