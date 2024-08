Paulína Bátovská Fialková ovládla superšprint v letnom biatlone a stala sa majsterkou sveta

Charvátová doplatila na streľbu

Druhý titul svetovej šampiónky

23.8.2024 (SITA.sk) - Slovenská reprezentantka Paulína Bátovská Fialková sa v superšprinte stala majsterkou sveta v letnom biatlone.V estónskom Otepää naplno využila výhodnú pozíciu na štarte finále, keďže po triumfe v rozjazde sa na trať vydala z prvého radu. Na štyroch položkách minula z 20 pokusov iba raz a to jej napokon stačilo na zisk zlatej medaily.Iba jednu chybu na strelnici spravila aj Fínka Suvi Minkkinenová, v porovnaní s ňou však Slovenka bola na kolieskových lyžiach rýchlejšia a napokon cieľom prešla o 11,5 sekundy skôr.Bronz si vybojovala Češka Lucie Charvátová s mankom 20,2 sekundy, ktorá doplatila na päť nesklopených terčov. V opačnom prípade by sa z titulu svetovej šampiónky tešila ona.Paulína Bátovská Fialková sa do súťažného diania vrátila po pauze, v decembri 2023 sa stala mamou malej Romany. V kariére sa druhýkrát stala majsterkou sveta v letnom biatlone.Slovensko vo finále zastupovala aj Júlia Machyniaková , ktorá minula tri terče a klasifikovali ju napokon na 16. stupienku. Medzi mužmi bol vo finále Tomáš Sklenárik a obsadil v ňom 22. miesto po siedmich chybách na strelnici.