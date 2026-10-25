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 24hod.sk    Šport

25. októbra 2026

Fehérváry a Černák bodovali v NHL, Calgary so slovenskou dvojicou vyhralo tretí zápas za sebou


Tagy: NHL 2026/2027

Piaty slovenský účastník nočného programu Dalibor Dvorský nebodoval pri prehre St. Louis s Carolinou 0:4. Slovenskí obrancovia Martin Fehérváry a Erik Černák zaznamenali po jednej asistencii v ...



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kings_capitals_hockey_39992 676x451 25.10.2026 (SITA.sk) - Piaty slovenský účastník nočného programu Dalibor Dvorský nebodoval pri prehre St. Louis s Carolinou 0:4.


Slovenskí obrancovia Martin Fehérváry a Erik Černák zaznamenali po jednej asistencii v sobotňajších zápasoch zámorskej NHL 2026/2027. Fehérváry pomohol Washingtonu k víťazstvu 4:3 po predĺžení nad Buffalom, Černák bodoval pri prehre Tampy Bay na ľade Utahu 4:5 po predĺžení. Z víťazstva sa tešili aj Šimon Nemec a Martin Pospíšil, ktorých Calgary zdolalo Detroit 4:1. Piaty slovenský účastník nočného programu Dalibor Dvorský nebodoval pri prehre St. Louis s Carolinou 0:4.

Fehérváry sa podieľal na góle Dylana Stroma, ktorým Capitals v závere druhej tretiny otočili skóre na 3:2. Slovenský obranca odohral 23:19 minúty, vyslal dve strely na bránku, rozdal tri bodyčeky a zblokoval dve strely. Washington napokon rozhodol v predĺžení zásluhou Alexa Tucha, ktorý skóroval dvakrát proti svojmu bývalému klubu. Buffalo napriek prehre získalo bod, pričom jeho brankár Ukko-Pekka Luukkonen predviedol 30 zákrokov. Fehérváry si pripísal druhú asistenciu v sezóne.

Černák zaznamenal asistenciu pri góle Pontusa Holmberga, ktorým Tampa Bay v prvej tretine získala vedenie 2:1. Slovenský obranca odohral 20:58 minúty, pripísal si dva plusové body, jednu strelu a jeden blok. Lightning viedli v Utahu 4:2, ale dvojgólový náskok neudržali. V zápase zároveň Nikita Kučerov dosiahol 1138. bod kariéry a prekonal klubový rekord Stevena Stamkosa.

Calgary natiahlo víťaznú sériu na tri stretnutia triumfom 4:1 nad Detroitom. Šimon Nemec a Martin Pospíšil nebodovali, ale obaja nastúpili v zostave Flames. Nemec odohral 22:13 minúty. Pospíšil strávil na ľade 15:42 minúty, vyslal jednu strelu, rozdal tri bodyčeky a vyhral štyri z trinástich vhadzovaní. Najvýraznejšou postavou Calgary bol Joel Farabee, ktorý strelil gól a pridal dve asistencie.

Dvorský sa pri prehre St. Louis s Carolinou 0:4 bodovo nepresadil. Slovenský útočník odohral 12:06 minúty, zaznamenal dve strely na bránku, jeden bodyček a mínusový bod. Úspešný bol pri štyroch z pätnástich vhadzovaní. Brankár Caroliny Piotr Kočetkov zneškodnil všetkých 24 striel Blues a vychytal prvé čisté konto v sezóne.


Zdroj: SITA.sk - Fehérváry a Černák bodovali v NHL, Calgary so slovenskou dvojicou vyhralo tretí zápas za sebou © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: NHL 2026/2027
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