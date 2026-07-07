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07. júla 2026
Argentína sa musí zlepšiť, pokiaľ nechce pripustiť ďalšie prekvapenie. Súboj Messiho so Salahom bude pamätný
Tagy: MS vo futbale 2026 Osemfinále
Juhoameričania vedia, že budú musieť zlepšiť svoju hru proti nezdolanému Egyptu, ktorý v základnej skupine remizoval s Belgickom a Iránom a zdolal Nový Zéland. Argentína s Lionelom Messim sa stretne s ...
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7.7.2026 (SITA.sk) - Juhoameričania vedia, že budú musieť zlepšiť svoju hru proti nezdolanému Egyptu, ktorý v základnej skupine remizoval s Belgickom a Iránom a zdolal Nový Zéland.
Argentína s Lionelom Messim sa stretne s Egyptom v boji o štvrťfinále majstrovstiev sveta vo futbale, kde sa obhajca titulu snaží ovládnuť ďalší "mundial", a zároveň sa útočník Interu Miami pokúsi získať späť vedenie v napínavom boji o Zlatú kopačku.
"Albicelestes" sa postavia africkému národu na čele s Mohamedom Salahom - po penaltovom rozstrele poslal Austráliu domov, zatiaľ čo Argentína vyhrala až po predlžení s prekvapením z Kapverd, debutantov na majstrovstvách sveta.
Egypt sa na najväčšej futbalovej scéne nikdy nedostal za osemfinále, čo sa budú favoriti tohto stretnutia snažiť využiť vo svoj prospech.
"Sme v strehu, rovnako ako sme boli pred zápasom proti Kapverdám. Egypt je tiež dobrý súper. Je to veľmi dobrý tím. Majú dôležitých hráčov a trénera, ktorý s nimi už nejaký čas pracuje. Hrajú dobrý futbal a vždy to svojim súperom sťažujú. Salah je skvelý hráč – bude potešením čeliť mu. Náš tím vie, ako čeliť týmto skvelým futbalistom, a vždy na tom tvrdo pracujeme," povedal tréner Argentíny Lionel Scaloni.
Potvrdil, že 39-ročný Messi je schopný nastúpiť v základnej zostave, napriek tomu, že odohral celých 120 minút v šesťnásťfinále proti ďalšiemu africkému celku.
Messi, Francúz Kylian Mbappé a Nór Erling Haaland majú všetci po sedem gólov v boji o Zlatú kopačku, pričom Francúz vedie vďaka dvom asistenciám. Prví dvaja menovaní bojujú aj o titul najlepšieho strelca v histórii MS, pričom Argentínčan má na konte o jeden gól viac (20).
Juhoameričania vedia, že budú musieť zlepšiť svoju hru proti nezdolanému Egyptu, ktorý v základnej skupine remizoval s Belgickom a Iránom a zdolal Nový Zéland.
Salah, ktorý je momentálne bez klubu po odchode z Liverpoolu, skóroval doteraz iba raz v štyroch zápasoch. Kouč Hossam Hassan uviedol, že svojich hráčov pripravoval "bez ohľadu na farbu dresu súpera, meno hráča a umiestnenie národu v rebríčku".
"Toto sú majstrovstvá sveta, skvelá príležitosť dokázať, že sem patríme a veríme si," poznamenal pred dôležitým súbojom.
Zdroj: SITA.sk - Argentína sa musí zlepšiť, pokiaľ nechce pripustiť ďalšie prekvapenie. Súboj Messiho so Salahom bude pamätný © SITA Všetky práva vyhradené.
Argentína s Lionelom Messim sa stretne s Egyptom v boji o štvrťfinále majstrovstiev sveta vo futbale, kde sa obhajca titulu snaží ovládnuť ďalší "mundial", a zároveň sa útočník Interu Miami pokúsi získať späť vedenie v napínavom boji o Zlatú kopačku.
"Albicelestes" sa postavia africkému národu na čele s Mohamedom Salahom - po penaltovom rozstrele poslal Austráliu domov, zatiaľ čo Argentína vyhrala až po predlžení s prekvapením z Kapverd, debutantov na majstrovstvách sveta.
Egypt sa na najväčšej futbalovej scéne nikdy nedostal za osemfinále, čo sa budú favoriti tohto stretnutia snažiť využiť vo svoj prospech.
Rešpekt pred súperom
"Sme v strehu, rovnako ako sme boli pred zápasom proti Kapverdám. Egypt je tiež dobrý súper. Je to veľmi dobrý tím. Majú dôležitých hráčov a trénera, ktorý s nimi už nejaký čas pracuje. Hrajú dobrý futbal a vždy to svojim súperom sťažujú. Salah je skvelý hráč – bude potešením čeliť mu. Náš tím vie, ako čeliť týmto skvelým futbalistom, a vždy na tom tvrdo pracujeme," povedal tréner Argentíny Lionel Scaloni.
Potvrdil, že 39-ročný Messi je schopný nastúpiť v základnej zostave, napriek tomu, že odohral celých 120 minút v šesťnásťfinále proti ďalšiemu africkému celku.
Messi, Francúz Kylian Mbappé a Nór Erling Haaland majú všetci po sedem gólov v boji o Zlatú kopačku, pričom Francúz vedie vďaka dvom asistenciám. Prví dvaja menovaní bojujú aj o titul najlepšieho strelca v histórii MS, pričom Argentínčan má na konte o jeden gól viac (20).
Skvelá príležitosť
Juhoameričania vedia, že budú musieť zlepšiť svoju hru proti nezdolanému Egyptu, ktorý v základnej skupine remizoval s Belgickom a Iránom a zdolal Nový Zéland.
Salah, ktorý je momentálne bez klubu po odchode z Liverpoolu, skóroval doteraz iba raz v štyroch zápasoch. Kouč Hossam Hassan uviedol, že svojich hráčov pripravoval "bez ohľadu na farbu dresu súpera, meno hráča a umiestnenie národu v rebríčku".
"Toto sú majstrovstvá sveta, skvelá príležitosť dokázať, že sem patríme a veríme si," poznamenal pred dôležitým súbojom.
Zdroj: SITA.sk - Argentína sa musí zlepšiť, pokiaľ nechce pripustiť ďalšie prekvapenie. Súboj Messiho so Salahom bude pamätný © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: MS vo futbale 2026 Osemfinále
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