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13. júna 2026
Havária vojenského transportného lietadla si vyžiadala päť obetí, informáciu potvrdilo indické letectvo
Indické letectvo prevádzkuje približne 100 z nich na vojenské zásobovanie a civilnú pomoc v najodľahlejších horských oblastiach krajiny. Indické vojenské transportné lietadlo havarovalo v sobotu pri ...
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13.6.2026 (SITA.sk) - Indické letectvo prevádzkuje približne 100 z nich na vojenské zásobovanie a civilnú pomoc v najodľahlejších horských oblastiach krajiny.
Indické vojenské transportné lietadlo havarovalo v sobotu pri pristávaní na leteckej základni na odľahlom severovýchode krajiny, uviedla vo vyhlásení tamojšia armáda.
Ruský Antonov An-32 „sa dnes stal obeťou nehody pri pristávaní v Jorhate, meste v štáte Assam,“ uviedlo letectvo. Indické letectvo neskôr potvrdilo, že pri nehode zahynulo päť príslušníkov vzdušných síl.
„Indické letectvo hlboko ľutuje stratu piatich príslušníkov pri nehode lietadla An-32 v Jorhate,“ uvádza sa vo vyhlásení.
Armáda neinformovala o celkovom počte ľudí na palube ani o tom, či nehodu niekto prežil. Zdroj z indického letectva však agentúre AFP pod podmienkou anonymity povedal, že druhý pilot haváriu prežil.
„Zriaďujeme vyšetrovací súd, ktorý má zistiť príčinu nehody,“ dodalo letectvo. Podľa armády bolo lietadlo v čase nehody nasadené na rutinný let. Vedenie letectva zároveň vyjadrilo sústrasť rodinám obetí.
„Indické letectvo vyjadruje najhlbšiu sústrasť pozostalým rodinám a v tejto ťažkej chvíli stojí pevne pri nich,“ uviedlo vo vyhlásení. Spravodajský kanál NDTV odvysielal zábery z miesta havárie, na ktorých bol vidieť hustý čierny dym a lietadlo zrejme rozbité na kusy.
An-32, dvojmotorový turbovrtuľový stroj, je špeciálne navrhnutý tak, aby dobre fungoval vo vysokých nadmorských výškach a v extrémnych klimatických podmienkach.
Indické letectvo prevádzkuje približne 100 z nich na vojenské zásobovanie a civilnú pomoc v najodľahlejších horských oblastiach krajiny. Predtým posledná veľká nehoda tohto typu lietadla sa stala v roku 2019 v štáte Arunáčalpradéš, neďaleko hraníc s Čínou, keď zahynulo 13 ľudí.
Zdroj: SITA.sk - Havária vojenského transportného lietadla si vyžiadala päť obetí, informáciu potvrdilo indické letectvo © SITA Všetky práva vyhradené.
Indické vojenské transportné lietadlo havarovalo v sobotu pri pristávaní na leteckej základni na odľahlom severovýchode krajiny, uviedla vo vyhlásení tamojšia armáda.
Ruský Antonov An-32 „sa dnes stal obeťou nehody pri pristávaní v Jorhate, meste v štáte Assam,“ uviedlo letectvo. Indické letectvo neskôr potvrdilo, že pri nehode zahynulo päť príslušníkov vzdušných síl.
„Indické letectvo hlboko ľutuje stratu piatich príslušníkov pri nehode lietadla An-32 v Jorhate,“ uvádza sa vo vyhlásení.
Príčina nehody je nejasná
Armáda neinformovala o celkovom počte ľudí na palube ani o tom, či nehodu niekto prežil. Zdroj z indického letectva však agentúre AFP pod podmienkou anonymity povedal, že druhý pilot haváriu prežil.
„Zriaďujeme vyšetrovací súd, ktorý má zistiť príčinu nehody,“ dodalo letectvo. Podľa armády bolo lietadlo v čase nehody nasadené na rutinný let. Vedenie letectva zároveň vyjadrilo sústrasť rodinám obetí.
The Indian Air Force deeply regrets the loss of five personnel in the An-32 accident at Jorhat, Assam.
Sqn Ldr Prashant Singh, Flt Lt Shubham Kumar, Sgt Jitendra Sharma, Agniveervayu Khemaram Kumawat and Agniveervayu Danish Alam made the supreme sacrifice in the line of duty.… pic.twitter.com/9SmOjtS5mU
— Indian Air Force (@IAF_MCC) June 13, 2026
Lietadlo rozbité na kusy
„Indické letectvo vyjadruje najhlbšiu sústrasť pozostalým rodinám a v tejto ťažkej chvíli stojí pevne pri nich,“ uviedlo vo vyhlásení. Spravodajský kanál NDTV odvysielal zábery z miesta havárie, na ktorých bol vidieť hustý čierny dym a lietadlo zrejme rozbité na kusy.
An-32, dvojmotorový turbovrtuľový stroj, je špeciálne navrhnutý tak, aby dobre fungoval vo vysokých nadmorských výškach a v extrémnych klimatických podmienkach.
Indické letectvo prevádzkuje približne 100 z nich na vojenské zásobovanie a civilnú pomoc v najodľahlejších horských oblastiach krajiny. Predtým posledná veľká nehoda tohto typu lietadla sa stala v roku 2019 v štáte Arunáčalpradéš, neďaleko hraníc s Čínou, keď zahynulo 13 ľudí.
• ???????? تحطمت طائرة من طراز Antonov An-32 تابعة لسلاح الجو الهندي أثناء هبوطها في قاعدة جورات الجوية،ولم يعرف بشكل مؤكد ان كان الطيار قد لقي حتفه ام لا حتى الان. pic.twitter.com/lJ86kdv1kz
— الدفاع العربي Defense Arab (@defensearab) June 13, 2026
Zdroj: SITA.sk - Havária vojenského transportného lietadla si vyžiadala päť obetí, informáciu potvrdilo indické letectvo © SITA Všetky práva vyhradené.
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