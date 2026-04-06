 24hod.sk    Z domova

06. apríla 2026

Ferenčák ide na výsluch, poslanec hovorí o zneužívaní polície na politickú pomstu



Poslanca Národnej rady SR Jána Ferenčáka, vylúčeného z koaličnej strany Hlas-SD, čaká výsluch na



6.4.2026 (SITA.sk) - Poslanca Národnej rady SR Jána Ferenčáka, vylúčeného z koaličnej strany Hlas-SD, čaká výsluch na Úrade boja proti organizovanej kriminalite. Ako poslanec informoval, uskutoční na sa policajnej expozitúre Stred v Banskej Bystrici v stredu 8. apríla. „Ide o vážnu tému zneužívania polície na politickú pomstu," skonštatoval poslanec s tým, že po výsluchu bude informovať o nových skutočnostiach.


V súvislosti s poslancom Jánom Ferenčákom, ktorého vylúčili z koaličnej strany Hlas-SD, sa vo verejnom priestore objavilo video údajne z roku 2023, na ktorom je poslanec a primátor Kežmarku Ferenčák s neznámou osobou a hovorí sa o odovzdaní čiastky 45-tisíc eur. Ďalších 75-tisíc eur malo byť zaslaných na účet. Ferenčnák v tejto súvislosti argumentuje, že išlo pôžičku. Taktiež hovorí o snahách o kriminalizáciu jeho osoby, ktoré sa podľa neho stupňujú.



Zdroj: SITA.sk - Ferenčák ide na výsluch, poslanec hovorí o zneužívaní polície na politickú pomstu © SITA Všetky práva vyhradené.

Nulová tolerancia alkoholu platí aj počas sviatkov, polícia apeluje na vodičov aj šibačov – FOTO
V Rakúsku zahynul 40-ročný Slovák, zasypala ho lavína

