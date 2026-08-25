|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 25.8.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Ľudovít
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
25. augusta 2026
Hrali spolu v FC Liverpool, teraz sa stretnú v tureckom Trabzonspore. Kto prišiel za Salahom?
Tagy: Süper Lig
Brazílčan Fabinho podpísal s Trabzonsporom zmluvu na dva roky. Brazílsky futbalový stredopoliar Fabinho podpísal zmluvu na dva roky s tureckým Trabzonsporom a v novom pôsobisku sa stretne s bývalým ...
Zdieľať
25.8.2026 (SITA.sk) - Brazílčan Fabinho podpísal s Trabzonsporom zmluvu na dva roky.
Brazílsky futbalový stredopoliar Fabinho podpísal zmluvu na dva roky s tureckým Trabzonsporom a v novom pôsobisku sa stretne s bývalým spoluhráčom z anglického FC Liverpool Mohamed Salahom. Ten do Turecka prestúpil medzi sezónami a už má za sebou aj úspešný štart do nového ročníka.
Tridsaťdvaročný Fabinho prichádza do Trabzonsportu ako voľný hráč po troch sezónach v saudskoarabskom klube Al-Ittihad. V Turecku by mal zarobiť štyri milióny eur ročne, čo je výrazne menej v porovnaní so 17 miliónmi eur, ktoré klub platí Salahovi.
Fabinho patril medzi kľúčových hráčov francúzskeho tímu AS Monaco počas získania ligového titulu v roku 2017, odkiaľ prestúpil o rok neskôr do Liverpoolu. V anglickom klube sa v roku 2019 tešil z triumfu v Lige majstrov, v roku 2020 z titulu v Premier League a v roku 2022 v FA Cupe. Stal sa jednou z opôr taktiky trénera Jürgena Kloppa.
Egyptský útočník Mohamed Salah, ktorého v Trabzonspore prijali ako hrdinu už v úvode augusta, v nedeľu dvakrát skóroval pri svojom prvom štarte v tureckej lige.
Trabzonspor skončil v minulej sezóne na treťom mieste v tureckej najvyššej súťaži a vo štvrtok nastúpi v odvete play-off Európskej ligy proti maďarskému Ferencvárosu s jednogólovým mankom po prvom zápase.
Zdroj: SITA.sk - Hrali spolu v FC Liverpool, teraz sa stretnú v tureckom Trabzonspore. Kto prišiel za Salahom? © SITA Všetky práva vyhradené.
Brazílsky futbalový stredopoliar Fabinho podpísal zmluvu na dva roky s tureckým Trabzonsporom a v novom pôsobisku sa stretne s bývalým spoluhráčom z anglického FC Liverpool Mohamed Salahom. Ten do Turecka prestúpil medzi sezónami a už má za sebou aj úspešný štart do nového ročníka.
Tridsaťdvaročný Fabinho prichádza do Trabzonsportu ako voľný hráč po troch sezónach v saudskoarabskom klube Al-Ittihad. V Turecku by mal zarobiť štyri milióny eur ročne, čo je výrazne menej v porovnaní so 17 miliónmi eur, ktoré klub platí Salahovi.
Fabinho patril medzi kľúčových hráčov francúzskeho tímu AS Monaco počas získania ligového titulu v roku 2017, odkiaľ prestúpil o rok neskôr do Liverpoolu. V anglickom klube sa v roku 2019 tešil z triumfu v Lige majstrov, v roku 2020 z titulu v Premier League a v roku 2022 v FA Cupe. Stal sa jednou z opôr taktiky trénera Jürgena Kloppa.
Egyptský útočník Mohamed Salah, ktorého v Trabzonspore prijali ako hrdinu už v úvode augusta, v nedeľu dvakrát skóroval pri svojom prvom štarte v tureckej lige.
Trabzonspor skončil v minulej sezóne na treťom mieste v tureckej najvyššej súťaži a vo štvrtok nastúpi v odvete play-off Európskej ligy proti maďarskému Ferencvárosu s jednogólovým mankom po prvom zápase.
Zdroj: SITA.sk - Hrali spolu v FC Liverpool, teraz sa stretnú v tureckom Trabzonspore. Kto prišiel za Salahom? © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Süper Lig
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Federer sa teší na návrat do areálu US Open v New Yorku, fanúšikom sa predstaví v exhibícii
Federer sa teší na návrat do areálu US Open v New Yorku, fanúšikom sa predstaví v exhibícii
<< predchádzajúci článok
Viacerí niekdajší reprezentanti Francúzska volajú po zmene vo vedení FIFA
Viacerí niekdajší reprezentanti Francúzska volajú po zmene vo vedení FIFA