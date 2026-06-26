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 24hod.sk    Šport

26. júna 2026

Návrat po štyroch rokoch. Serena Williamsová spoznala svoju hrateľnú súperku na Wimbledone – FOTO


Tagy: Kariéra Návrat Wimbledon

Dokáže sa po takej dlhej prestávke od tenisu vyrovnať s fyzickými nárokmi dvojhry? Americká tenistka Serena Williamsová sa dozvedela počas piatkového (26.6.) žrebu meno svojej súperky v 1. kole ...



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najkrajsie momenty finale wimbledonu 3 676x443 26.6.2026 (SITA.sk) - Dokáže sa po takej dlhej prestávke od tenisu vyrovnať s fyzickými nárokmi dvojhry?


Americká tenistka Serena Williamsová sa dozvedela počas piatkového (26.6.) žrebu meno svojej súperky v 1. kole Wimbledonu - nastúpi proti Austrálčanke Maye Jointovej.

Legenda sa tak po štyroch rokoch vracia do dvojhry. Štvorhru si zahrá po boku sestry Venus. Spoločne ju ovládli až šesťkrát v All England Clube.

Williamsová ukončila kariéru v roku 2022, ale 23-násobná grandslamová šampiónka sa začiatkom júna vrátila v debloch na turnajoch v Queen's Clube a Berlin Open.

Špeciálny zápas


Aktuálne 44-ročná hráčka získala divokú kartu na Wimbledone – turnaji, ktorý vyhrala sedemkrát. Ak zdolá 53. hráčku svetového rebríčka WTA Jointovú, ktorá vyhrala iba jeden zo svojich posledných 14 zápasov, Američanka by sa v 2. kole mohla stretnúť s 29. nasadenou vychádzajúcou hviezdou Alexandrou Ealovou z Filipín.

Víťazstvo by zvýšilo možnosť potenciálneho zápasu 3. kola proti úradujúcej šampiónke Ige Swiatekovej, ktorá začína obhajobu titulu proti tenistke z USA Taylor Townsendovej.

Williamsová, ktorá trénuje v All England Clube ostatný týždeň, hrala naposledy dvojhru takmer pred štyrmi rokmi na US Open, čo sa zdalo byť jej rozlúčkou so športom. V tom čase povedala, že sa od tenisu "vzďaľuje".



Fotogaléria: Serena Williamsová






Svoj ohromujúci návrat odôvodnila aj tým, že si chce zahrať milovaný šport aj pred očami svojich dvoch dcér. Vo Wimbledone nehrala od prehry s Harmony Tanovou v prvom kole v roku 2022.

Jej posledným grandslamovým zápasom bola prehra v 3. kole US Open proti Ajle Tomljanovicovej, ktorá akoby ukončila jej úžasnú kariéru.

Dokáže sa Williamsová po takej dlhej prestávke od tenisu vyrovnať s fyzickými nárokmi dvojhry? Vo štvorhrách vyzerala solídne, pričom jeden duel po boku Victorie Mbokovej aj zvládla víťazne.

Američanka nezískala grandslamový titul od Australian Open v roku 2017, pričom jej posledné veľké finále skončilo prehrou na US Open v roku 2019.


Zdroj: SITA.sk - Návrat po štyroch rokoch. Serena Williamsová spoznala svoju hrateľnú súperku na Wimbledone – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Kariéra Návrat Wimbledon
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