|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 6.4.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Irena
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
06. apríla 2026
Ferenčák ide na výsluch, poslanec hovorí o zneužívaní polície na politickú pomstu
Poslanca Národnej rady SR Jána Ferenčáka, vylúčeného z koaličnej strany Hlas-SD, čaká výsluch na
Zdieľať
6.4.2026 (SITA.sk) - Poslanca Národnej rady SR Jána Ferenčáka, vylúčeného z koaličnej strany Hlas-SD, čaká výsluch na Úrade boja proti organizovanej kriminalite. Ako poslanec informoval, uskutoční na sa policajnej expozitúre Stred v Banskej Bystrici v stredu 8. apríla. „Ide o vážnu tému zneužívania polície na politickú pomstu,“ skonštatoval poslanec s tým, že po výsluchu bude informovať o nových skutočnostiach.
V súvislosti s poslancom Jánom Ferenčákom, ktorého vylúčili z koaličnej strany Hlas-SD, sa vo verejnom priestore objavilo video údajne z roku 2023, na ktorom je poslanec a primátor Kežmarku Ferenčák s neznámou osobou a hovorí sa o odovzdaní čiastky 45-tisíc eur. Ďalších 75-tisíc eur malo byť zaslaných na účet. Ferenčnák v tejto súvislosti argumentuje, že išlo pôžičku. Taktiež hovorí o snahách o kriminalizáciu jeho osoby, ktoré sa podľa neho stupňujú.
Zdroj: SITA.sk - Ferenčák ide na výsluch, poslanec hovorí o zneužívaní polície na politickú pomstu © SITA Všetky práva vyhradené.
