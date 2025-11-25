Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Zo zahraničia

25. novembra 2025

Rusi sa na východe Ukrajiny pokúšajú prerušiť cestu medzi mestami Pokrovsk a Myrnohrad


Tagy: donecká oblasť Vojna na Ukrajine

Ruská armáda sa pokúša v Doneckej oblasti na východe Ukrajiny prerušiť pozemnú cestu medzi mestami Myrnohrad a Pokrovsk. „Nepriateľ tlačí na Myrnohrad," uviedol ...



russia_ukraine_war_45338 2 676x451 25.11.2025 (SITA.sk) - Ruská armáda sa pokúša v Doneckej oblasti na východe Ukrajiny prerušiť pozemnú cestu medzi mestami Myrnohrad a Pokrovsk. „Nepriateľ tlačí na Myrnohrad," uviedol ukrajinský 7. zbor rýchlej reakcie, informuje web Ukrajinská pravda.


„Povaha nepriateľských akcií naznačuje zámer prerušiť v blízkej budúcnosti pozemné spojenie medzi Myrnohradom a Pokrovskom. Rusi sa snažia obkľúčiť mesto postupom smerom k osadám Rivne a Svitle," konštatoval 7. zbor. Ukrajinskí vojaci posilňujú svoje zoskupenie v meste, aby chránili jeho južné okraje. V tejto zóne sa Rusi snažia zhromaždiť ľudskú silu pre ďalšie pokusy o postup.

Myrnohrad leží zhruba 50 kilometrov severozápadne od Donecka, ktorý Rusi ovládajú od roku 2014.

Podľa informácii Ukrajinskej pravdy ruská armáda kontroluje väčšiu časť susedného mesta Pokrovsk. Ukrajinci držia pozície na severných predmestiach. Dostupné informácie naznačujú, že línia kontaktu je takmer na severných okrajoch mesta, uviedol web.


Zdroj: SITA.sk - Rusi sa na východe Ukrajiny pokúšajú prerušiť cestu medzi mestami Pokrovsk a Myrnohrad © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: donecká oblasť Vojna na Ukrajine
