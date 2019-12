Prepojenie stavebných a daňových úradov cez IT sa neuskutoční

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 18. decembra (TASR) - IT prepojenie stavebných a daňových úradov sa neuskutoční. Vláda v stredu schválila Návrh na zrušenie niektorých úloh, ktorý predložilo Ministerstvo financií SR.Cieľom tohto opatrenia bolo zníženie daňových únikov v oblasti stavebníctva. IT prepojenie stavebných a daňových úradov malo zabezpečiť získanie potrebných informácií pre odhaľovanie a dokazovanie daňových podvodov, daňových trestných činov a pre účely preukazovania pôvodu majetku.Už v roku 2013 bola vytvorená pracovná skupina zložená zo zástupcov Finančného riaditeľstva SR a ministerstva dopravy, ktorá predstavila ideový zámer tohto opatrenia a analyzovala možnosti jeho realizácie. Za optimálne riešenie považovala prepojenie dát z programu eSTAK - elektronické služby v stavebnom konaní do analytických zložiek informačného systému finančnej správy (ISFS).Termín splnenia úlohy závisel od termínov funkčnosti eSTAK a ISFS. Podľa informácie z rezortu dopravy však došlo v roku 2017 k stiahnutiu programu eSTAK, a preto nie je možné toto IT prepojenie zrealizovať.