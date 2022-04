Košičanom sa nepáčil verdikt arbitrov, Sersen priznal sporné momenty

Štvrťfinálová séria hokejovej play off medzi Slovanom a Košicami má niekoľko spoločných ukazovateľov. Tým najdôležitejší je však výhoda domáceho prostredia, ktoré zatiaľ obe mužstvá využili naplno.





Slovan delí jedno víťazstvo od postupu do finále. V piatom semifinálovom zápase zdolali na domácom ľade svojho súpera 3:2. Gólový pomer v tomto zápase mohol byť úplne iný, obaja brankári však predviedli skvelé výkony. "Šance boli na oboch stranách. My sme svoje šance našťastie dokázali využiť," povedal po zápase obranca Michal Sersen, ktorý mal prsty aj pri druhom góle svojho tímu. "Ak je šanca na podporu útoku, tak prečo nie. Čiže ak sa dá, idem do toho," dodal.O triumfe Slovana rozhodol gól Andrewa Yogana z trestného strieľania v 55. minúte po faule Eduarda Šedivého. Košičania s týmto rozhodnutím nesúhlasili, útočník Patrik Rogoň sa však nechcel k situácii vyjadriť: "Bol som na ľade priamo pri tom, ale nebudem sa k tomu vyjadrovať."To, že toto rozhodnutie bolo kontroverzné nepriamo priznal aj Sersen: "Ale kontroverzné vylúčenie bolo aj v Košiciach na našej strane dve minúty pred koncom. Celkovo je v zápasoch veľa sporných momentov. Ale je to tak ako to je."Košičania v Bratislave nedokázali udržať vedenie 2:1, týmto rozdielom vstupovali do tretej tretiny. "Mali sme skvelú rýchlu odozvu na gól Slovana. Povedali sme si šatni, že to musíme udržať, ale urobili sme pár chýb a Slovan to využil," uviedol Rogoň.Šiesty duel je na programe v nedeľu 17. apríla o 18.30 v Košiciach. Oceliari veria, že si opäť aj s pomocou divákov doprajú víťazný imperatív, okrem podpory z tribún by im mal pomôcť aj brankár Riečický. Ten v piatok podal skvelý výkon a len vďaka jeho niektorým zákrokom nebolo o zápase rozhodnuté skôr. "Chytal naozaj parádne," uviedol Rogoň a dodal: "My sme si po prvých dvoch zápasoch na Slovane povedali, čo treba zlepšiť. Začali sme viac napádať, rozhodli detaily. Oni využili šance, my nie. Ideme ďalej. V šiestom zápase bude mať Slovan za sebou dlhú cestu a my skvelých divákov ako podporu. Verím, že sa sem ešte vrátime."