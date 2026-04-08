Streda 8.4.2026
Meniny má Albert
08. apríla 2026
V Hlohovci oznámila kandidatúru na primátorský post riaditeľka školy Denisa Králičová
Kandidatúru na miesto primátorky Hlohovca oznámila dlhoročná riaditeľka základnej školy Denisa Králičová. Do volieb pôjde ako nezávislá kandidátka, kandidovať bude s tímom ...
8.4.2026 (SITA.sk) - Kandidatúru na miesto primátorky Hlohovca oznámila dlhoročná riaditeľka základnej školy Denisa Králičová. Do volieb pôjde ako nezávislá kandidátka, kandidovať bude s tímom kandidátov na poslancov na všetky miesta v hlohovskom mestskom zastupiteľstve.
„Každá generácia vidí naše mesto trochu inak. Niekto rieši školy, niekto dopravu, niekto to, aby sa tu dalo dôstojne a bezpečne žiť aj vo vyššom veku. Chcem spájať generácie a počúvať ľudí naprieč celým mestom. Aj preto som sa rozhodla kandidovať na primátorku Hlohovca," povedala o dôvodoch svojej kandidatúry Denisa Králičová. „Som presvedčená, že Hlohovčanky a Hlohovčania si zaslúžia viac pozornosti, energie a spolupráce,“ dodala.
Denisa Králičová má 55 rokov, je mama dospelého syna, ktorý pôsobí ako športový právnik v Španielsku. Vďaka dlhodobej práci v školstve pozná viaceré generácie Hlohovčanov osobne. Posledných desať rokov pôsobí ako riaditeľka Základnej školy s materskou školou Koperníkova v Hlohovci, od roku 2019 je členkou Mestskej školskej rady.
Zámer kandidovať na post primátorky Hlohovca už oznámila aj Lucia Loskotová, ktorá je riaditeľkou Mestského kultúrneho centra. Takisto bude kandidovať ako nezávislá kandidátka. V roku 2022 boli v Hlohovci len dvaja kandidáti na primátora, bývalý primátor Miroslav Kollár a terajší Ivan Baranovič.
Zdroj: SITA.sk - V Hlohovci oznámila kandidatúru na primátorský post riaditeľka školy Denisa Králičová © SITA Všetky práva vyhradené.
„Každá generácia vidí naše mesto trochu inak. Niekto rieši školy, niekto dopravu, niekto to, aby sa tu dalo dôstojne a bezpečne žiť aj vo vyššom veku. Chcem spájať generácie a počúvať ľudí naprieč celým mestom. Aj preto som sa rozhodla kandidovať na primátorku Hlohovca," povedala o dôvodoch svojej kandidatúry Denisa Králičová. „Som presvedčená, že Hlohovčanky a Hlohovčania si zaslúžia viac pozornosti, energie a spolupráce,“ dodala.
Denisa Králičová má 55 rokov, je mama dospelého syna, ktorý pôsobí ako športový právnik v Španielsku. Vďaka dlhodobej práci v školstve pozná viaceré generácie Hlohovčanov osobne. Posledných desať rokov pôsobí ako riaditeľka Základnej školy s materskou školou Koperníkova v Hlohovci, od roku 2019 je členkou Mestskej školskej rady.
Zámer kandidovať na post primátorky Hlohovca už oznámila aj Lucia Loskotová, ktorá je riaditeľkou Mestského kultúrneho centra. Takisto bude kandidovať ako nezávislá kandidátka. V roku 2022 boli v Hlohovci len dvaja kandidáti na primátora, bývalý primátor Miroslav Kollár a terajší Ivan Baranovič.
Zdroj: SITA.sk - V Hlohovci oznámila kandidatúru na primátorský post riaditeľka školy Denisa Králičová © SITA Všetky práva vyhradené.
