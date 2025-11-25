Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Ekonomika

25. novembra 2025

Prebytok EÚ v obchode s tovarmi voči USA v treťom štvrťroku klesol



Obchodný prebytok Európskej únie voči Spojeným štátom v treťom štvrťroku tohto roka medzikvartálne klesol o 13,3 percenta na 40,8 miliardy eur. V druhom štvrťroku dosiahol 47,1 miliardy eur, zatiaľ čo v prvom ...



25.11.2025 (SITA.sk) - Obchodný prebytok Európskej únie voči Spojeným štátom v treťom štvrťroku tohto roka medzikvartálne klesol o 13,3 percenta na 40,8 miliardy eur. V druhom štvrťroku dosiahol 47,1 miliardy eur, zatiaľ čo v prvom štvrťroku tohto roka predstavoval 81,2 miliardy eur, čiže o 49,7 percenta viac ako počas júla až septembra. K vysokému prebytku v prvom štvrťroku prispel nárast vývozu z EÚ do USA, ktorý súvisel s očakávaným zavedením amerických ciel. Informoval o tom v utorok štatistický úrad Európskej únie Eurostat.


V treťom kvartáli zaznamenala EÚ prebytok obchodu v sektore chemikálií a súvisiacich výrobkov, strojov a vozidiel, ostatných priemyselných tovarov, potravín a nápojov. Prebytok obchodnej bilancie v sektore chemikálií a súvisiacich výrobkov dosiahol v prvom štvrťroku 54,1 miliardy eur, v druhom klesol na 24,7 miliardy eur a v treťom na 23 miliardy eur.



Zdroj: SITA.sk - Prebytok EÚ v obchode s tovarmi voči USA v treťom štvrťroku klesol © SITA Všetky práva vyhradené.

