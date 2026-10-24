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24. októbra 2026
Vlhová po návrate priznala, čo ju zabrzdilo. „Je úplne jedno, koľká som. Odštartovala som a som späť v pretekovom móde“
Slovenská lyžiarka po 23. mieste v Söldene vysvetlila problémy v druhom kole a prezradila, čo jej ukázali prvé preteky Svetového pohára po 1008 dňoch. Pred štartom bojovala aj s pochybnosťami, teraz sa chce krok ...
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24.10.2026 (SITA.sk) - Slovenská lyžiarka po 23. mieste v Söldene vysvetlila problémy v druhom kole a prezradila, čo jej ukázali prvé preteky Svetového pohára po 1008 dňoch. Pred štartom bojovala aj s pochybnosťami, teraz sa chce krok za krokom zlepšovať.
Slovenská lyžiarka Petra Vlhová po svojom návrate do Svetového pohára zdôraznila, že konečné 23. miesto v sobotňajšom obrovskom slalome v rakúskom Söldene pre ňu nie je najdôležitejšie. Oveľa väčšiu hodnotu má skutočnosť, že po 1008 dňoch opäť absolvovala preteky elitného seriálu a dokázala sa zaradiť medzi bodujúce pretekárky. V rozhovore pre STVR zároveň priznala, že v druhom kole ju výrazne ovplyvnila zhoršená viditeľnosť, pri ktorej zatiaľ nemá dostatočnú istotu.
„Je to úplne jedno, koľká som. Odštartovala som, som v pretekovom móde,“ vyhlásila Vlhová po pretekoch. Hoci po úvodnom kole figurovala na 11. mieste a v druhom klesla o dvanásť priečok, celkové hodnotenie jej návratu zostalo pozitívne.
„Áno, mrzí ma to druhé kolo, ale, bohužiaľ, momentálne sa trápim, keď je zatiahnuté a nevidím pod nohy. Nemám ešte takú istotu. Takže spravila som chyby, ale nevadí. Som v cieli, každý bod sa počíta. Teším sa, že som opäť na štarte a pokračujeme ďalej,“ povedala.
Tridsaťjedenročná Slovenka priznala, že pred druhou jazdou si želala predovšetkým slnečné počasie. V prvom kole jej podmienky vyhovovali, popoludní sa však obloha zatiahla a situácia na trati sa zmenila.
„Ja som sa dnes strašne modlila, aby svietilo slnko. To prvé kolo svietilo, druhé kolo sa zatiahlo a momentálne nemám až tak veľa istoty, keď sa zatiahne. A keď je zatiahnuté, tak je to trošku pre mňa ťažšie,“ vysvetlila. „Trošku som sa tam potrápila, ale dobre. Máme za sebou prvé preteky, takže sa teším.“
Práve na zhoršujúcu sa viditeľnosť upozornila už počas druhej jazdy bývalá slovenská reprezentantka Veronika Velez-Zuzulová. „Určite tam zohráva úlohu aj tá viditeľnosť, pretože keď pretekár ešte nemá takéto stopercentné sebavedomie, tak predsa len sa ide lepšie, keď sú podmienky úplne ideálne,“ povedala v priamom prenose STVR.
Podľa nej bolo vo Vlhovej výkone cítiť určitý rešpekt. Slovenská lyžiarka následne jej hodnotenie v podstate potvrdila, keď sama hovorila o chýbajúcej istote pri horšej viditeľnosti.
Vlhová pritom už po prvom kole neskrývala spokojnosť s tým, čo na trati predviedla. „Vždy sa dá ísť lepšie, samozrejme. Boli tam chyby, ale momentálne na to, ako jazdím, som veľmi spokojná,“ uviedla.
Zdôraznila, že sa snažila preniesť do pretekov to, čo zvláda na tréningoch. „Chcela som ísť to, čo viem, podať zo seba maximum. Ja sa veľmi teším, pretože vieme, čo mám za sebou,“ dodala. Pri spomienke na dlhú prestávku po vážnom zranení kolena v Jasnej z januára 2024 sa neubránila dojatiu. „Uf... Hej, je to pekné byť späť.“
Po skončení pretekov Vlhová priznala, že napriek dlhej prestávke sa na štarte necítila výrazne inak než v minulosti. „Úprimne, ja veľmi necítim nejaké rozdiely, pretože som bola dnes úplne v pokoji,“ povedala.
Zároveň si uvedomuje, že na návrat do vrcholnej formy bude potrebovať ďalšie súťažné štarty. „Potrebujem sa dostať do tých pretekov, aby som dokázala podať dve dobré jazdy. Ukázalo nám to, že som tam, že nie som úplne niekde vzadu. A keď podám svoju jazdu, tak to môže byť celkom dobré,“ zhodnotila.
Slovenská reprezentantka ocenila aj prácu svojho realizačného tímu a výsledok zo Söldenu vníma ako potvrdenie správneho smerovania prípravy. „Treba mi veľa lyžovať, pracovať, ale zatiaľ sme na správnej ceste. To nám ukázalo, že robíme dobre s mojím tímom, takže budeme len pokračovať a ja sa teším na všetko, čo príde,“ povedala. Svoj ďalší postup zhrnula jednoducho: „Krok po kroku, pomaličky a pôjde to.“
Dôležitou súčasťou návratu bolo aj prijatie od súperiek. V cieli prvého kola sa Vlhová dočkala viacerých gratulácií a vrúcneho objatia od Mikaely Shiffrinovej. „Mikaela bola veľmi šťastná, že ma videla, že sa mi podarilo to, čo sa mi podarilo, že som išla naozaj veľmi dobre,“ prezradila Slovenka. „Je to milé, keď za vami ľudia prichádzajú a vravia vám, ako vás radi vidia,“ dodala.
Najbližšie sa chce Vlhová sústrediť predovšetkým na slalom, keďže ďalšie preteky ju čakajú vo fínskom Levi. „Budeme sa teraz viac zameriavať na slalom, keďže ďalší obrák je až v Killingtone. Ale, samozrejme, musíme jazdiť aj obrovský slalom,“ priblížila svoj tréningový plán. „Teraz to zase prepneme, pôjdeme viac slalom, aby som bola pripravená na tie slalomy, čo ma čakajú. A uvidíme,“ uzavrela olympijská šampiónka z Pekingu 2022, ktorá si zo Söldenu odniesla prvých osem bodov do hodnotenia Svetového pohára v sezóne 2026/2027.
Zdroj: SITA.sk - Vlhová po návrate priznala, čo ju zabrzdilo. „Je úplne jedno, koľká som. Odštartovala som a som späť v pretekovom móde“ © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovenská lyžiarka Petra Vlhová po svojom návrate do Svetového pohára zdôraznila, že konečné 23. miesto v sobotňajšom obrovskom slalome v rakúskom Söldene pre ňu nie je najdôležitejšie. Oveľa väčšiu hodnotu má skutočnosť, že po 1008 dňoch opäť absolvovala preteky elitného seriálu a dokázala sa zaradiť medzi bodujúce pretekárky. V rozhovore pre STVR zároveň priznala, že v druhom kole ju výrazne ovplyvnila zhoršená viditeľnosť, pri ktorej zatiaľ nemá dostatočnú istotu.
„Je to úplne jedno, koľká som. Odštartovala som, som v pretekovom móde,“ vyhlásila Vlhová po pretekoch. Hoci po úvodnom kole figurovala na 11. mieste a v druhom klesla o dvanásť priečok, celkové hodnotenie jej návratu zostalo pozitívne.
„Áno, mrzí ma to druhé kolo, ale, bohužiaľ, momentálne sa trápim, keď je zatiahnuté a nevidím pod nohy. Nemám ešte takú istotu. Takže spravila som chyby, ale nevadí. Som v cieli, každý bod sa počíta. Teším sa, že som opäť na štarte a pokračujeme ďalej,“ povedala.
Želala si slnečné počasie
Tridsaťjedenročná Slovenka priznala, že pred druhou jazdou si želala predovšetkým slnečné počasie. V prvom kole jej podmienky vyhovovali, popoludní sa však obloha zatiahla a situácia na trati sa zmenila.
„Ja som sa dnes strašne modlila, aby svietilo slnko. To prvé kolo svietilo, druhé kolo sa zatiahlo a momentálne nemám až tak veľa istoty, keď sa zatiahne. A keď je zatiahnuté, tak je to trošku pre mňa ťažšie,“ vysvetlila. „Trošku som sa tam potrápila, ale dobre. Máme za sebou prvé preteky, takže sa teším.“
Práve na zhoršujúcu sa viditeľnosť upozornila už počas druhej jazdy bývalá slovenská reprezentantka Veronika Velez-Zuzulová. „Určite tam zohráva úlohu aj tá viditeľnosť, pretože keď pretekár ešte nemá takéto stopercentné sebavedomie, tak predsa len sa ide lepšie, keď sú podmienky úplne ideálne,“ povedala v priamom prenose STVR.
Podľa nej bolo vo Vlhovej výkone cítiť určitý rešpekt. Slovenská lyžiarka následne jej hodnotenie v podstate potvrdila, keď sama hovorila o chýbajúcej istote pri horšej viditeľnosti.
Chcela zo seba podať maximum
Vlhová pritom už po prvom kole neskrývala spokojnosť s tým, čo na trati predviedla. „Vždy sa dá ísť lepšie, samozrejme. Boli tam chyby, ale momentálne na to, ako jazdím, som veľmi spokojná,“ uviedla.
Zdôraznila, že sa snažila preniesť do pretekov to, čo zvláda na tréningoch. „Chcela som ísť to, čo viem, podať zo seba maximum. Ja sa veľmi teším, pretože vieme, čo mám za sebou,“ dodala. Pri spomienke na dlhú prestávku po vážnom zranení kolena v Jasnej z januára 2024 sa neubránila dojatiu. „Uf... Hej, je to pekné byť späť.“
Po skončení pretekov Vlhová priznala, že napriek dlhej prestávke sa na štarte necítila výrazne inak než v minulosti. „Úprimne, ja veľmi necítim nejaké rozdiely, pretože som bola dnes úplne v pokoji,“ povedala.
Zároveň si uvedomuje, že na návrat do vrcholnej formy bude potrebovať ďalšie súťažné štarty. „Potrebujem sa dostať do tých pretekov, aby som dokázala podať dve dobré jazdy. Ukázalo nám to, že som tam, že nie som úplne niekde vzadu. A keď podám svoju jazdu, tak to môže byť celkom dobré,“ zhodnotila.
Ocenila aj prácu svojho realizačného tímu
Slovenská reprezentantka ocenila aj prácu svojho realizačného tímu a výsledok zo Söldenu vníma ako potvrdenie správneho smerovania prípravy. „Treba mi veľa lyžovať, pracovať, ale zatiaľ sme na správnej ceste. To nám ukázalo, že robíme dobre s mojím tímom, takže budeme len pokračovať a ja sa teším na všetko, čo príde,“ povedala. Svoj ďalší postup zhrnula jednoducho: „Krok po kroku, pomaličky a pôjde to.“
Dôležitou súčasťou návratu bolo aj prijatie od súperiek. V cieli prvého kola sa Vlhová dočkala viacerých gratulácií a vrúcneho objatia od Mikaely Shiffrinovej. „Mikaela bola veľmi šťastná, že ma videla, že sa mi podarilo to, čo sa mi podarilo, že som išla naozaj veľmi dobre,“ prezradila Slovenka. „Je to milé, keď za vami ľudia prichádzajú a vravia vám, ako vás radi vidia,“ dodala.
Najbližšie sa chce Vlhová sústrediť predovšetkým na slalom, keďže ďalšie preteky ju čakajú vo fínskom Levi. „Budeme sa teraz viac zameriavať na slalom, keďže ďalší obrák je až v Killingtone. Ale, samozrejme, musíme jazdiť aj obrovský slalom,“ priblížila svoj tréningový plán. „Teraz to zase prepneme, pôjdeme viac slalom, aby som bola pripravená na tie slalomy, čo ma čakajú. A uvidíme,“ uzavrela olympijská šampiónka z Pekingu 2022, ktorá si zo Söldenu odniesla prvých osem bodov do hodnotenia Svetového pohára v sezóne 2026/2027.
Zdroj: SITA.sk - Vlhová po návrate priznala, čo ju zabrzdilo. „Je úplne jedno, koľká som. Odštartovala som a som späť v pretekovom móde“ © SITA Všetky práva vyhradené.
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