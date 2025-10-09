Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Šport

09. októbra 2025

Fehérváry odohral jubilejný 300. zápas: Som šťastný, že tu môžem byť


Fehérváry odohral všetkých 300 profiligových zápasov v drese Washingtonu, zaznamenal v nich 22 gólov, 53 asistencií a dvanásť plusových bodov.



Fehérváry odohral jubilejný 300. zápas: Som šťastný, že tu môžem byť

Slovenský hokejista Martin Fehérváry dosiahol v NHL významný míľnik. Obranca Washingtonu nastúpil v noci na štvrtok na svoj jubilejný 300. zápas v základnej časti. Jeho tím sa z víťazstva netešil, Capitals podľahli vo svojom úvodnom dueli sezóny doma Bostonu Bruins 1:3.


Klub si uctil Fehérváryho počas zápasu, keď divákom pripomenul jeho métu na svetelnej kocke. „Samozrejme, odohrať 300 stretnutí je pre mňa veľká vec a som z toho nadšený,“ povedal 26-ročný zadák ešte pred zápasom. V ňom odohral 18 minút a 27 sekúnd, do štatistík si zapísal jednu mínusku, jednu strelu na bránku, dva zblokované pokusy súpera a štyri bodyčeky.

Fehérváry je dôležitou súčasťou jednej z najlepších obrán v súťaži. Capitals si cenia jeho defenzívne kvality, slovenský reprezentant iba nedávno podpísal s klubom nový sedemročný kontrakt na 42 miliónov dolárov. „Som poctený a vážim si, že som mohol podpísať dlhodobú zmluvu. Milujem to tu. Milujem nielen Washington Capitals, ale aj mesto, celú organizáciu, hráčov, trénerov a celý realizačný tím. Všetci sú takí skvelí ľudia a ja toto miesto tak milujem. Verím, že tu zostanem tak dlho, ako len budem môcť,“ vyhlásil Fehérváry, ktorý v minulej sezóne zaznamenal svoje kariérne maximá v počte asistencií (20), bodov (25) aj odohraných zápasov (81). Medzi obrancami z draftovej triedy 2018 mu patrí ôsme miesto v počte gólov (22) a odohraných duelov (300), desiata priečka v asistenciách (53) aj bodoch (75). Patrí medzi hráčov s najvyšším počtom zblokovaných striel, počas kariéry ich zblokoval celkovo 506 a v minulom ročníku 128 - najviac v tíme po Trevorovi van Riemsdykovi.

Fehérváry odohral všetkých 300 profiligových zápasov v drese Washingtonu, zaznamenal v nich 22 gólov, 53 asistencií a dvanásť plusových bodov. V NHL debutoval 1. októbra 2019 v dueli so St. Louis Blues. Prvé tri stretnutia v súťaži absolvoval ešte ako tínedžer, 20 rokov dovŕšil pred štvrtým zápasom. „Iste, boli to vtedy trochu odlišné pocity ako teraz, keď mám na konte 300 zápasov. Bol som vtedy super nadšený, taký šťastný, aj keď zároveň trochu nervózny a vystresovaný. Každopádne, premiéru som si vtedy užil, veď ju zažijete len raz za život. Som veľmi šťastný, že tu stále môžem byť, 300 zápasov je obrovská vec,“ dodal pre klubovú televíziu.

