25. novembra 2025
Ferenčáka chcú nahradiť Kmecom, poslanec to zo strany Hlasu vníma ako neúctu a nerešpekt voči jeho osobe
Poslanec parlamentu Ján Ferenčák (Hlas-SD) avizuje, že kým sa nerozhodne o jeho predsedníctve vo výbore pre európske záležitosti, ...
25.11.2025 (SITA.sk) - Poslanec parlamentu Ján Ferenčák (Hlas-SD) avizuje, že kým sa nerozhodne o jeho predsedníctve vo výbore pre európske záležitosti, nebude sa prezentovať pri hlasovaniach v parlamente. Koalícia tak bude disponovať hlasmi 78 poslancov. Na tlačovej besede pred rokovaním parlamentu avizoval, že na začiatku dá procedurálny návrh, aby sa o jeho odvolaní hlasovalo ihneď po schválení programu.
Návrh podal, ale schválený nebol. Ferenčák je v súčasnosti predsedom Výboru Národnej rady (NR) SR pre európske záležitosti. Jeho domovská strana Hlas-SD ale navrhuje jeho odvolanie, na pozícii by ho mal nahradiť Peter Kmec, ktorý sa do parlamentu vracia po tom, ako bol nedávno odvolaný z pozície podpredsedu vlády pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku.
Na margo toho, ako bude postupovať v prípade jeho odvolania z čela výboru Ferenčák uviedol, že to nie je nič osobné, dodal, že nikto nelipne na funkcii.
„Každá akcia vyvoláva reakciu a ja budem postupovať adekvátne tomu, čo sa udeje," poznamenal. Dodal, že to berie tak, že Kmec sa vracia do parlamentu a v strane je vízia, že si za vykonanú prácu vo vláde zaslúži nejakú funkciu.
Poslanca podľa jeho slov skôr mrzí forma komunikácie. Ferenčák totiž na brífingu tvrdil, že návrh na jeho odvolanie z postu vo výbore videl až v programe, podľa jeho slov ho o tom neinformoval nik z členov Hlasu, ani z vedenia strany. „Bolo to pre mňa tiež veľké prekvapenie," skonštatoval.
„Dodnes mi nikto nezavolal, že chce so mnou prediskutovať výmenu na tomto poste," vravel. Zdôraznil, že mu neprekáža, že sa to má udiať, no vadí mu forma a procedúra. „Je to taká až neúcta a nerešpekt voči mojej osobe, zo strany Hlas, a to som patril k zakladateľom strany," poznamenal.
Ferenčák tiež kritizoval stranu za to, že tí, ktorí vyzývajú k rešpektu k inému názoru, tak vo vnútri strany už ten iný názor nie je tolerovaný.
„To znamená, že ak máte iný názor, vtedy sa hľadá cesta, ako vás zo strany vyhodiť, alebo ako vás postupne eliminovať z funkcií, ktoré v rámci strany zastávate," myslí si. Považuje to za rozhodnutie istej skupiny ľudí v strane, hoci to bolo predložené ako návrh poslaneckého klubu. Ferenčák je tiež toho názoru, že rozhodnutie prišlo z úzkeho vedenia strany.
„V strane, v úzkom vedení je snaha sa mi aj takto pomstiť za hlasovanie, ktoré som mal, aj ku konsolidácii, či k tomu, že parlament už nemá prerokúvať protiruské sankcie, alebo aj postoje k zrušeniu európskeho výboru," nazdáva sa.
Poslanec poznamenal, že nedávno komunikoval s predsedom Hlasu Matúšom Šutajom Eštokom o tom, že by sa mala zmeniť forma komunikácie. Tú strane neustále vytýka, rozhodnutia sú podľa jeho slov prijímané direktívne.
„Namiesto toho, aby vám niekto zavolal a riešil túto otázku, tak sa dozviete z médií a potom pozriete do programu a je tam návrh na vaše odvolanie. Tak sa pýtam, ako sa zmenila forma komunikácie za týždeň? No nijako. Ten problém komunikačný pretrváva," vyjadril sa.
„Nie som ten, ktorý by opúšťal túto stranu, ale tie vyhlásenia, a to, čo bolo predložené, je jasným dôkazom, že pre úzku skupinu ľudí nie som hodnoverný nepočúvam príkazy, ktoré sú dávané," povedal.
Poslanec tiež zdôraznil, že si nie je vedomý pochybenia z pozície predsedu výboru, ani námietok voči jeho pôsobeniu. „Nie je to odvolávanie za porušenie zákona, alebo že by som mal nejaké kauzy, alebo problémy. Toto je odvolávanie kvôli tomu, aby niekto dostal funkciu za odmenu," tvrdil.
Programové vyhlásenie a zákony z neho vychádzajúce plánuje podporiť. Do vyriešenia aktuálnej situácie sa ale prezentovať nebude. Na novinárske otázky ohľadom jeho podpory pre návrh zákona o Úrade pre ochranu oznamovateľov a jeho nahradení novým úradom, sa vyjadril, že to nie je v programovom vyhlásení vlády a nevidí ani dôvod na skrátené legislatívne konanie, ktoré vláda tiež schválila.
Poslanec Ferenčák približne pred rokom patril ku skupinke „rebelujúcich" poslancov strany, spolu so Samuelom Migaľom, Radomírom Šalitrošom a Romanom Malatincom.
Rozpor medzi nimi sa stranou sa skončil odchodom Malatinca do Strany vidieka vedenej Rudolfom Huliakom, predchádzalo tomu vylúčenie Migaľa a Šalitroša z klubu aj strany. Obaja napokon skončili na ministerstve investícií, Migaľ bol menovaný za ministra, Šalitroš pôsobí ako štátny tajomník. Ferenčák ale v Hlase zotrval.
