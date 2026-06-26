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26. júna 2026
Návrat po štyroch rokoch. Serena Williamsová spoznala svoju hrateľnú súperku na Wimbledone – FOTO
Dokáže sa po takej dlhej prestávke od tenisu vyrovnať s fyzickými nárokmi dvojhry? Americká tenistka Serena Williamsová sa dozvedela počas piatkového (26.6.) žrebu meno svojej súperky v 1. kole ...
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26.6.2026 (SITA.sk) - Dokáže sa po takej dlhej prestávke od tenisu vyrovnať s fyzickými nárokmi dvojhry?
Americká tenistka Serena Williamsová sa dozvedela počas piatkového (26.6.) žrebu meno svojej súperky v 1. kole Wimbledonu - nastúpi proti Austrálčanke Maye Jointovej.
Legenda sa tak po štyroch rokoch vracia do dvojhry. Štvorhru si zahrá po boku sestry Venus. Spoločne ju ovládli až šesťkrát v All England Clube.
Williamsová ukončila kariéru v roku 2022, ale 23-násobná grandslamová šampiónka sa začiatkom júna vrátila v debloch na turnajoch v Queen's Clube a Berlin Open.
Aktuálne 44-ročná hráčka získala divokú kartu na Wimbledone – turnaji, ktorý vyhrala sedemkrát. Ak zdolá 53. hráčku svetového rebríčka WTA Jointovú, ktorá vyhrala iba jeden zo svojich posledných 14 zápasov, Američanka by sa v 2. kole mohla stretnúť s 29. nasadenou vychádzajúcou hviezdou Alexandrou Ealovou z Filipín.
Víťazstvo by zvýšilo možnosť potenciálneho zápasu 3. kola proti úradujúcej šampiónke Ige Swiatekovej, ktorá začína obhajobu titulu proti tenistke z USA Taylor Townsendovej.
Williamsová, ktorá trénuje v All England Clube ostatný týždeň, hrala naposledy dvojhru takmer pred štyrmi rokmi na US Open, čo sa zdalo byť jej rozlúčkou so športom. V tom čase povedala, že sa od tenisu "vzďaľuje".
Svoj ohromujúci návrat odôvodnila aj tým, že si chce zahrať milovaný šport aj pred očami svojich dvoch dcér. Vo Wimbledone nehrala od prehry s Harmony Tanovou v prvom kole v roku 2022.
Jej posledným grandslamovým zápasom bola prehra v 3. kole US Open proti Ajle Tomljanovicovej, ktorá akoby ukončila jej úžasnú kariéru.
Dokáže sa Williamsová po takej dlhej prestávke od tenisu vyrovnať s fyzickými nárokmi dvojhry? Vo štvorhrách vyzerala solídne, pričom jeden duel po boku Victorie Mbokovej aj zvládla víťazne.
Američanka nezískala grandslamový titul od Australian Open v roku 2017, pričom jej posledné veľké finále skončilo prehrou na US Open v roku 2019.
Zdroj: SITA.sk - Návrat po štyroch rokoch. Serena Williamsová spoznala svoju hrateľnú súperku na Wimbledone – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Americká tenistka Serena Williamsová sa dozvedela počas piatkového (26.6.) žrebu meno svojej súperky v 1. kole Wimbledonu - nastúpi proti Austrálčanke Maye Jointovej.
Legenda sa tak po štyroch rokoch vracia do dvojhry. Štvorhru si zahrá po boku sestry Venus. Spoločne ju ovládli až šesťkrát v All England Clube.
Williamsová ukončila kariéru v roku 2022, ale 23-násobná grandslamová šampiónka sa začiatkom júna vrátila v debloch na turnajoch v Queen's Clube a Berlin Open.
Špeciálny zápas
Aktuálne 44-ročná hráčka získala divokú kartu na Wimbledone – turnaji, ktorý vyhrala sedemkrát. Ak zdolá 53. hráčku svetového rebríčka WTA Jointovú, ktorá vyhrala iba jeden zo svojich posledných 14 zápasov, Američanka by sa v 2. kole mohla stretnúť s 29. nasadenou vychádzajúcou hviezdou Alexandrou Ealovou z Filipín.
Víťazstvo by zvýšilo možnosť potenciálneho zápasu 3. kola proti úradujúcej šampiónke Ige Swiatekovej, ktorá začína obhajobu titulu proti tenistke z USA Taylor Townsendovej.
Williamsová, ktorá trénuje v All England Clube ostatný týždeň, hrala naposledy dvojhru takmer pred štyrmi rokmi na US Open, čo sa zdalo byť jej rozlúčkou so športom. V tom čase povedala, že sa od tenisu "vzďaľuje".
Svoj ohromujúci návrat odôvodnila aj tým, že si chce zahrať milovaný šport aj pred očami svojich dvoch dcér. Vo Wimbledone nehrala od prehry s Harmony Tanovou v prvom kole v roku 2022.
Jej posledným grandslamovým zápasom bola prehra v 3. kole US Open proti Ajle Tomljanovicovej, ktorá akoby ukončila jej úžasnú kariéru.
Dokáže sa Williamsová po takej dlhej prestávke od tenisu vyrovnať s fyzickými nárokmi dvojhry? Vo štvorhrách vyzerala solídne, pričom jeden duel po boku Victorie Mbokovej aj zvládla víťazne.
Američanka nezískala grandslamový titul od Australian Open v roku 2017, pričom jej posledné veľké finále skončilo prehrou na US Open v roku 2019.
Zdroj: SITA.sk - Návrat po štyroch rokoch. Serena Williamsová spoznala svoju hrateľnú súperku na Wimbledone – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
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