|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Nedeľa 7.12.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Ambróz
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
07. decembra 2025
Ferenčák odmietol ponúkané riešenie a hrozí odchodom z klubu, Gašpar hovorí o kompromisoch potrebných na udržanie 79 hlasov
Poslancovi Jánovi Ferenčákovi (Hlas-SD) predstavili nejaké riešenie, ale nesúhlasil s ním. V relácii
Zdieľať
Poslancovi Jánovi Ferenčákovi (Hlas-SD) predstavili nejaké riešenie, ale nesúhlasil s ním. V relácii V politike televízie TA3 to uviedol podpredseda parlamentu Tibor Gašpar (Smer-SD) v súvislosti so situáciou okolo poslanca Jána Ferenčáka, ktorého plánuje koalícia odvolávať z postu predsedu parlamentného výboru pre európske záležitosti.
Nahradiť by ho mal Peter Kmec, ktorý bol nedávno odvolaný z postu podpredsedu vlády. Ferenčák deklaroval, že ak bude odvolaný, odíde z poslaneckého klubu strany Hlas. Ide o posledného z „rebelujúcich" poslancov z Hlasu.
Plánovaná výmena vo výbore a možné dôsledky
(Išlo o skupinu nespokojných poslancov, ktorí približne pred rokom nepodporili viacero koaličných návrhov. Ďalší členovia tejto skupiny, Samuel Migaľ a Radomír Šalitroš po zásahu premiéra Roberta Fica skončili na poste ministra a tajomníka v rezorte investícií, Roman Malatinec sa pridal ku skupine poslancov zo Strany vidieka Rudolfa Huliaka - pozn. SITA).
Bez Ferenčáka by koalícia mala v parlamente 78 poslancov. Podrobnosti Gašpar v relácii nechcel prezentovať, kým nebude hotová dohoda. Pripustil, že hovorili aj o ďalších výboroch. „Je pre mňa dôležité, aby zostal v 79 (koaličných poslancov)," vravel Gašpar, zdôraznil, že politika je aj o kompromisoch.
Diskusia o odvolávaniach ministrov
V relácii sa diskutujúci dotkli aj témy návrhov na odolávanie viacerých ministrov, ktoré boli opakovane presúvané. Podpredseda parlamentu Peter Žiga (Hlas-SD) uviedol, že návrh na odvolávanie vlády aj ďalšie odvolávania by sa mali dostať na rokovanie Národnej rady SR v stredu nasledujúci týždeň.
Opozičný poslanec Viliam Karas (KDH) v relácii toto odsúvanie návrhov na odvolávanie kritizoval.
Zdroj: SITA.sk - Ferenčák odmietol ponúkané riešenie a hrozí odchodom z klubu, Gašpar hovorí o kompromisoch potrebných na udržanie 79 hlasov © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
Seniorka za volantom riešila padajúce veci v aute, skončila v rybníku
Na ruské mesto Belgorod spadla ruská letecká bomba