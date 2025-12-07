|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Nedeľa 7.12.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Ambróz
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
07. decembra 2025
Na ruské mesto Belgorod spadla ruská letecká bomba
Na mesto Belgorod v Rusku podľa miestneho portálu spadla ruská letecká bomba a explodovala. O incidente informoval aj gubernátor Belgorodskej oblasti Viačeslav Gladkov, všíma si ...
Zdieľať
7.12.2025 (SITA.sk) - Na mesto Belgorod v Rusku podľa miestneho portálu spadla ruská letecká bomba a explodovala. O incidente informoval aj gubernátor Belgorodskej oblasti Viačeslav Gladkov, všíma si web Ukrajinská pravda.
V Belgorode bol zranený civilista a v dôsledku „zásahu neidentifikovanou muníciou“ došlo k výpadkom prúdu, poškodený bol aj nákladný automobil a v dvoch domoch boli rozbité okná, uviedol gubernátor. „V častiach Belgorodu a Belgorodského okresu sú stále problémy s dodávkou elektriny. Na mieste pracujú všetky záchranné a operačné zložky. Energetici obnovujú dodávku elektriny,“ napísal gubernátor.
Podľa miestneho portálu Pepel v meste pred výbuchom nebolo vydané žiadne varovanie pred náletom a neboli ani žiadne varovania pred prichádzajúcim bezpilotným lietadlom. Okrem toho obyvatelia krátko pred výbuchom počuli hukot lietadla letiaceho smerom k ukrajinskej hranici, dodal portál.
Zdroj: SITA.sk - Na ruské mesto Belgorod spadla ruská letecká bomba © SITA Všetky práva vyhradené.
V Belgorode bol zranený civilista a v dôsledku „zásahu neidentifikovanou muníciou“ došlo k výpadkom prúdu, poškodený bol aj nákladný automobil a v dvoch domoch boli rozbité okná, uviedol gubernátor. „V častiach Belgorodu a Belgorodského okresu sú stále problémy s dodávkou elektriny. Na mieste pracujú všetky záchranné a operačné zložky. Energetici obnovujú dodávku elektriny,“ napísal gubernátor.
Podľa miestneho portálu Pepel v meste pred výbuchom nebolo vydané žiadne varovanie pred náletom a neboli ani žiadne varovania pred prichádzajúcim bezpilotným lietadlom. Okrem toho obyvatelia krátko pred výbuchom počuli hukot lietadla letiaceho smerom k ukrajinskej hranici, dodal portál.
Zdroj: SITA.sk - Na ruské mesto Belgorod spadla ruská letecká bomba © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Ferenčák odmietol ponúkané riešenie a hrozí odchodom z klubu, Gašpar hovorí o kompromisoch potrebných na udržanie 79 hlasov
Ferenčák odmietol ponúkané riešenie a hrozí odchodom z klubu, Gašpar hovorí o kompromisoch potrebných na udržanie 79 hlasov
<< predchádzajúci článok
Gašpar obhajuje zmeny v Úrade na ochranu oznamovateľov, opozícia kritizuje skrátené konanie a hovorí o zneužívaní moci
Gašpar obhajuje zmeny v Úrade na ochranu oznamovateľov, opozícia kritizuje skrátené konanie a hovorí o zneužívaní moci