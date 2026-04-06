 Streda 8.4.2026
 Meniny má Albert
 24hod.sk    Z domova

06. apríla 2026

Nulová tolerancia alkoholu platí aj počas sviatkov, polícia apeluje na vodičov aj šibačov – FOTO


Aj na Veľkonočný pondelok, platí zásada nulovej tolerancie alkoholu za volantom. Pripomína to



6.4.2026 (SITA.sk) -



Aj na Veľkonočný pondelok, platí zásada nulovej tolerancie alkoholu za volantom. Pripomína to Policajný zbor s tým, že v prípade požitia alkoholických nápojov pri presune na šibačku či oblievačku odporúčajú využiť alternatívne spôsoby dopravy, napríklad hromadnú dopravu alebo odvoz inou spôsobilou osobou.

„Vodičov zároveň vyzývame, aby neprecenili svoje schopnosti a prispôsobili jazdu svojim skúsenostiam, stavu vozovky a hustote premávky. Príslušníci Policajného zboru vykonávajú aj počas Veľkonočného pondelka dohľad nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky a dohliadajú, ak treba, aj na váš bezpečný presun do miesta vykonania tradičných veľkonočných zvykov,“ uviedlo Prezídiu Policajného zboru.

Polícia zároveň upozorňuje aj na to, že hoci je šibačka a oblievačka dlhoročným zvykom, tieto tradície by mali prebiehať s rešpektom, mierou a so súhlasom dotknutých osôb. „Každé konanie, ktoré by presiahlo hranice tradície a spôsobilo ujmu na zdraví, majetku alebo narušilo verejný poriadok, môže byť posudzované podľa platných právnych predpisov. Apelujeme preto na občanov - šibačov a polievačov, aby rešpektovali vôľu žien a dievčat, ktoré si takúto tradíciu neprajú a aby sa vyhli nevhodnému alebo agresívnemu správaniu, ktoré by mohlo viesť ku konfliktom,“ zdôraznila polícia, pričom vyzvala na ohľaduplnosť, rešpektovanie a zodpovedný prístup.

„Policajný zbor praje bezpečné a pokojné prežitie Veľkonočného pondelka bez ujmy na zdraví či majetku,“ dodala polícia







Zdroj: SITA.sk

