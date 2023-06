Manipulácie volieb sa najviac obávajú voliči SNS, Republiky a Smeru

Voliči Progresívneho Slovenska sú pokojní

V prípade Republiky ide o viac ako 74 percent jej elektorátu.

Najväčšie obavy v Banskobystrickom kraji

29.6.2023 (SITA.sk) -Zmanipulovania septembrových predčasných parlamentných volieb sa obáva 36,2 percenta obyvateľov. Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO pre televíziu JOJ.Prieskum bol realizovaný 6. až 9. júna na reprezentatívnej vzorke 1 000 respondentov. Naopak, 58,6 percenta účastníkov prieskumu obavy zo zmanipulovania volieb nemá. Viac ako päť percent opýtaných na otázku„Obávate sa zmanipulovania parlamentných volieb v septembri 2023?" nechcelo, alebo nevedelo odpovedať. V porovnaní s aprílom tohto roka poklesol podiel respondentov, ktorí sa obávajú zmanipulovania volieb o 4,9 percenta.Výrazne nadpriemerne sa manipulácie volieb obáva voličstvo hnutia Republika Slovenskej národnej strany (SNS) a strany Smer-sociálna demokracia (Smer-SD) Medzi voličmi SNS vyjadrilo túto obavu 65,5 percenta z nich a zmanipulovania volieb sa obáva aj 54,2 voličstva strany Smer-SD. Progresívne Slovensko (PS) , ide o 12,4 percenta.Nasleduje strana Sloboda a Solidarita (SaS) , kde má obavu zo zmanipulovania volieb necelých 19 percent jej voličstva a Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) , kde tieto obavy vyjadrila pätina jeho voličov., a to bezmála 41 percent, v porovnaní s 31,2 percentami mužov. Nadpriemerne často majú tieto obavy i ľudia vo vekovej kategórii 50 až 65 rokov, kde túto odpoveď uviedlo 38,3 percenta respondentov.Naopak,, a to 34,5 percenta z nich. Z hľadiska vzdelania majú túto obavu najmenej ľudia s vysokoškolským vzdelaním, ide o 29,6 percenta z nich., je to viac ako 43 percent z nich. Manipulácie volieb sa najviac obáva obyvateľstvo Banskobystrického kraja, kde má túto obavu bezmála 44 percent obyvateľov., kde sa manipulácie volieb obáva čosi vyše 30 percent.Obavy zo zmanipulovania volieb boli medzi respondentmi slovenskej a maďarskej národnosti na úrovni priemeru, kladnú odpoveď uviedlo 36,5 percenta opýtaných slovenskej národnosti a 36 percent účastníkov prieskumu maďarskej národnosti.