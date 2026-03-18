Streda 18.3.2026
Meniny má Eduard
18. marca 2026
Ferenčák prelomil mlčanie, po obvineniach z majetku za milióny hovorí o diskreditácii a politickom tlaku – VIDEO
Poslancovi a primátorovi Kežmarka Jánovi Ferenčákovi sa podarilo získať závažné informácie, ktoré sa týkajú situácie okolo jeho osoby. Uviedol to počas tlačového ...
18.3.2026 (SITA.sk) - Poslancovi a primátorovi Kežmarka Jánovi Ferenčákovi sa podarilo získať závažné informácie, ktoré sa týkajú situácie okolo jeho osoby. Uviedol to počas tlačového brífingu v parlamente. Nedávno mimoparlamentná strana Demokrati priniesla informácie o tom, že Ferenčák si údajne vybudoval realitné portfólio za milióny eur, ešte 7. marca tiež upozornili, že poslanec má byť obvinený pre podozrenia z korupcie.
Informácie, na ktoré ich upozornili občania, si Demokrati overili v dostupných databázach ako kataster či obchodný register. Strana tvrdí, že Ferenčák podľa jeho majetkových priznaní od roku 2015, odkedy je verejným funkcionárom, zarábal približne 3 300 eur v čistom. Do roku 2025 boli jeho príjmy na úrovni 360-tisíc eur v čistom. Ferenčák však podľa nich vlastní nehnuteľnosti za približne 2,8 milióna eur, k tejto sume sa dostali zrátaním osobného majetku a majetku firiem.
Ferenčák v stredu uviedol, že situácia okolo jeho osoby i úsilie o jeho kriminalizáciu sa stupňujú. „V podstate ani nemá význam reagovať na tlačovku Demokratov,” poznamenal. Dodal, že je presvedčený, že zámerne neuviedli niektoré informácie, ktoré by do celej veci vniesli iné svetlo. Poukázal, že mimoparlamentná strana čerpala informácie z verejných zdrojov, zdôraznil teda, že nič z týchto majetkov neskrýva a verejne ich priznáva.
Rovnako poukázal, že na tieto nehnuteľnosti má aj niekoľko hypoték, ktorých celková hodnota je okolo 500-tisíc eur. Poslanec tiež na margo tvrdenia Demokratov, že vlastní 70 pozemkov, zareagoval, že 60 z nich získal v dedičskom konaní. Rovnako zdôraznil, že ide prevažne o rôzne malé podielové vlastníctva. „Pánom by som rád dohodol doučovanie z matematiky, na niektorej zo základných škôl v Kežmarku, pretože vo svojich veľkolepých prepočtoch vynechali aj to, že za spomínaných 16 rokov pozemky a nehnuteľnosti viac ako zdvojnásobili svoju hodnotu,” poznamenal na adresu Demokratov Ferenčák.
Za nepravdivý považuje aj použitý údaj o plate poslanca, čistý prijem poslanca je podľa jeho slov šesťtisíc eur mesačne. „Keď si dáme do súvisu všetky skutočnosti, zrazu sa nejedná o rozprávkové zbohatnutie, ale výsledok tvrdej práce,” vravel Ferenčák. Dodal, že je v prípade predvolania pripravený poskytnúť vysvetlenie. Kládol tiež otázky, odkiaľ majú Demokrati informácie o vyšetrovaní, považuje to za podozrivé. Rovnako sa pýtal, odkiaľ získali informáciu, že na krajskom sneme Hlasu mal údajne padnúť návrh na jeho vylúčenie zo strany.
„To je informácia, ktorú nemám ešte ani ja,” poznamenal. Podľa poslanca to vyzerá tak, že tieto informácie sa k mimoparlamentnej strane dostávajú z prostredia orgánov činných v trestnom konaní a rezortu vnútra, ktorému šéfuje predseda Hlasu Matúš Šutaj Eštok. Demokrati sa podľa neho nechali vtiahnuť do špinavej politickej hry. Ferenčák tiež naznačil, že registruje ľudí, ktorí o jeho osobu prejavujú záujem. Títo ľudia majú podľa neho jasné zadanie.
„Na Ferenčáka potrebujeme niečo nájsť, a ak nenájdeme, musíme to vyrobiť,” znie podľa neho zadanie, ktoré malo vyjsť od samotného ministra vnútra. Poslanec tvrdí, že sa o zámere jeho diskreditácie dozvedel od ľudí, u ktorých boli zisťované informácie o jeho osobe.
Poukázal, že dosiaľ nebol predvolaný na žiadny výsluch. „Zámer je jasný - diskreditácia mojej osoby,” myslí si. Opätovne zdôraznil, že je pripravený vypovedať, nič neskrýva a informácie sú verejne dostupné. „Už nejde o mňa, ja sa nemám čoho báť. Ide o hrubé zneužívanie moci ministrom vnútra Šutajom Eštokom, ktorý takto napĺňa politickú pomstu voči mojej osobe. Som veľmi zvedavý, ako ďaleko sú ochotní zájsť,” vravel.
Vystríhal, že takéto zneužitie moci by mohlo byť využité aj voči iným poslancom či ďalším nepohodlným osobám. Ferenčák je jeden zo štvorice „rebelujúcich“ poslancov z Hlasu, išlo o skupinu nespokojných poslancov, ktorí pred viac ako rokom nepodporili viacero koaličných návrhov.
Ďalší členovia tejto skupiny, Samuel Migaľ a Radomír Šalitroš po zásahu premiéra Roberta Fica skončili na poste ministra a tajomníka v rezorte investícií, Roman Malatinec sa pridal ku skupine poslancov zo Strany vidieka Rudolfa Huliaka. Ferenčáka v decembri 2025 odvolali z postu predsedu parlamentného výboru pre európske záležitosti, následne informoval, že odchádza z poslaneckého klubu strany Hlas-SD, no členom strany ostal.
Strana Hlas-SD krátko po Ferenčákovej tlačovke informovala, že jej predsedníctvo potvrdilo vylúčenie Jána Ferenčáka zo strany. „Tento krok prišiel na návrh okresnej organizácie Kežmarok, ktorej členovia vyjadrili znepokojenie nad jeho verejným pôsobením v regióne aj na celoslovenskej úrovni. Podnet okresnej organizácie následne prerokovala Krajská rada Hlasu v Prešovskom kraji, ktorá návrh na vylúčenie jednomyseľne schválila. Rozhodnutie predsedníctva strany je tak formálnym potvrdením regionálneho návrhu a vôle straníckych štruktúr v území,” informoval politický subjekt. Doplnil, že veria, že poslanec Ferenčák dodrží svoj verejný prísľub a vládnu koalíciu bude aj naďalej podporovať.
Zdroj: SITA.sk - Ferenčák prelomil mlčanie, po obvineniach z majetku za milióny hovorí o diskreditácii a politickom tlaku – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Informácie, na ktoré ich upozornili občania, si Demokrati overili v dostupných databázach ako kataster či obchodný register. Strana tvrdí, že Ferenčák podľa jeho majetkových priznaní od roku 2015, odkedy je verejným funkcionárom, zarábal približne 3 300 eur v čistom. Do roku 2025 boli jeho príjmy na úrovni 360-tisíc eur v čistom. Ferenčák však podľa nich vlastní nehnuteľnosti za približne 2,8 milióna eur, k tejto sume sa dostali zrátaním osobného majetku a majetku firiem.
Ferenčák reaguje na obvinenia
Ferenčák v stredu uviedol, že situácia okolo jeho osoby i úsilie o jeho kriminalizáciu sa stupňujú. „V podstate ani nemá význam reagovať na tlačovku Demokratov,” poznamenal. Dodal, že je presvedčený, že zámerne neuviedli niektoré informácie, ktoré by do celej veci vniesli iné svetlo. Poukázal, že mimoparlamentná strana čerpala informácie z verejných zdrojov, zdôraznil teda, že nič z týchto majetkov neskrýva a verejne ich priznáva.
Rovnako poukázal, že na tieto nehnuteľnosti má aj niekoľko hypoték, ktorých celková hodnota je okolo 500-tisíc eur. Poslanec tiež na margo tvrdenia Demokratov, že vlastní 70 pozemkov, zareagoval, že 60 z nich získal v dedičskom konaní. Rovnako zdôraznil, že ide prevažne o rôzne malé podielové vlastníctva. „Pánom by som rád dohodol doučovanie z matematiky, na niektorej zo základných škôl v Kežmarku, pretože vo svojich veľkolepých prepočtoch vynechali aj to, že za spomínaných 16 rokov pozemky a nehnuteľnosti viac ako zdvojnásobili svoju hodnotu,” poznamenal na adresu Demokratov Ferenčák.
Sporné údaje o plate poslanca
Za nepravdivý považuje aj použitý údaj o plate poslanca, čistý prijem poslanca je podľa jeho slov šesťtisíc eur mesačne. „Keď si dáme do súvisu všetky skutočnosti, zrazu sa nejedná o rozprávkové zbohatnutie, ale výsledok tvrdej práce,” vravel Ferenčák. Dodal, že je v prípade predvolania pripravený poskytnúť vysvetlenie. Kládol tiež otázky, odkiaľ majú Demokrati informácie o vyšetrovaní, považuje to za podozrivé. Rovnako sa pýtal, odkiaľ získali informáciu, že na krajskom sneme Hlasu mal údajne padnúť návrh na jeho vylúčenie zo strany.
„To je informácia, ktorú nemám ešte ani ja,” poznamenal. Podľa poslanca to vyzerá tak, že tieto informácie sa k mimoparlamentnej strane dostávajú z prostredia orgánov činných v trestnom konaní a rezortu vnútra, ktorému šéfuje predseda Hlasu Matúš Šutaj Eštok. Demokrati sa podľa neho nechali vtiahnuť do špinavej politickej hry. Ferenčák tiež naznačil, že registruje ľudí, ktorí o jeho osobu prejavujú záujem. Títo ľudia majú podľa neho jasné zadanie.
„Na Ferenčáka potrebujeme niečo nájsť, a ak nenájdeme, musíme to vyrobiť,” znie podľa neho zadanie, ktoré malo vyjsť od samotného ministra vnútra. Poslanec tvrdí, že sa o zámere jeho diskreditácie dozvedel od ľudí, u ktorých boli zisťované informácie o jeho osobe.
Poukázal, že dosiaľ nebol predvolaný na žiadny výsluch. „Zámer je jasný - diskreditácia mojej osoby,” myslí si. Opätovne zdôraznil, že je pripravený vypovedať, nič neskrýva a informácie sú verejne dostupné. „Už nejde o mňa, ja sa nemám čoho báť. Ide o hrubé zneužívanie moci ministrom vnútra Šutajom Eštokom, ktorý takto napĺňa politickú pomstu voči mojej osobe. Som veľmi zvedavý, ako ďaleko sú ochotní zájsť,” vravel.
Vystríhal, že takéto zneužitie moci by mohlo byť využité aj voči iným poslancom či ďalším nepohodlným osobám. Ferenčák je jeden zo štvorice „rebelujúcich“ poslancov z Hlasu, išlo o skupinu nespokojných poslancov, ktorí pred viac ako rokom nepodporili viacero koaličných návrhov.
Politické pozadie a zmeny v strane
Ďalší členovia tejto skupiny, Samuel Migaľ a Radomír Šalitroš po zásahu premiéra Roberta Fica skončili na poste ministra a tajomníka v rezorte investícií, Roman Malatinec sa pridal ku skupine poslancov zo Strany vidieka Rudolfa Huliaka. Ferenčáka v decembri 2025 odvolali z postu predsedu parlamentného výboru pre európske záležitosti, následne informoval, že odchádza z poslaneckého klubu strany Hlas-SD, no členom strany ostal.
Strana Hlas-SD krátko po Ferenčákovej tlačovke informovala, že jej predsedníctvo potvrdilo vylúčenie Jána Ferenčáka zo strany. „Tento krok prišiel na návrh okresnej organizácie Kežmarok, ktorej členovia vyjadrili znepokojenie nad jeho verejným pôsobením v regióne aj na celoslovenskej úrovni. Podnet okresnej organizácie následne prerokovala Krajská rada Hlasu v Prešovskom kraji, ktorá návrh na vylúčenie jednomyseľne schválila. Rozhodnutie predsedníctva strany je tak formálnym potvrdením regionálneho návrhu a vôle straníckych štruktúr v území,” informoval politický subjekt. Doplnil, že veria, že poslanec Ferenčák dodrží svoj verejný prísľub a vládnu koalíciu bude aj naďalej podporovať.
Zdroj: SITA.sk - Ferenčák prelomil mlčanie, po obvineniach z majetku za milióny hovorí o diskreditácii a politickom tlaku – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
