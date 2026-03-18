|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 18.3.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Eduard
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
18. marca 2026
PS podalo trestné oznámenie v súvislosti s prerozdeľovaním dotácii z eurofondovej výzvy – VIDEO
Zdieľať
18.3.2026 (SITA.sk) - Opozičné Progresívne Slovensko (PS) podalo trestné oznámenie v súvislosti s prerozdeľovaním dotácii z eurofondovej výzvy na sociálne inovácie. Ich podozrenia sa týkajú korupcie, subvenčného podvodu a zneužívania právomoci verejného činiteľa.
Poslanci PS Simona Petrík a Branislav Vančo o tom informovali v stredu priamo pred Generálnou prokuratúrou v Bratislave. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR prízvukovalo, že je jedným z najúspešnejších orgánov pri čerpaní eurofondov a trvá na tom, že pri spomínanej výzve postupovalo transparentne a v súlade so zákonom i európskymi pravidlami.
Opozičné hnutie žiada prešetriť podozrenia, že časť financií z výzvy na sociálne inovácie mohla byť pridelená subjektom prepojeným na koaličnú stranu Hlas. “Z celkovej sumy desať miliónov eur boli takmer tri milióny pridelené dvom konzorciám, v ktorých vystupujú osoby s priamymi väzbami na Hlas. Ide o okresných funkcionárov, kandidátky či dokonca poslankyne za túto stranu, prípadne ľudí, ktorí Hlas finančne podporovali,“ uviedla Petrík s tým, že niektoré združenia vznikli len niekoľko týždňov pred vyhlásením výzvy alebo krátko predtým zmenili svoju činnosť, aby sa mohli uchádzať o financie.
Podľa Vanča podané trestné oznámenie sa týka podozrení zo spáchania viacerých trestných činov. „Tieto podozrenia sa týkajú korupcie, subvenčného podvodu a zneužívania právomoci verejného činiteľa. Ide o potenciálnu trestnú činnosť, ktorá presahuje hranicu škody veľkého rozsahu,“ spresnil.
„Podávanie prázdnych a politicky motivovaných trestných oznámení je už tradičným folklórom tejto opozície. Práve opoziční politici pritom boli v tejto téme usvedčení z viacerých preukázateľných lží. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny je jedným z najúspešnejších orgánov pri čerpaní eurofondov a aj pri tejto výzve postupovalo maximálne transparentne, v súlade so zákonom a európskymi pravidlami,“ reagovalo ministerstvo práce.
Nadácia Zastavme korupciu v pondelok upozornila, že ministerstvo práce v rámci eurofondovej výzvy SocInoLab zameranej na sociálne inovácie rozdelilo viac ako desať miliónov eur. Medzi podporených žiadateľov patria aj dva projekty, za ktorými podľa nadácie stoja mimovládne organizácie blízke strane Hlas.
Má ísť o občianske združenie okresného predsedu Hlasu v Turčianskych Tepliciach Daniela Lichnera, ktorí spolu s ďalšími dvomi partnermi chceli riešiť ekonomickú integráciu migrantov. Na projekt mali získať bezmála 900-tisíc eur, nakoniec ho stopli a peniaze vrátia. Za ďalším projektom podľa nadácie stojí občianske združenie Ženy pre Slovensko, ktoré vedie ako štatutárka Ivana Antošová, bývala členka strany, ktorá v posledných parlamentných voľbách kandidovala za Hlas.
Ministerstvo práce ešte v pondelok vylúčilo akýkoľvek zásah do hodnotenia projektov zo strany ministerstva či jeho pracovníkov. Podľa ministra Tomáša projekty hodnotili v dvoch kolách externí, nezávislí a náhodne vybraní hodnotitelia.
Zdroj: SITA.sk - PS podalo trestné oznámenie v súvislosti s prerozdeľovaním dotácii z eurofondovej výzvy – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Ferenčák prelomil mlčanie, po obvineniach z majetku za milióny hovorí o diskreditácii a politickom tlaku – VIDEO
<< predchádzajúci článok
Každý je vítaný: Tesco je najväčším súkromným zamestnávateľom ľudí s Downovým syndrómom na Slovensku
