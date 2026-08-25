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 24hod.sk    Šport

25. augusta 2026

Hrali spolu v FC Liverpool, teraz sa stretnú v tureckom Trabzonspore. Kto prišiel za Salahom?


Tagy: Süper Lig

Brazílčan Fabinho podpísal s Trabzonsporom zmluvu na dva roky. Brazílsky futbalový stredopoliar Fabinho podpísal zmluvu na dva roky s tureckým Trabzonsporom a v novom pôsobisku sa stretne s bývalým ...



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turkey_super_cup_soccer_58961 58a0c47e784c4ae68c19feda35a8384e 676x511 25.8.2026 (SITA.sk) - Brazílčan Fabinho podpísal s Trabzonsporom zmluvu na dva roky.


Brazílsky futbalový stredopoliar Fabinho podpísal zmluvu na dva roky s tureckým Trabzonsporom a v novom pôsobisku sa stretne s bývalým spoluhráčom z anglického FC Liverpool Mohamed Salahom. Ten do Turecka prestúpil medzi sezónami a už má za sebou aj úspešný štart do nového ročníka.

Tridsaťdvaročný Fabinho prichádza do Trabzonsportu ako voľný hráč po troch sezónach v saudskoarabskom klube Al-Ittihad. V Turecku by mal zarobiť štyri milióny eur ročne, čo je výrazne menej v porovnaní so 17 miliónmi eur, ktoré klub platí Salahovi.

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Fabinho patril medzi kľúčových hráčov francúzskeho tímu AS Monaco počas získania ligového titulu v roku 2017, odkiaľ prestúpil o rok neskôr do Liverpoolu. V anglickom klube sa v roku 2019 tešil z triumfu v Lige majstrov, v roku 2020 z titulu v Premier League a v roku 2022 v FA Cupe. Stal sa jednou z opôr taktiky trénera Jürgena Kloppa.

Egyptský útočník Mohamed Salah, ktorého v Trabzonspore prijali ako hrdinu už v úvode augusta, v nedeľu dvakrát skóroval pri svojom prvom štarte v tureckej lige.

Trabzonspor skončil v minulej sezóne na treťom mieste v tureckej najvyššej súťaži a vo štvrtok nastúpi v odvete play-off Európskej ligy proti maďarskému Ferencvárosu s jednogólovým mankom po prvom zápase.


Zdroj: SITA.sk - Hrali spolu v FC Liverpool, teraz sa stretnú v tureckom Trabzonspore. Kto prišiel za Salahom? © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Süper Lig
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