Piatok 10.10.2025
Archív správ
10. októbra 2025
NHL: Slafkovský prispel prvým gólom v sezóne k víťazstvu Montrealu
Canadiens sa otriasli po prehre v Toronte 2:5 v úvodnom zápase sezóny a v druhom stretnutí trojzápasového tripu predviedli vysokú efektivitu streľby.
Slovenský hokejový útočník Juraj Slafkovský prispel k víťazstvu Montrealu na ľade Detroitu 5:1 v nočnom zápase NHL. V 38. minúte sa presadil v presilovke a zavŕšil skóre duelu, ktorý znamenal pre Canadiens prvé víťazstvo v sezóne. Obrancovia Šimon Nemec z New Jersey a Erik Černák z Tampy Bay sa nezapísali do kanadského bodovania, ich tímy prehrali. Hráči Calgary bez slovenských útočníkov Martina Pospíšila a Samuela Honzeka prehrali na ľade Vancouveru 1:5.
Canadiens sa otriasli po prehre v Toronte 2:5 v úvodnom zápase sezóny a v druhom stretnutí trojzápasového tripu predviedli vysokú efektivitu streľby. Detroit síce prestrieľal Montreal 31:17, no hostí podržal brankár Jakub Dobeš. V drese „červených krídel“ absolvoval nevydarenú premiéru brankár John Gibson, ktorý mal iba 61-percentnú úspešnosť zákrokov a po góle Slafkovského sa nechal vystriedať. Slovenský útočník odohral na krídle prvého útoku s Nickom Suzukim a Coleom Caufieldom 15:26 min a do štatistík si pripísal aj jeden plusový bod, dve strely na bránku, dva hity a dostal sa aj na jedno vhadzovanie, ktoré vyhral. Prvýkrát v kariére skóroval už v druhom zápase sezóny, predtým čakal na prvý gól minimálne štyri zápasy. „Vždy je dobré streliť gól. Niekedy to nepadne, aj také zápasy sa stávajú. Je potrebné zostať sústredený, robiť to, čo je potrebné a odmena príde. Myslím si, že sme hrali dosť dobre na to, aby sme zvíťazili v oboch zápasoch. Niekedy to jednoducho nevyjde podľa predstáv. Dnes sme chceli zabojovať a to sme aj urobili. Som veľmi spokojný s tým, ako sme dnes hrali,“ citoval Slafkovského oficiálny web Canadiens. Najproduktívnejšieho Slováka v NHL v uplynulých dvoch sezónach potešila efektivita Canadiens, ktorí strelili tri góly z deviatich striel v prvej tretine a celkovo dosiahli 5 gólov zo 17 striel na bránku: „Bolo to dobré, no musíme v tom pokračovať. Je to len prvé víťazstvo a potrebujeme ich ešte veľa. Je príjemné vidieť, že vieme dávať góly, no musíme to priniesť v každom zápase.“ Slafkovský pochválil aj brankára Dobeša, ku ktorému s úsmevom poznamenal: „Je to mladý brankár s bláznivým štýlom. Vždy sa na ňom smejem, keď ho vidím ako stojí v bránke. Ale je to len môj dojem, funguje mu to.“
Tampa Bay začala sezónu domácou prehrou s Ottawou 4:5. Erik Černák odohral v jej drese 18:25 min a mal jeden mínusový bod. Štart do nového ročníka nevyšiel ani hráčom New Jersey, ktorí podľahli domácej Caroline 3:6. Šimon Nemec odohral 18:35 min a do štatistík mu pribudli dva mínusové body a jedna strela na bránku.
Hráči Bostonu zvíťazili aj v druhom zápase sezóny, keď na domácom ľade zdolali Chicago 4:3 po predĺžení. Víťazný gól strelil nováčik Fraser Minten. Hokejisti Buffala prehrali v prvom zápase ročníka s New Yorkom Rangers 0:4. Na domácom ľade boli síce strelecky aktívnejší než súper (36:33), no hostí výrazne podržal brankár Igor Šesťorkin. Premiéru v bránke Sabres absolvoval Alex Lyon.
Obhajcovia Stanleyho pohára z Floridy zvíťazili aj v druhom zápase sezóny. Na domácom ľade zdolali Philadelphiu 2:1, keď víťazný gól strelil útočník Brad Marchand. Úspešný vstup do nového ročníka prežívajú hráči Pittburghu, ktorí naplno bodovali aj v druhom zápase. Na domácom ľade si poradili s New Yorkom Islanders 4:3. Jevgenij Malkin získal tri kanadské body (1+2), kapitán Sidney Crosby sa prezentoval dvomi (1+1).
Ofenzívny líder Winnipegu Kyle Connor odštartoval novú sezónu hetrikom do bránky Dallasu, no jeho tím prehral na domácom ľade 4:5. Jednou z hlavných udalostí nočných zápasov bol debut skúseného útočníka Jonathana Toewsa v drese Winnipegu. Bol to pre neho prvý zápas od roku 2023. Dlhoročný kapitán Chicaga úplne vynechal uplynulé dve sezóny pre zdravotné problémy.
Hokejisti Vegas Golden Knights zvíťazili na ľade San Jose 4:3 po predĺžení. Domáci im k triumfu pomohli vlastnými chybami, ktoré vygradovali v závere. Vegas prehrávali 2:3, keď stiahli svojho brankára a domáci útočník William Eklund mal možnosť streliť do prázdnej bránky štvrtý gól Sharks. Niekoľko hráčov Vegas mu v tom dokázalo zabrániť a pomohla im aj ľavá žŕdka. Jack Eichel v následnom protiútoku nahodil vysoký puk na brankára Alexa Nedeljkovica, ktorému prepadol až do bránky. Nešťastné momenty „žralokov“ vygradovali v predĺžení, keď Nedeljkovic vykorčuľoval až k modrej čiare, aby pomohol tímu s rozohrávkou, no spravil chybu a Reilly Smith pohodlne dopravil puk do bránky. „Áno, mali sme šťastie. Iróniou je, že sme proti tomu brankárovi dvakrát nastúpili v príprave a chytal skvele. Je mi ho ľúto. Hokejoví bohovia dnes boli na našej strane,“ povedal tréner Vegas Bruce Cassidy. Kormidelník San Jose Ryan Warsofsky sa nepozastavoval pri chybách Nedeljovkovica a ocenil výkon tímu. „Páčila sa mi naša hra. Korčuľovali sme a veľkú časť zápasu sme mali dobrú štruktúru hry. Samozrejme, musíme upraviť niekoľko vecí, no naša hra sa mi dnes naozaj páčila. Bola tam súťaživosť.“
Doma neuspeli ani hráči St. Louis, ktorí podľahli Minnesote 0:5. Kirill Kaprizov, ktorý nedávno podpísal najväčší kontrakt v histórii NHL, sa prezentoval tromi kanadskými bodmi za asistencie.
Hráči Calgary nenadviazali na víťazstvo nad Edmontonom v úvodnom zápase sezóny a na ľade Vancouveru prehrali 1:5. V zostave Flames opäť chýbal zranený útočník Martin Pospíšil, na súpiske nefiguroval ani útočník Samuel Honzek.
NHL- sumáre
Boston Bruins - Chicago Blackhawks 4:3 pp (1:1, 1:1, 1:1 - 1:0) Góly: 4. Mittelstadt, 30. Jeannot (Eyssimont, Jokiharju), 41. E. Lindholm (Zacha, Pastrňák), 63. Minten - 9. Bedard (Burakovsky, Dach), 23. Crevier (Bedard, Foligno), 43. Burakovsky (Levšunov, Nazar). Brankári: Korpisalo - Söderblom, strely na bránku: 33:24.
Buffalo Sabres - New York Rangers 0:4 (0:1, 0:0, 0:3)
Góly: 12. Lafreniere (Trocheck, Panarin), 55. Soucy (Borgen, Miller), 58. Miller (Schneider, Lafreniere), 58. Fox (Carrick). Brankári: Lyon - Šesťorkin, strely na bránku: 36:33.
Detroit Red Wings - Montreal Canadiens 1:5 (1:3, 0:2, 0:0)
Góly: 4. Larkin (Kane, Seider) - 11. Bolduc (Gallagher, Matheson), 13. Kapanen (Newhook, Demidov), 20. Matheson (Suzuki, Dobson), 26. Carrier (Xhekaj, Gallagher), 38. SLAFKOVSKÝ (Caufield, Suzuki). Brankári: Gibson (38. Talbot) - Dobeš, strely na bránku: 31:17.
Florida Panthers - Philadelphia Flyers 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)
Góly: 26. Lundell (Rodrigues, Petry), 43. Marchand (Kunin, Greer) - 48. Cates (Foerster). Brankári: Bobrovskij - Vladař, strely na bránku: 34:20.
Pittsburgh Penguins - New York Islanders 4:3 (1:1, 2:2, 1:0)
Góly: 4. Malkin (Crosby, Rakell), 26. Brunicke (Hällander, Novak), 29. Crosby (Malkin, Rakell), 55. Brazeau (Malkin, Mantha) - 13. Drouin (Schaefer), 25. Palmieri (Barzal, Mayfield), 40. Šabanov (Holmström). Brankári: Jarry - Sorokin, strely na bránku: 28:37.
Tampa Bay Lightning - Ottawa Senators 4:5 (3:1, 0:2, 1:2)
Góly: 6. Bjorkstrand (Guentzel, Point), 7. Point (Guentzel, Raddysh), 15. Kučerov (Hedman, Point), 60. Kučerov (Raddysh, Hedman) - 11. Cozens (Tkachuk, Sanderson), 22. Zub (Tkachuk, Stützle), 36. Pinto (Zub, Tkachuk), 59. Pinto (Sanderson), 60. Giroux (Pinto, Zub). Brankári: Vasilevskij - Ullmark, strely na bránku: 25:34.:
Carolina Hurricanes - New Jersey Devils 6:3 (1:0, 1:2, 4:1)
Góly: 5. Hall (Gostisbehere, Nikišin), 30. Miller (Carrier), 51. Miller (Aho, Blake), 58. Jarvis (Aho, Gostisbehere), 60. Jarvis, 60. Robinson (Hall, Kotkaniemi) - 29. Hamilton (Bratt, J. Hughes), 34. Glass (L. Hughes), 52. Bratt (Pesce, L. Hughes). Brankári: Andersen - Markström, strely na bránku: 33:22.
Nashville Predators - Columbus Blue Jackets 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)
Góly: 7. Bunting (Haula), 43. O´Reilly (Forsberg, Josi) - 17. Voronkov (Severson, Mateychuk). Brankári: Saros - Greaves, strely na bránku: 31:38.
St. Louis Blues - Minnesota Wild 0:5 (0:2, 0:2, 0:1)
Góly: 16. Hartman (Johansson), 18. Boldy (Kaprizov, Rossi), 33. Eriksson Ek (Kaprizov, Boldy), 38. Hartman (Trenin), 48. Rossi (Kaprizov, Boldy). Brankári: Binnington - Gustavsson, strely na bránku: 27:21.
Winnipeg Jets - Dallas Stars 4:5 (1:2, 0:0, 3:3)
Góly: 7. Connor (Scheifele, Vilardi), 50. Barron, 52. Connor (Scheifele, DeMelo), 57. Connor (Scheifele, DeMelo) - 4. Rantanen (Hintz, Steel), 16. Lundkvist (Rantanen, Robertson), 42. Robertson (Rantanen, Hintz), 42. Seguin (Duchene, Harley), 43. Johnston (Lundqvist, Harley). Brankári: Hellebuyck - Oettinger, strely na bránku: 25:37.
Colorado Avalanche - Utah Mammoth 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)
Góly: 11. Colton (Drury, Olofsson), 43. MacKinnon (Makar, Nečas) - 38. Guenther (Keller, Schmaltz). Brankári: Wedgewood - Vejmelka, strely na bránku: 27:33.
San Jose Sharks - Vegas Golden Knights 3:4 pp (1:1, 1:1, 1:1 - 0:1)
Góly: 6. Skinner (Dellandrea, Muchamadullin), 27. Wennberg (Eklund, Klingberg), 43. Kurashev (Orlov, Muchamadullin) - 9. Howden (Kolesar, Hutton), 35. Dorofejev (Stone, Eichel), 59. Eichel (Stone, Hertl), 62. Smith (Theodore). Brankári: Nedeljkovic - Schmid, strely na bránku: 23:31.
Seattle Kraken - Anaheim Ducks 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)
Góly: 3. Dunn (Larsson, Schwartz), 24. Marchment (Montour), 45. McCann (Beniers, Eberle) - 5. Sennecke (McTavish). Brankári: Daccord - Dostál, strely na bránku: 31:36.
Vancouver Canucks - Calgary Flames 5:1 (1:0, 0:0, 4:1)
Góly: 15. Sherwood (O´Connor), 43. Chytil, 49. Chytil (Bains), 52. Lekkerimäki (Kane, Garland), 58. Boeser (E. Petterson, DeBrusk) - 54. Frost (Šarangovič, Farabee). Brankári: Demko - Wolf, strely na bránku: 26:18
Slováci v akcii
Juraj Slafkovský (Montreal) 15:26 1 0 1 +1 2 0
Šimon Nemec (New Jersey) 18:35 0 0 0 -2 1 0
Erik Černák (Tampa Bay) 18:25 0 0 0 -1 0 0
/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/
Fehérváry odohral jubilejný 300. zápas: Som šťastný, že tu môžem byť