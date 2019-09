Za ochranu klímy protestovali aj ľudia v Poľsku, Česku i v Škandinávii

Protestujúci stoja pod gilotínou na veľkých kockách ľadu počas globálneho klimatického štrajku 20. septembra 2019 v Berlíne. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Varšava 20. septembra (TASR) - Tisíce Poliakov vrátane mnohých tínedžerov vyšli v piatok do ulíc vyše 60 miest v krajine, aby sa pripojili k celosvetovej iniciatíve Piatky za budúcnosť požadujúcej ráznejšie kroky v boji proti klimatickej zmene. Informovala o tom agentúra DPA.Najmenej niekoľko tisíc ľudí sa zhromaždilo na Námestí ústavy vo Varšave. Dav nadšených mladých ľudí, z ktorých niektorí držali transparenty s ekologickými heslami, skákal a skandoval hesloEÚ prisľúbila znížiť emisie skleníkových plynov do roku 2030 na úroveň 40 percent z roku 1990, aby spĺňala ustanovenia vyplývajúce z parížskej klimatickej dohody z decembra 2015. Poľská vláda však plánuje iba postupné znižovanie závislosti od uhlia pri výrobe elektriny - zo súčasných približne 80 percent na 60 percent v roku 2030.Aktivisti poukázali na to, že v New Yorku sa onedlho začne klimatický summit OSN (23. septembra) a poľská vláda tam ide zjavne bez nejakého konkrétneho plánu. Aktivisti preto požadujútak, aby krajina mohla dosiahnuť tzv. klimatickú neutralitu do roku 2040.Protestujúci školáci zaplnili ulice aj v desiatkach miest po celej Českej republike. V Prahe aktivisti najskôr pochodovali cez mesto a následne sa zhromaždili v centre na Staromestskom námestí, mávajúc transparentami s heslami akočiMnohí vyjadrujú svoje znepokojenie nad podľa nich nedostatočnými krokmi, ktoré česká vláda podnikla na zníženie emisií skleníkových plynov. Podľa organizátorov sa klimatické protesty v ČR konajú asi na 40 miestach.K štrajku za budúcnosť klímy sa pripojili aj obyvatelia viacerých miest v škandinávskych krajinách. V dánskej metropole Kodaň sa aj napriek daždivému počasiu zišli v uliciach tisíce ľudí. Demonštrácie sa uskutočnili aj v menších mestách.V Helsinkách, hlavnom meste Fínska, sa pred budovu parlamentu postavil muž oblečený v kostýme Santa Clausa, držiac ceduľu s nápisomDav ľudí vo švédskej metropole Štokholm pochodoval ulicami mesta na čele s heslom(vo svete aj na Slovensku známe ako Piatky za budúcnosť, pozn. TASR). Ide o heslo švédskej tínedžerky Grety Thunbergovej, ktorá sa rozhodla nechodiť do školy, ale sedieť či stáť pred parlamentom každý piatok - dovtedy, kým švédski politici nerozhodnú o znížení emisií podľa znenia parížskej klimatickej dohody. Očakáva sa, že táto 16-ročná aktivistka v pondelok vystúpi s prejavom aj na zmienenom klimatickom summite OSN.