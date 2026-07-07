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 24hod.sk    Šport

07. júla 2026

Pogačar už je na Tour de France vo „výnimočnom“ žltom drese



Slovinec Tadej Pogačar sa dostal na čelo celkovej klasifikácie zásluhou triumfu v 3. etape. Úradujúci majster sveta a obhajca titulu na Tour de France Slovinec Tadej Pogačar sa stal víťazom 3. etapy ...



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tour_de_france_cycling_74_3 676x451 7.7.2026 (SITA.sk) - Slovinec Tadej Pogačar sa dostal na čelo celkovej klasifikácie zásluhou triumfu v 3. etape.


Úradujúci majster sveta a obhajca titulu na Tour de France Slovinec Tadej Pogačar sa stal víťazom 3. etapy slávnych pretekov a dostal sa na čelo celkovej klasifikácie, čím získal právo niesť žltý dres lídra od hlavného rivala Jonasa Vingegaarda.

Obaja majú na konte rovnaký čas, no slovinský jazdec sa dostal do vedenia vďaka lepším umiestneniam v prvých troch etapách. "Samozrejme, že získať žltý dres je sen pre každého cyklistu v každom veku. Pre mňa je to už neviemkoľký raz, ale zakaždým, keď si ho môžem nasadiť, je to naozaj výnimočné," povedal Pogačar.

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Slovinský jazdec ukončil 196 km dlhú etapu s cieľom v Les Angles v Pyrenejách dve sekundy pred Dánom Vingegaardom a získal štyri sekundy bonifikácie, čím vymazal šesťsekundovú stratu zo začiatku dňa. "Je to výnimočný výsledok podčiarknutý aj mojím tímom," zdôraznil Pogačar.

Na pódium sa dostal aj Ekvádorčan Richard Carapaz, ktorý predstihol francúzskeho mladíka Paula Seixasa. V 3. etape sa jazdci "presunuli" zo Španielska do Francúzska. Napriek výzvam organizátorov, aby fanúšikovia ostali doma kvôli lesným požiarom v okolí trate, bolo popri cestách množstvo divákov.

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Olympijský víťaz Remco Evenepoel finišoval až ôsmy, Pogačarov tímový kolega Mexičan čo Isaac Del Toro ako víťaz 2. etapy pomáhal svojmu lídrovi k triumfu. Pogačar o Del Torovi povedal: "Isaac dal do záverečného stúpania viac než 100 percent a celý tím veľmi dobre spolupracoval."

Pokiaľ ide o taktiku, športový riaditeľ tímu UAE Emirates Mauro Gianetti uviedol, že etapa bola príliš náročná pre únik, preto sa jeho tím rozhodol kontrolovať tempo.

Z pretekov už odstúpil belgický šprintér Arnaud De Lie, ktorého v úvode podujatia sprevádzali zdravotné ťažkosti.



Zdroj: SITA.sk - Pogačar už je na Tour de France vo „výnimočnom“ žltom drese © SITA Všetky práva vyhradené.

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