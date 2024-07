FC Spartak Trnava čaká zápas s FK Sarajevo, tréner „Andelov“ Gašparík očakáva nátlakový futbal a 30-tisíc divákov

Očakávajú nátlakový futbal

S akým výsledkom bude tréner spokojný?





Ak futbalisti Trnavy zvládnu prekážku z Bosny a Hercegoviny, čakajú na nich 8. a 15. augusta súboje proti poľskej Wisle Krakov alebo rakúskemu Rapidu Viedeň, teda tímu, ktorý neuspeje v 2. kvalifikačnom kole Európskej ligy.



Súboj FK Sarajevo – FC Spartak Trnava sa hrá vo štvrtok 25. júla o 21.00 h. Rozhodovať ho bude arbiter Bram Van Driessche. Odveta je na programe vo štvrtok 31. júla, ešte pred ňou však Trnavčania nastúpia na úvodný duel ligového ročníka 2024/2025. V nedeľu o 18.00 privítajú na svojom ihrisku AS Trenčín.





24.7.2024 (SITA.sk) - Futbalisti slovenského klubu FC Spartak Trnava vo štvrtok odštartujú prvým súťažným duelom sezónu 2024/2025. Zverenci trénera Michala Gašparíka sa v 2.kvalifikačnom zápase Konferenčnej ligy UEFA stretnú s tímom FK Sarajevo z Bosny a Hercegoviny.„Andeli" majú čo súperovi vracať, veď v sezóne 2009/2010 ich vyradil v predkole Európskej ligy UEFA.Trnavčania sa do metropoly Balkánu presunuli v stredu dopoludnia s jasným zápasovým plánom i so zvládnutou taktickou prípravou ušitou na súpera, ktorý skončil v uplynulej sezóne na 4. mieste najvyššej súťaže v Bosne a Hercegovine.„Očakávame, že budú hrať nátlakový futbal. Najmä doma sú kvalitní, využívajú skvelú kulisu. Na zápase by malo byť viac ako 25-tisíc divákov, možno 30-tisíc, takže pravdepodobne budú hrať na vlne obrovskej emócie. Bude to duel o vysokom počet súbojov," povedal pre youtubový kanál Spartaka kouč Gašparík. Spartak sa bude musieť v dueli zaobísť bez viacerých hráčov, niektorí z nich majú aj status kľúčových členov kádra.„Mimo sú Daniel, Ofori, Kubista a najnovšie to vyzerá aj na absenciu Kratochvíla, ktorý sa nešťastne zranil na tréningu. Verím však, že si s ich absenciami poradíme," doplnil Gašparík.Tím FK Sarajevo vyradil v 1. kvalifikačnom kole kazašského súpera FC Aktobe. Dramatický priebeh dvojzápasu priniesol penaltový rozstrel, ktorý lepšie v odvete zvládli pred viac ako 20-tisíc divákmi zverenci chorvátskeho kouča Zorana Zekiča.„Doma naozaj v značnej miere vyžívajú typické búrlivé balkánske prostredie. Bolo to vidieť už aj v ich prvom dvojzápase, keď si vonku takmer nedokázali vypracovať šancu, ale doma hrali od prvej minúty v úplne odlišnom nasadení a s inou energiou," povedal k štvrtkovému súperovi Gašparík a zároveň naznačil s akým výsledkom by bol po návrate do Trnavy spokojný.„Necestujeme tam na to, aby sme uhrali 0:0. Verím, že sa po futbalovej stránke dokážeme presadiť a strelíme gól. Nula vzadu by samozrejme potešila. Najdôležitejšie je samozrejme to, aby sme uhrali taký výsledok, aby sme na ňom mohli stavať v domácom prostredí, využiť zasa našich divákov a preklopiť to na našu stranu," uzavrel kormidelník „Andelov".