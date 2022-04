Feneš po postupe: Chalanov sme nabádali, aby boli koncentrovaní

Slovenskí hokejisti do 18 rokov splnili cieľ a z domáceho turnaja A-skupiny I. divízie MS postúpili do elitnej kategórie už po štvrtom zápase. Duel s Dánskom však nebol jednoduchý a mladí Slováci bojovali o triumf do poslednej sekundy.





Tréner Ivan Feneš po treťom zápase s Francúzskom uviedol, že to bol jeden z jeho najťažších súbojov v kariére. Podobné pocity mal aj v piatok. "Bol to zápas z kategórie náročných, ale my sme verili, že to zlomíme. Trvalo to extrémne dlho, ale tento mladý tím urobil, čo mal a po štyroch zápasoch máme postup v suchu. Oslavy však idú bokom, potrebujeme zregenerovať a zvládnuť duel aj v nedeľu," povedal tréner.

Dánska defenzíva bola veľmi húževnatá, tréner nabádali hráčov k trpezlivosti. "My sme ich nabádali, aby boli koncentrovaní a robili malé veci, teda krátke striedania. Dáni extrémne bojovali, ale v "áčku" takto hráme my proti favoritom. Nebolo to pre chlapcov a ani pre nás ľahké," dodal Feneš.



Trénera Slovákov teší aj to, že postup si jeho zverenci vybojovali bez viacerých opôr ročníka. "Chalani nám chýbajú, ale podporujú nás na diaľku. Filip Mešár je tu, Adam Sýkora so Šimonom Nemcom nás pozdravujú. Z Hlinka-Gretzky Cupu nám chýba deväť hráčov, to je enormne číslo, ale vidíme, že dokážeme pripraviť na takéto ťažké zápasy ďalších chlapcov," uzavrel Feneš.