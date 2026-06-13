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13. júna 2026

Havária vojenského transportného lietadla si vyžiadala päť obetí, informáciu potvrdilo indické letectvo


Tagy: Antonov An-32 Havária lietadla Indická armáda Obete

Indické letectvo prevádzkuje približne 100 z nich na vojenské zásobovanie a civilnú pomoc v najodľahlejších horských oblastiach krajiny. Indické vojenské transportné lietadlo havarovalo v sobotu pri ...



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hksfivda0ai_x_v e1781370929381 676x463 13.6.2026 (SITA.sk) - Indické letectvo prevádzkuje približne 100 z nich na vojenské zásobovanie a civilnú pomoc v najodľahlejších horských oblastiach krajiny.


Indické vojenské transportné lietadlo havarovalo v sobotu pri pristávaní na leteckej základni na odľahlom severovýchode krajiny, uviedla vo vyhlásení tamojšia armáda.

Ruský Antonov An-32 „sa dnes stal obeťou nehody pri pristávaní v Jorhate, meste v štáte Assam,“ uviedlo letectvo. Indické letectvo neskôr potvrdilo, že pri nehode zahynulo päť príslušníkov vzdušných síl.

„Indické letectvo hlboko ľutuje stratu piatich príslušníkov pri nehode lietadla An-32 v Jorhate,“ uvádza sa vo vyhlásení.

Príčina nehody je nejasná


Armáda neinformovala o celkovom počte ľudí na palube ani o tom, či nehodu niekto prežil. Zdroj z indického letectva však agentúre AFP pod podmienkou anonymity povedal, že druhý pilot haváriu prežil.

„Zriaďujeme vyšetrovací súd, ktorý má zistiť príčinu nehody,“ dodalo letectvo. Podľa armády bolo lietadlo v čase nehody nasadené na rutinný let. Vedenie letectva zároveň vyjadrilo sústrasť rodinám obetí.


Lietadlo rozbité na kusy


„Indické letectvo vyjadruje najhlbšiu sústrasť pozostalým rodinám a v tejto ťažkej chvíli stojí pevne pri nich,“ uviedlo vo vyhlásení. Spravodajský kanál NDTV odvysielal zábery z miesta havárie, na ktorých bol vidieť hustý čierny dym a lietadlo zrejme rozbité na kusy.

An-32, dvojmotorový turbovrtuľový stroj, je špeciálne navrhnutý tak, aby dobre fungoval vo vysokých nadmorských výškach a v extrémnych klimatických podmienkach.

Indické letectvo prevádzkuje približne 100 z nich na vojenské zásobovanie a civilnú pomoc v najodľahlejších horských oblastiach krajiny. Predtým posledná veľká nehoda tohto typu lietadla sa stala v roku 2019 v štáte Arunáčalpradéš, neďaleko hraníc s Čínou, keď zahynulo 13 ľudí.




Zdroj: SITA.sk - Havária vojenského transportného lietadla si vyžiadala päť obetí, informáciu potvrdilo indické letectvo © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Antonov An-32 Havária lietadla Indická armáda Obete
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