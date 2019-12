FedEx zaznamenal v 2. kvartáli prudký pokles zisku

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Memphis 18. decembra (TASR) - Americká zásielková spoločnosť FedEx vydala už druhé varovanie pred ziskom za fiškálny rok 2019/20, ktorý sa končí 31. mája 2020. Jej príjmy v uplynulom 2. kvartáli totiž prudko klesli. Dôvodom bolo oslabenie globálneho obchodu aj ukončenie vzťahov s internetovým obchodom Amazon.Aj neskorší termín výpredajov v inernetových obchodoch tzv. Cyber Monday, ktorý pripadol na 2. decembra, spôsobil, že príjmy z poštovného zahrnie FedEx do výsledkov za tento kvartál.Upravený čistý zisk spoločnosti FedEx v 2. štvrťroku, teda za tri mesiace do konca novembra 2019, klesol o 39 % na 660 miliónov USD (591,29 milióna eur), čo predstavuje 2,51 USD na akciu. Zaostal tak za odhadmi analytikov, ktorých oslovila spoločnosť Refinitiv. Tí predpovedali FedExu zisk 2,76 USD na akciu.Tržby klesli o 2,8 % na 17,3 miliardy USD.FedEx už v septembri znížil svoju predpoveď zisku za celý rok do konca mája 2020 na 11 až 13 USD na akciu. V utorok (17. 12.) ju však znížil znova, a to na 10,25 až 11,50 USD/akcia. Odôvodnil to slabšími výsledkami vo všetkých segmentoch dopravy a vyššími nákladmi na doručovanie zásielok pre domácnosti. Zdá sa, že FedEx zaostáva za svojím hlavným konkurentom United Parcel Service.“ uviedol Frederick Smith, zakladateľ a výkonný riaditeľ FedEx.(1 EUR = 1,1162 USD)