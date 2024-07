Slovan remizoval v Celje 1:1 v prvom zápase 2. predkola. Slovan hral od 31. minúty bez vylúčeného Kyriakosa Savvidisa.

Futbalisti ŠK Slovan Bratislava remizovali na ihrisku slovinského NK Celje 1:1 v prvom zápase druhého predkola Ligy majstrov. Ich gól strelil v 11. minúte David Strelec, keď odpovedal na presný zásah Luku Bobičanca z priameho kopu. "Belasí" hrali od 31. minúty bez stredopoliara Kyriakosa Savvidisa, ktorý dostal po faule červenú kartu. Odveta je na programe v utorok 30. júla od 20.30 h v Bratislave.



Víťaz tohto dvojzápasu sa stretne s úspešnejším z dvojice APOEL Nikózia - Petrocub Hincesti. V prvom zápase triumfoval cyperský tím 1:0. V bráne Slovana nastúpil Dominik Takáč, pre ktorého to bol prvý zápas od príchodu zo Spartaka Trnava.

1. zápas 2. predkola LM:



NK Celje - ŠK Slovan Bratislava 1:1 (1:1)



Góly: 7. Bobičanec - 11. Strelec. Rozhodovali: England – Mainwaring, Greenhalgh (všetci Angl.), ŽK: Kučys, Karničnik - Takáč, Weiss ml., Mak, ČK: 31. Savvidis (po faule)



Celje: Štubljar - Karničnik, Vukliševič, Zec, Krefl - Svetlin (40. Kvešič), Pišek (85. Brnič), Bobičanec - Matko (68. Aarons), Kučys (85. Edmilson), Menalo (68. Popovič)



Slovan: Takáč - Bajrič, Kašia, Wimmer - Blackman, Savvidis, Kucka, Zuberu - Mak (80. Barseghjan), Weiss (88. Marcelli) - Strelec (71. Pauschek)

Slovanisti už v úvodných sekundách čelili nebezpečnej ofenzívnej akcii domácich, no tí sa v šestnástke nedostali k zakončeniu. Brankár Takáč si čisté konto v novom pôsobisku udržal iba necelých sedem minút, keďže v 7. minúte síce vystihol smer strely z priameho kopu, no Bobičanec poslal dostatočne prudkú strelu k pravej žrdi - 1:0. O dve minúty mohli domáci zvýšiť náskok, no Bajrič stihol v poslednom momente odkopnúť loptu zakončujúcemu hráčovi. "Belasí" postupne pridali v ofenzíve a v 11. minúte sa dočkali vyrovnania. Mak potiahol akciu po pravej strane, jeho prihrávku do šestnástky prevzal Weiss, ktorý z bránkovej čiary poslal pätičkou spätnú prihrávku nekrytému Strelcovi a ten zblízka prekonal brankára Štubljara - 1:1. Domáci mali v prvom polčase mierne navrch, no skórovať sa im v ňom nepodarilo. Po polhodine hry nastala komplikácia pre "belasých," keďže rozhodca England vylúčil Savvidisa po faule na Svetlina. Slovenský majster si v 41. minúte vydýchol po tom, čo gól Matka z dorážky neplatil pre ofsajd.



V úvode druhého polčasu sa Slovanistom darilo držať hru ďaleko od Takáčovej brány a snažili sa byť nebezpeční v ofenzíve. V oslabení sa im však nedarilo prečíslovať obranu súpera. Po hodine hry sa Matko snažil presadiť z pokutového územia, no Zuberu mu stihol včas zblokovať strelu. V 73. minúte síce Takáč nedosiahol na strelu Pišeka spoza šestnástky, no predchádzal jej ofsajd. Hráči Celje v závere vystupňovali tlak, no Takáč podržal svoj tím viacerými zákrokmi.

hlasy (zdroj: TASR, STVR):



Vladimír Weiss st., tréner Slovana: "Vzhľadom na priebeh zápasu musíme byť s remízou spokojní. Bolo to po heroickom výkone v defenzíve. Od 30. minúty sme hrali v desiatich, čo bolo náročné proti kvalitnému súperovi. Brankár Takáč sa predviedol vo výbornom svetle, podržal nás vo viacerých momentoch, hoci ten gól asi mohol chytiť. Súper bol na nás dobre pripravený. Po červenej karte sme museli bojovať a uhrať to takticky. Dobre sme bránili, hoci domáci mali šance. Brankár je na to, aby podržal a som rád, že mu to vyšlo. Za tohto stavu je remíza pre nás výhodná. Doma musíme zvíťaziť."



David Strelec, útočník Slovana: "Bol to veľmi náročný zápas, keďže sme od 30. minúty hrali oslabení. Napokon sme dosiahli výborný výsledok vzhľadom na to, že sme prehrávali a hrali oslabení. Myslím si, že môžeme byť spokojní. Vlado (Weiss ml., pozn.) to pred mojím gólom spravil fantasticky. Tentoraz sa to otočilo, on prihral mne a som rád, že sa aj mne podarilo presadiť sa. Do odvety je všetko otvorené."



Kenan Bajrič, obranca Slovana: "Bolo ťažké hrať tak dlho v oslabení. Zápas sme začali zle, no našťastie sme rýchlo vyrovnali. Od tej 30. minúty sme bojovali. Chceli sme udržať 1:1, keďže to bude dobrý výsledok pred odvetou. Boli sme dnes nervóznejší, vyplynuli z toho aj fauly aj karty. Tréner nám pred druhým polčasom povedal, aby sme sa nerozprávali s rozhodcami a nech bojujeme do konca o nerozhodný výsledok."