Fenomén menom Remoska®: 65 rokov inovácií a chutí, ktoré oslovujú všetky generácie

Príbeh Remosky začal pred 65 rokmi, keď sa mladý elektrotechnik Oldřich Homuta nechal inšpirovať elektrickým hrncom na varenie, ktorý videl vo Švédsku. Spolu so svojimi kolegami, Jindřichom Uherom a Antonínom Tyburecom, vymysleli hrniec HUT, ktorý dokázal nielen variť, ale aj piecť. Trio vynálezcov začalo podnikať v Kostelci nad Černými lesy. V roku 1959 bol ich podnik znárodnený a výroba bola presunutá pod štátny podnik REMOS, čo znamenalo revízie, elektro, montáže, opravy, servis.Pod tento štátny podnik sa teda dostal aj produkt HUT a pridelili mu názov Remoska. V roku 1963 bola zapísaná ochranná známka a začal sa písať príbeh Remoska® , ako ho poznáme dodnes. Prvá misa na pečenie bola hranatá, potom sa začala robiť v guľatom tvare.V roku 1994 sa technik Jiří Blažek pokúšal opraviť starú remosku a potreboval zohnať náhradne diely. Na jeho prekvapenie zistil, že podnik REMOS už nefunguje a ochranná známka sa ponúka dokonca na predaj. Licenciu kúpil a založil nový výrobný závod vo Frenštátě pod Radhoštěm, kde bol podnik REMOSKA s. r. o. donedávna. V tomto roku sa totiž výroba presunula do najmodernejšej výrobnej haly v strednej Európe, ktorá vyrástla v Kopřivnici.Spoločnosť chce svoje portfólio rozšíriť nielen o inteligentnú misu na pečenie, ktorá bude fungovať cez mobilnú aplikáciu, ale aj o nerezový riad a ďalšie kuchynské doplnky. "V nasledujúcich rokoch chystáme inváziu produktov, ktoré doposiaľ neboli pre Remosku® typické. Už teraz pripravujeme i širokú produktovú škálu vybavenia do kuchyne, teda panvičiek, obracačiek, hrncov, SDA (small domestic appliance) spotrebiče alebo malú bielu techniku ako kontaktné grily a multicookery," hovorí CEO Petr Vaněček. Remoska® je šikovná, ľahko prenosná, skladná, šetrná nielen k peňaženkám majiteľov, ale aj k životnému prostrediu. Hodí sa nielen na chaty či internáty, ale aj do modernej kuchyne dneška aj vďaka svojej multifunkčnosti. Nahradí vám totiž panvicu, mikrovlnnú rúru, ryžovar, toustovač či domácu pekáreň. Preto je to produkt, ktorý si získal priazeň miliónov domácností po celom svete. V súčasnosti viac ako polovica exportu putuje do Veľkej Británie, kde sa z jej výborných jedál môže tešiť aj britský kráľ Karol III.. Okrem toho sa Remoska® predáva v krajinách, ako sú Nemecko, Rakúsko, Poľsko, Maďarsko, Francúzsko, Juhoafrická republika či Španielsko.Od roku 1957, kedy sa táto jedinečná misa na pečenie objavila na svete, prešla viacerými zmenami. V súčasnosti sa vyrába šiesta rada. Prvá existovala v rokoch 1957 až 67, druhá od roku 1977. Tretia generácia tejto misy na pečenie vydržala na trhu dlho, až do roku 2013, kedy do firmy vstúpili noví spoločníci. Piatou radou je Remoska Tria, ktorá bola uvedená na trh v roku 2019."Remoska pred 5 až 10 rokmi bola skutočne len misa na pečenie s dvoma priemermi a to bolo celé produktové portfólio. V súčasnej dobe ponúkame 3 produktové rady pečiacich mís Remoska – Prima, Dua a Tria. V roku 2021 sme uviedli šiestu radu Remoska Dua, ktorá sa vracia okľukou k pôvodným hodnotám Remosky, kedy staré mamy hovorili, že Remoska bez povrchovej úpravy je to najlepšie, čo kedy mali. Kvôli legislatíve však nie je možné predávať hliníkovú misu bez povrchovej úpravy. Ponúkli sme preto alternatívu, Trimetal. Táto Remoska® má hliník uprostred, ale je z vnútornej i vonkajšej strany krytá nerezovým plechom. To zaisťuje zdravotnú nezávadnosť a z vonkajšej strany magnetické vlastnosti, takže sa misa dá použiť na normálny sporák vrátane indukčného ako hrniec," hovorí Petr Vaněček. Remoska® je jedným z tých výrobkov, ktorý dokáže oslovovať nielen staršie generácie, ale aj mladých spotrebiteľov. Jedným z dôvodov je jednoduchosť použitia. Remoska® nevyžaduje žiadne komplikované nastavenia ani predhrievanie. Stačí ju jednoducho zapnúť a nechať ju pracovať. Je to ideálna voľba pre tých, ktorí nemajú veľa času na prípravu jedla, ale zároveň si chcú dopriať jedinečnú chuť domácich a zdravých jedál.Spoločnosť Remoska s.r.o. sa však nezastavuje a stále pokračuje v inováciách a vývoji nových produktov. Tradičná česká firma chce udržať krok s modernými technológiami a prichádzať s novými funkciami, ktoré uľahčujú prípravu jedál a prinášajú nové zážitky do kuchyne.