Piatok 9.1.2026
Archív správ
Denník - Správy
09. januára 2026
NHL: Úspešný zápas pre Slafkovského: Pripísal si gól a asistenciu
Slafkovský najprv v 18. minúte asistoval Oliverovi Kapanenovi a v 58. minúte sám zakončil do prázdnej bránky úradujúcich majstrov pri power play.
Zdieľať
Slovenský hokejista Juraj Slafkovský si pripísal v noci na piatok v zámorskej NHL gól aj asistenciu a prispel tak k výhre Montrealu, ktorý zdolal Floridu 6:2. Po takmer mesiaci bol v akcii aj jeho krajan Šimon Nemec, ktorý nastúpil za New Jersey na ľade Pittsburghu a jeho tím prehral 1:4.
Slafkovský najprv v 18. minúte asistoval Oliverovi Kapanenovi a v 58. minúte kurióznym spôsobom spečatil víťazstvo Canadiens. Slovenský útočník išiel sám na opustenú bránku, no tesne pred zakončením mu seknutím zlomil hokejku Carter Verhaeghe. Slafkovský síce bránku minul, ale rozhodcovia mu gól uznali. Slovenský útočník bol okrem toho dvakrát na trestnej lavici, na ľade strávil 18:51 minúty a duel ukončil s troma plusovými bodmi. V 44 zápasoch tejto sezóny nazbieral 35 bodov za 16 gólov a 19 asistencii, zároveň bodoval v treťom dueli za sebou. Prvým hetrikom v NHL sa blysol Alexandre Texier, ktorý strelil tri góly v jednom zápase v profilige ako druhý Francúz v histórii. Pred ním to dokázal Antoine Roussel v drese Dallasu proti Tampe Bay 18. februára 2017. Panthers chýbal pre zranenie útočník Brad Marchand, ktorý nedohral pre nešpecifikované zranenie už predchádzajúci zápas v Toronte.
Nemec bol v akcii prvýkrát od 12. decembra, zápasu s Tampou Bay, po ktorom utrpel v tréningu zranenie v dolnej časti tela. Nastúpil v tretej obrannej dvojici s Brendenom Dillonom, na ľade strávil 17:49 minúty, vyslal tri strely na bránku a duel ukončil s mínusovým bodom. „Som rád, že som sa vrátil na ľad, ale zápas nebol dobrý a nemám z toho dobrý pocit. Kondične som sa cítil dobre, nemal som problém a verím, že to bude lepšie v ďalších zápasoch," povedal Nemec po zápase pre klubový web. Penguins zvýšili na 2:0 zásluhou Connora Dewara, ktorý skóroval hneď po príchode z trestnej lavice. Dewar ostal na chrbtom obrancov Devils a po peknej prihrávke Rickarda Rakella z vlastného pásma, ktorú v páde nezachytil Nemec, prekonal Jakea Allena. „Nemalo by sa to stať, do konca presilovky ostávalo pár sekúnd a mal som byť pozornejší. Musím sa z toho poučiť a verím, že sa to už nestane," dodal slovenský obranca. Na ľad sa vrátil aj útočník Penguins Jevgenij Malkin, ktorý vynechal 15 zápasov a pri svojom come-backu skóroval. Tridsaťdeväťročný útočník v poslednej minúte druhej tretiny zvýšil na 3:0. Pittsburgh. vyhral šiesty zápas za sebou, Stuart Skinner zaznamenal 28 zákrokov. Dve asistencie si pripísal kapitán Sidney Crosby a natiahol bodovú sériu na osem zápasov. Crosby zaznamenal 1087. asistenciu v drese Penguins a v počte asistencií v jednej organizácii prekonal zápis Waynea Gretzkého, ktorý ich za Edmonton nazbieral 1086. Na čele historického poradia je obranca Ray Bourque, ktorý zaznamenal 1111 asistencií za Boston. Jediný gól New Jersey strelil Luke Hughes, Devils prehrali tretí duel za sebou.
Patrick Kane skóroval dvakrát pri víťazstve Detroitu nad Vancouverom (5:1) a stal sa piatym rodákom z USA, ktorý strelil 500 gólov v NHL. Tridsaťsedemročný útočník sa zároveň stal 50. hráčom, ktorý dosiahol na túto métu. Pred Kaneom strelili 500 gólov v NHL spomedzi Američanov už len Mike Modano (561), Keith Tkachuk (538), Jeremy Roenick (513) a Joe Mullen (502). Brett Hull, ktorý sa narodil v Kanade, ale reprezentoval USA, strelil 741 gólov. Kane najskôr v prvej tretine strelil svoj 499. gól a v závere do prázdnej bránky upravil na 4:1 pre Red Wings. „Zvyčajne nechodím na ľad, keď je prázdna bránka, ale je pekné, že som teraz dostal túto možnosť. Bol to krásny moment," povedal Kane pre nhl.com. Po jeho jubilejnom góle naskákali na ľad všetci hráči Red Wings, aby mu išli zagratulovať. „Je americká ikona. Najlepší hráč s akým som hral a od takýchto chlapíkov sa snažíte naučiť čo najviac," dodal Kaneov dlhoročný spoluhráč Alex DeBrincat.
Buffalo má najlepšiu formu za posledných 20 rokov. Sabres uspeli na ľade New Yorku Rangers 5:2 a vyhrali 12 z posledných 13 zápasov. Podobnú sériu mali naposledy od 23. novembra do 19. decembra 2005. Súčasný generálny manažér Rangers Chris Drury bol počas tejto série najproduktívnejším hráčom Buffala s 12 bodmi. Mattias Samuelsson skóroval v oslabení a pridal aj asistenciu, Josh Doan strelil gól v štvrtom zápase za sebou. Brankár Colten Ellis chytil 30 striel vo svojom prvom zápase od 9. decembra.
Toronto vyhralo vo Philadelphii 2:1 po predĺžení, v ktorom rozhodol nováčik Easton Cowan. Maple Leafs bodovali v ôsmom zápase za sebou. Carolina natiahla víťaznú sériu na tri zápasy, keď zdolala doma Anaheim 5:2. Jalen Chatfield, Logan Stankoven a Taylor Hall mali bilanciu 1+1. Prvé víťazstvo od 6. novembra zaznamenal brankár Frederik Andersen, stačilo mu na to 11 zásahov. Ducks prehrali ôsmykrát v sérii.
Connor McDavid strelil gól, pridal aj asistenciu a bodoval v 17. zápase za sebou. Edmonton otočil duel vo Winnipegu z 1:3 na 4:3 a pripravil Jets už 11. prehru v rade. Je to najdlhšia séria prehier od sezóny 2011/12, keď ešte klub sídlil v Atlante. „Je to v hlavách, nedokážeme vyhrať ani dobre rozbehnuté zápasy. Musíme tvrdo pracovať ďalej a dostať sa z toho," povedal tréner Jets Scott Arniel.
McDavid je so 77 bodmi druhý najproduktívnejší hráč NHL o bod za Nathanom MacKinnonom z Colorada, ktorý strelil gól a pridal tri asistencie pri víťazstve Avalanche nad Ottawou 8:2. Najlepší zápas v kariére zažil obranca Josh Manson, ktorý strelil dva góly, pridal dve asistencie a na začiatku zápasu sa pobil. „To bolo niečo. Hetrik Gordieho Howea, bol ho plný ľad, dnes bol pri všetkom," povedal na adresu Mansona tréner „lavín" Jared Bednar. Výkon Mansona sledoval v hľadisku aj jeho otec Dave, bývalý obranca NHL. „Bola to zábava. Už videl ako som dal gól, aj keď som sa pobil, ale takýto zápas ešte nevidel," smial sa Manson. Po tri body nazbierali Brock Nelson (2+1) a Cale Makar (1+2), Avalanche strelili šesť gólov v druhej tretine. MacKinnon zaznamenal 312. viacbodový duel v kariére a v klubovej histórii je už len tesne za Petrom Šťastným (313).
Vo forme je aj útočník Vegas Mark Stone, ktorý skóroval v šiestom zápase za sebou, pridal aj dve asistencie a pomohol Golden Knights k víťazstvu nad Columbusom 5:3. Ak skóruje Stone aj v ďalšom zápase, vyrovná klubový rekord Maxa Paciorettyho zo sezóny 2021/22. Duel pre zranenie nedochytal brankár Vegas Carter Hart, už v prvej tretine ho vystriedal Akira Schmid.
Mats Zuccarello rozhodol v predĺžení o víťazstve Minnesoty na ľade Seattlu 3:2. Na víťazný gól mu prihral Kirill Kaprizov, ktorý zaznamenal dve asistencie a v počte bodov vyrovnal zápis Mariána Gáboríka (437) na druhom mieste klubovej histórie. Na čele je Mikko Koivu so 709 bodmi.
NHL - sumáre:
Boston Bruins – Calgary Flames 4:1 (2:0, 2:1, 0:0)
Góly: 10. Kuraly (Jeannot, McAvoy), 13. Lindholm (Pastrňák, Chusnutdinov), 35. Lohrei (Kuraly, Jeannot), 38. Mittelstadt (Arvidsson, Zacha) – 39. Zary (Frost, Bahl). Brankári: Korpisalo - Wolf, strely na bránku: 30:29.
Carolina Hurricanes – Anaheim Ducks 5:2 (0:1, 3:1, 2:0)
Góly: 29. Jankowski (Robinson), 35. Stankoven (Hall, Chatfield), 37. Chatfield (Staal, Gostisbehere), 51. Blake (Nikišin, Stankoven), 58. Hall (Walker, Miller) – 14. Poehling (LaCombe, Kreider), 33. Granlund (McTavish, Sennecke). Brankári: Andersen - Husso, strely na bránku: 35:13.
Detroit Red Wings – Vancouver Canucks 5:1 (1:0, 2:1, 2:0)
Góly: 20. Kane (Raymond, Larkin), 26. Sandin-Pellikka (van Riemsdyk, Compher), 31. Compher (van Riemsdyk, Sandin-Pellikka), 57. Kane (Copp), 59. Raymond – 28. DeBrusk (Sherwood, Boeser). Brankári: Gibson - Lankinen, strely na bránku: 25:24.
Montreal Canadiens – Florida Panthers 6:2 (2:0, 1:1, 3:1)
Góly: 3. Dobson (Matheson, Kapanen), 18. Kapanen (SLAFKOVSKÝ), 34. Texier (Carrier, Suzuki), 48. Texier (Matheson), 58. SLAFKOVSKÝ (Kapanen, Hutson), 60. Texier (Blais, Veleno) – 26. Bennett, 52. Bennett (Rodrigues, Mikkola). Brankári: Montembeault - Bobrovskij, strely na bránku: 19:27.
New York Rangers – Buffalo Sabres 2:5 (0:1, 1:2, 1:2)
Góly: 30. Zibanejad (Panarin), 41. Trocheck (Miller, Panarin) – 5. Doan (Samuelsson, Zucker), 27. Tuch (Byram, Norris), 33. Zucker (Dahlin, Thompson), 55. Samuelsson (McLeod), 59. McLeod. Brankári: Quick - Ellis, strely na bránku: 32:21.
Philadelphia Flyers – Toronto Maple Leafs 1:2 pp (0:0, 1:0, 0:1 - 0:1)
Góly: 21. Konecny (Dvorak, Ristolainen) – 55. Laughton, 63. Cowan (Tavares). Brankári: Vladař - Hildeby, strely na bránku: 24:23.
Pittsburgh Penguins – New Jersey Devils 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)
Góly: 7. Karlsson (Rakell, Crosby), 26. Dewar (Rakell, Letang), 40. Malkin (Crosby, Karlsson), 54. Lizotte (Acciari, Dewar) – 43. L. Hughes (Hamilton, J. Hughes). Brankári: Skinner - Allen, strely na bránku: 29:29.
Nashville Predators – New York Islanders 2:1 pp a sn (0:0, 1:1, 0:0 - 0:0, 1:0)
Góly: 40. O'Reilly (Smith), rozh. náj. Forsberg – 33. Holmström (Mayfield, Barzal). Brankári: Saros - Rittich, strely na bránku: 27:31.
Winnipeg Jets – Edmonton Oilers 3:4 (3:1, 0:1, 0:2)
Góly: 12. Connor (Scheifele, Iafallo), 19. Pearson (Koepke), 19. Morrissey (Connor, Scheifele) – 18. Podkolzin (Kapanen, Emberson), 40. McDavid (Draisaitl, Bouchard), 49. Hyman (Nurse), 51. Bouchard (Nugent-Hopkins, McDavid). Brankári: Hellebuyck - Pickard, strely na bránku: 16:30.
Colorado Avalanche – Ottawa Senators 8:2 (2:0, 6:1, 0:1)
Góly: 11. Manson (Colton, Nelson), 18. MacKinnon (Nečas, Malinski), 23. Makar (MacKinnon, Manson), 32. Nečas (MacKinnon, Makar), 33. Burns (Manson, Colton), 35. Nelson (MacKinnon, Makar), 37. Manson (Drury, Bardakov), 39. Nelson (Solovjov, Colton) – 26. Pinto (Giroux, Sanderson), 48. Tkachuk (Kleven). Brankári: Meriläinen (22.-41. Sögaard), strely na bránku: 34:31.
Seattle Kraken – Minnesota Wild 2:3 pp (0:2, 0:0, 2:0 - 0:1)
Góly: 44. Larsson (Dunn), 50. Beniers (McCann, Dunn) – 5. Hartman (Kaprizov), 16. Faber (Hughes, Boldy), 63. Zuccarello (Kaprizov, Faber). Brankári: Grubauer - Wallstedt, strely na bránku: 28:34.
Vegas Golden Knights – Columbus Blue Jackets 5:3 (1:2, 3:0, 1:1)
Góly: 13. Smith (Hutton, Marner), 26. Smith (Marner, Stone), 34. Eichel (Barbašov, Stone), 39. Stone (Hertl, Eichel), 57. Howden (Kolesar, Hertl) – 9. Jenner (Werenski, Monahan), 11. Johnson (Monahan, Jenner), 55. Marčenko (Provorov, Fantilli). Brankári: Hart (9. Schmid) - Greaves, strely na bránku: 26:24.
Slováci v akcii
Juraj Slafkovský (Montreal) 18:51 1 1 2 +3 0 4
Šimon Nemec (New Jersey) 17:49 0 0 0 -1 3 0
/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/
