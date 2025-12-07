Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Nedeľa 7.12.2025
07. decembra 2025

Seniorka za volantom riešila padajúce veci v aute, skončila v rybníku


Do rybníka v dedine Pšov v českom okrese Karlove Vary zišla v sobotu dopoludnia šesťdesiatšesťročná vodička. Nezranená seniorka sa s pomocou svedka nehody dostala na breh. Jej Dacia sa však potom potopila až po ...



russia_daily_life_22744 676x451 7.12.2025 (SITA.sk) - Do rybníka v dedine Pšov v českom okrese Karlove Vary zišla v sobotu dopoludnia šesťdesiatšesťročná vodička. Nezranená seniorka sa s pomocou svedka nehody dostala na breh. Jej Dacia sa však potom potopila až po strechu. Informuje o tom web Novinky.cz.


Údajne sa počas jazdy otočila dozadu na padajúce veci a následne zišla do rybníka," povedala pre Novinky policajná hovorkyňa Kateřina Pešková. „Nehoda sa našťastie obišla bez zranenia. Orientačná dychová skúška na alkohol vyšla negatívne," doplnila Pešková.

Na mieste zasahovali dve jednotky hasičov. „Vozidlo vytiahli z vody a sorbentom zachytávali uniknuté prevádzkové kvapaliny," uviedol hovorca hasičov Martin Kasal.


Zdroj: SITA.sk - Seniorka za volantom riešila padajúce veci v aute, skončila v rybníku © SITA Všetky práva vyhradené.

