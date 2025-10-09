Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Šport

09. októbra 2025

NHL: Slafkovský a Fehérváry si na úvod sezóny pripísali prehry



Washington Capitals prehral doma s Bostonom Bruins 1:3. Víťazstvo hostí režíroval český útočník David Pastrňák, ktorý dal prvý gól duelu a na ďalšie dva prihral.



Zdieľať
NHL: Slafkovský a Fehérváry si na úvod sezóny pripísali prehry

Hokejisti Montrealu Canadiens prehrali vo svojom prvom zápase novej sezóny zámorskej NHL na ľade Toronta Maple Leafs 2:5. Slovenský útočník Juraj Slafkovský odohral za hostí 19:42 minút, šesťkrát vystrelil na bránku, zaznamenal dva bodyčeky a tri mínusové body. V domácom drese sa darilo najmä švédskemu útočníkovi Williamovi Nylanderovi, ktorý strelil gól a pridal dve asistencie.


Víťazný gól Maple Leafs strelil obranca Morgan Rielly, ktorý prelomil nerozhodný stav v polovici tretej tretiny. V samom závere poistili triumf do prázdnej bránky Auston Matthews a Nylander. „V našej hre bolo niečo dobré a aj niečo menej dobré, ale celkovo bolo fajn, ako sme držali pokope a vybojovali to. Myslím si, že v tretej tretine sme už hrali výborne, a to je dôležité,“ povedal pre zámorské médiá Rielly, ktorý pridal aj jednu asistenciu. Brankár Anthony Stolarz prispel k výhre 29 úspešnými zákrokmi, najčastejšie ho ohrozil Slafkovský so šiestimi strelami. Ten mal v závere druhej tretiny menšiu potýčku s domácim obrancom Oliverom Ekmanom-Larssonom, rozhodcovia im tresty neudelili. Z jeho spoluhráčov skórovali Oliver Kapanen v oslabení a Zack Bolduc, pre fínskeho centra Kapanena to bol prvý gól v NHL.

Washington Capitals prehral doma s Bostonom Bruins 1:3. Víťazstvo hostí režíroval český útočník David Pastrňák, ktorý dal prvý gól duelu a na ďalšie dva prihral. V prvej obrannej dvojici domácich nastúpil Slovák Martin Fehérváry, ktorý odohral svoj jubilejný 300. zápas v základnej časti NHL. Bol to jeho prvý súťažný duel po operácii kolena. V zápase sa musel vyrovnať aj s nepríjemným momentom, keď mu z korčule odpadol nôž. Na ľade strávil 18:27 minút, raz vystrelil na bránku, rozdal štyri bodyčeky, zablokoval dve strely a mal jednu mínusku. Nový kouč „medveďov“ Marco Sturm vyhral svoj prvý zápas vo funkcii hlavného trénera v NHL. „Je to skvelý pocit. Som vyčerpaný. Je to moment, na ktorý som čakal a uchmatnúť víťazstvo vo Washingtone, kde sa nevyhráva často, je ešte lepšie. Navyše chalani hrali väčšinu času spôsobom, akým sme si predstavovali,“ tešil sa prvý nemecký tréner v profilige. Oporou Bruins bol brankár Jeremy Swayman, ktorý vykryl 35 striel. Víťazný gól vsietil v presilovke Elias Lindholm (v zápase 1+1), rovnakú bilanciu mal aj Morgan Geekie.

Leon Draisaitl strelil svoj 400. gól v základnej časti, no jeho Edmonton prehral doma s Calgary Flames 3:4 po predĺžení a samostatných nájazdoch. Rozhodujúci premenil vo ôsmej sérii Nazem Kadri. Draisaitl sa stal 111. hráčom v profiligovej histórii a 11. aktívnym s týmto míľnikom. Domáci viedli po góloch trojbodového Ryana Nugent-Hopkinsa (1+2), Andrewa Mangiapaneho a dvojbodového Drasaitla (1+1) v polovici stretnutia 3:0, ale sľubný náskok premárnili. Debutujúci Matvej Gridin prvým gólom v profiligovej kariére nasmeroval hostí za obratom, následne zmazali manko Connor Zary a Blake Coleman a Flames zavŕšili otočku v nájazdovom rozstrele. V ňom za domácich skóroval len Draisaitl, za hostí Morgan Frost a Kadri. „Neviem, prečo sme si to museli urobiť také dramatické, no vonku to v otváracom zápase nikdy nie je jednoduché. Bolo to víťazstvo charakteru,“ zdôraznil Kadri. Flames vyhrali druhýkrát v histórii „bitku o Albertu“, keď v nej prehrávali už o tri góly. „Začali sme byť trochu ľahkovážni a často strácali puk, čo oživilo súpera. Využil jednu šancu, potom presilovku a ´momentum´ sa otočilo na jeho stranu,“ zhodnotil duel Nugent-Hopkins. Gridin je štvrtý tínedžer v histórii Calgary s gólom pri svojom debute v NHL. V drese hostí nenastúpili zranený Martin Pospíšil ani Samuel Honzek, ktorý bol zdravý náhradník.

Los Angeles Kings zvíťazili na ľade Vegas Golden Knights 6:5 po predĺžení a nájazdoch, v ktorých rozhodol Trevor Moore. „Králi“ prehrávali deväť minút pred koncom riadneho hracieho času 3:5, ale dokázali skóre otočiť. Quinton Byfield a Andrej Kuzmenko pomohli k triumfu zhodne gólom a asistenciou. Domácim nestačil k výhre ani hetrik Pavla Dorofejeva, jeho spoluhráč Jack Eichel si krátko po podpise novej zmluvy pripísal gól a tri asistencie a Mitch Marner v premiére v drese Vegas zaznamenal dve asistencie. „Je frustrujúce stratiť dvojgólový náskok v tretej tretine. Musíme sa z toho poučiť a nabudúce si počínať lepšie. V našej hre však boli aj pozitíva, len sme nedokázali zápas uzavrieť,“ povedal Eichel.

NHL - sumáre:


Toronto Maple Leafs - Montreal Canadiens 5:2 (1:1, 1:1, 3:0)

Góly: 1. McMann (Nylander, Tavares), 26. Järnkrok (Rielly, Lorentz), 50. Rielly (Knies, Maccelli), 59. Matthews (Nylander), 60. Nylander (Lorentz, Tavares) - 6. Kapanen, 22. Bolduc (Gallagher, Dach). Brankári: Stolarz - Montembeault, strely na bránku: 27:31.



Washington Capitals - Boston Bruins 1:3 (0:0, 0:1, 1:2)

Góly: 48. Wilson (Chychrun, Protas) - 33. Pastrňák (Zadorov, Geekie), 48. E. Lindholm (Pastrňák, Zacha), 60. Geekie (Pastrňák, E. Lindholm). Brankári: Thompson - Swayman, strely na bránku: 36:21.



Edmonton Oilers - Calgary Flames 3:4 pp a sn (2:0, 1:2, 0:1 - 0:0, 0:1)

Góly: 10. Nugent-Hopkins (Draisaitl, McDavid), 17. Mangiapane (McDavid, Nugent-Hopkins), 29. Draisaitl (Tomášek, Nugent-Hopkins) - 33. Gridin (Kadri, Coronato), 35. Zary (Klapka), 41. Coleman, rozh. nájazd Kadri. Brankári: Skinner - Wolf, strely na bránku: 35:22.



Vegas Golden Knights - Los Angeles Kings 5:6 pp a sn (0:2, 3:1, 2:2 - 0:0, 0:1)

Góly: 23. Dorofejev, 38. Dorofejev (Stone, Eichel), 40. Dorofejev (Stone, Eichel), 46. Eichel (Marner, Barbašov), 49. Barbašov (Eichel, Marner) - 5. Kuzmenko (Kopitar, Fiala), 12. Byfield, 34. Malott (Armia, Turcotte), 52. Moore (Danault, Doughty), 54. Clarke (Byfield, Kuzmenko), rozh. nájazd Moore. Brankári: Hill - Forsberg, strely na bránku: 35:26.

Slováci v akcii:

Juraj Slafkovský (Montreal) 19:42 0 0 0 -3 6 0

Martin Fehérváry (Washington) 18:27 0 0 0 -1 1 0



/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/


Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 