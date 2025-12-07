|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Nedeľa 7.12.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Ambróz
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
07. decembra 2025
Seniorka za volantom riešila padajúce veci v aute, skončila v rybníku
Tagy: Karlovy Vary
Do rybníka v dedine Pšov v českom okrese Karlove Vary zišla v sobotu dopoludnia šesťdesiatšesťročná vodička. Nezranená seniorka sa s pomocou svedka nehody dostala na breh. Jej Dacia sa však potom potopila až po ...
Zdieľať
7.12.2025 (SITA.sk) - Do rybníka v dedine Pšov v českom okrese Karlove Vary zišla v sobotu dopoludnia šesťdesiatšesťročná vodička. Nezranená seniorka sa s pomocou svedka nehody dostala na breh. Jej Dacia sa však potom potopila až po strechu. Informuje o tom web Novinky.cz.
„Údajne sa počas jazdy otočila dozadu na padajúce veci a následne zišla do rybníka," povedala pre Novinky policajná hovorkyňa Kateřina Pešková. „Nehoda sa našťastie obišla bez zranenia. Orientačná dychová skúška na alkohol vyšla negatívne," doplnila Pešková.
Na mieste zasahovali dve jednotky hasičov. „Vozidlo vytiahli z vody a sorbentom zachytávali uniknuté prevádzkové kvapaliny," uviedol hovorca hasičov Martin Kasal.
Zdroj: SITA.sk - Seniorka za volantom riešila padajúce veci v aute, skončila v rybníku © SITA Všetky práva vyhradené.
„Údajne sa počas jazdy otočila dozadu na padajúce veci a následne zišla do rybníka," povedala pre Novinky policajná hovorkyňa Kateřina Pešková. „Nehoda sa našťastie obišla bez zranenia. Orientačná dychová skúška na alkohol vyšla negatívne," doplnila Pešková.
Na mieste zasahovali dve jednotky hasičov. „Vozidlo vytiahli z vody a sorbentom zachytávali uniknuté prevádzkové kvapaliny," uviedol hovorca hasičov Martin Kasal.
Zdroj: SITA.sk - Seniorka za volantom riešila padajúce veci v aute, skončila v rybníku © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Karlovy Vary
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Spor o Ferenčáka odhaľuje slabiny koalície, Danko obviňuje Pellegriniho z nesplnených sľubov voličom a kritizuje zlé vzťahy
Spor o Ferenčáka odhaľuje slabiny koalície, Danko obviňuje Pellegriniho z nesplnených sľubov voličom a kritizuje zlé vzťahy
<< predchádzajúci článok
Ferenčák odmietol ponúkané riešenie a hrozí odchodom z klubu, Gašpar hovorí o kompromisoch potrebných na udržanie 79 hlasov
Ferenčák odmietol ponúkané riešenie a hrozí odchodom z klubu, Gašpar hovorí o kompromisoch potrebných na udržanie 79 hlasov