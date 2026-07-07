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07. júla 2026
FC Paríž angažoval Roseniora na post hlavného trénera do roku 2028
Tagy: Ligue 1
Liam Rosenior za menej ako rok povedie už tretí klub. Zatiaľ naposledy pracoval v Londýne pre FC Chelsea. Francúzsky futbalový klub FC Paríž angažoval na post hlavného trénera Liama Roseniora. ...
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7.7.2026 (SITA.sk) - Liam Rosenior za menej ako rok povedie už tretí klub. Zatiaľ naposledy pracoval v Londýne pre FC Chelsea.
Francúzsky futbalový klub FC Paríž angažoval na post hlavného trénera Liama Roseniora. Štyridsaťjedenročný Angličan podpísal zmluvu do júna 2028 a post prevezme vo štvrtok 9. júla.
Rosenior nahradí Antoina Kombouarého, ktorý parížsky tím prevzal vo februári a pomohol mu vyhnúť sa boju o záchranu, jeho zverenci skončili na 11. mieste tabuľky Ligue 1, pričom dosiahli víťazstvá nad AS Monaco aj majstrovským Parížom Saint-Germain.
"Po tejto sezóne a po diskusiách všetkých zúčastnených strán bolo rozhodnuté ukončiť spoluprácu s Kombouarém, aby sa otvorila nová kapitola v histórii klubu," uvádza sa v oficiálnom vyhlásení organizácie.
Pre Roseniora bude FC Paríž už jeho tretí klub za menej ako rok. V apríli ho prepustili z funkcie v londýnskom FC Chelsea po menej ako štyroch mesiacoch. Predtým viedol francúzsky Racing Štrasburg, jeho ofenzívny štýl hry katapultoval klub do hornej tretiny Ligue 1.
"Vo veku 41 rokov má Liam Rosenior už bohaté skúsenosti na najvyššej úrovni. Rýchlo sa etabloval ako jeden z najperspektívnejších trénerov svojej generácie," uvádza FC Paríž.
Zástupca rodiny Arnaultovcov, ktorá vlastní klub, vyjadril nadšenie z príchodu Roseniora. "Moja rodina a ja sme nadšení, že môžeme Liama privítať v našom klube a vidieť ho opäť pôsobiť v našej lige vo Francúzsku. Vždy som obdivoval jeho filozofiu hry a to, čo vybudoval so svojimi tímami, ktoré často tvoria mladí hráči," povedal Antoine Arnault.
Zdroj: SITA.sk - FC Paríž angažoval Roseniora na post hlavného trénera do roku 2028 © SITA Všetky práva vyhradené.
Francúzsky futbalový klub FC Paríž angažoval na post hlavného trénera Liama Roseniora. Štyridsaťjedenročný Angličan podpísal zmluvu do júna 2028 a post prevezme vo štvrtok 9. júla.
Rosenior nahradí Antoina Kombouarého, ktorý parížsky tím prevzal vo februári a pomohol mu vyhnúť sa boju o záchranu, jeho zverenci skončili na 11. mieste tabuľky Ligue 1, pričom dosiahli víťazstvá nad AS Monaco aj majstrovským Parížom Saint-Germain.
"Po tejto sezóne a po diskusiách všetkých zúčastnených strán bolo rozhodnuté ukončiť spoluprácu s Kombouarém, aby sa otvorila nová kapitola v histórii klubu," uvádza sa v oficiálnom vyhlásení organizácie.
Pre Roseniora bude FC Paríž už jeho tretí klub za menej ako rok. V apríli ho prepustili z funkcie v londýnskom FC Chelsea po menej ako štyroch mesiacoch. Predtým viedol francúzsky Racing Štrasburg, jeho ofenzívny štýl hry katapultoval klub do hornej tretiny Ligue 1.
"Vo veku 41 rokov má Liam Rosenior už bohaté skúsenosti na najvyššej úrovni. Rýchlo sa etabloval ako jeden z najperspektívnejších trénerov svojej generácie," uvádza FC Paríž.
Zástupca rodiny Arnaultovcov, ktorá vlastní klub, vyjadril nadšenie z príchodu Roseniora. "Moja rodina a ja sme nadšení, že môžeme Liama privítať v našom klube a vidieť ho opäť pôsobiť v našej lige vo Francúzsku. Vždy som obdivoval jeho filozofiu hry a to, čo vybudoval so svojimi tímami, ktoré často tvoria mladí hráči," povedal Antoine Arnault.
Zdroj: SITA.sk - FC Paríž angažoval Roseniora na post hlavného trénera do roku 2028 © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Ligue 1
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