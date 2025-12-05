|
Piatok 5.12.2025
|Denník - Správy
05. decembra 2025
Ferenčáka mrzí úpadok Hlasu, stranu však kritizuje za autokratické riadenie a nepáči sa mu ani približovanie sa Smeru
Tagy: Odvolanie predseda Hlasu
Stranu Hlas-SD vedie niekoľko ľudí, ktorí rozhodujú a nediskutujú. Povedal to poslanec Hlasu Ján Ferenčák v relácii
5.12.2025 (SITA.sk) - Stranu Hlas-SD vedie niekoľko ľudí, ktorí rozhodujú a nediskutujú. Povedal to poslanec Hlasu Ján Ferenčák v relácii Mira Frindta PubliQ. Na margo návrhu na jeho odvolanie z postu predsedu európskeho výboru Národnej rady SR uviedol, že sa mal prerokovať hneď na začiatku a nie odsúvať. Chce počkať, ako hlasovanie dopadne, dovtedy sa nebude prezentovať, do parlamentu však chodiť bude.
"Ja som jasne pomenoval, že keď ma odvolajú, tak odchádzam z poslaneckého klubu. Ostávam v strane, pretože v strane poznám veľa ľudí. Je tam veľa čestných a slušných ľudí, ktorí majú tie isté vízie a ideály, ktoré mám ja - čestnosť, pracovať pre občanov, zlepšovať ich život každý deň a prinášať riešenia, ktoré reálne potrebujeme v tomto štáte," hovorí Ferenčák.
Poukazuje na to, že strana Hlas chcela byť v koalícii garantom proeurópskeho smerovania Slovenska, na čo je výborným nástrojom práve európsky výbor. Ak jeho predsedníctvo Hlas odovzdá inej koaličnej strane (Hlas podľa medializovaných informácií údajne dostal od Smeru ponuku na výmenu predsedníckych postov vo výboroch, pozn. SITA), bude to podľa Ferenčáka nepochopiteľné. Zaráža ho, že Hlas vôbec pristupuje k takýmto diskusiám.
Ferenčák svoju stranu výrazne kritizuje. Nepáči sa mu autokratický spôsob riadenia pár ľuďmi, nedostatočná komunikácia v strane, ani približovanie sa Smeru. "Mňa v júni odvolali z predsedníctva, pretože predseda Matúš Šutaj Eštok stratil dôveru v moju osobu, lebo som si dovolil kriticky povedať niektoré veci, čo sa mi nepáčia - že táto strana stratila tie svoje ideály a sme sa odklonili od programu, s ktorým sme išli do volieb. Tam som jasne definoval, že sa viac podobáme na Smer a nie sme autentická strana, ktorá by mala mať svoju politiku a mala by si tvrdo a jasne v tejto koalícii vyhraniť svoje mantinely a na nich trvať," zdôraznil.
Aj iní radoví členovia Hlasu sú podľa jeho slov nešťastní z toho, že strana nemá víziu. Poukazuje na to, že začínala pri 17 percentách a dnes má preferencie na úrovni zhruba 7,5 percenta.
"Aký chcete lepší výsledok verejnej mienky ako percentá, ktorým vás ohodnocujú ľudia? Tak mal som 17, mám 7,5 percenta. A teraz hľadáme, kto je za to vinný. Ja poviem jasnú vec - nie iní sú vinní, ale tí, ktorí rozhodujú. Výsledok 7,5 percenta je dôkazom toho, že tá trajektória nie je dobrá," zhodnotil Ferenčák. Podľa neho je nutná demokratizácia v rámci strany a každý člen sa má zúčastňovať na procese rozhodovania. Navrhuje presunúť viac rozhodovacích právomocí aj peňazí na okresné a krajské štruktúry.
Ferenčákovi prekáža aj nedostatok komunikácie. "Je to neúcta a nerešpekt, ak sedíte týždeň dozadu s predsedom strany, ktorý vám povie, že ja budem tvoja komunikačná osoba a potom si pozriete internet a zistíte, že máte tam návrh na odvolanie a nikto vám nebol schopný zdvihnúť telefón," podotkol.
Upadanie Hlasu Ferenčáka mrzí, pretože bol zakladajúcim členom strany. "My sme ešte v 21. storočí na Slovenskom na takej úrovni, že 20 percent ľudí je na pokraji chudoby. Ide tretia konsolidácia, tak určite sa to percento nezmení a bude skôr vyššie. A to sú problémy, ktoré ja presadzujem, aby sme riešili. Ale my tu dva týždne riešime odvolanie Ferenčáka," poukázal poslanec s tým, že si nemyslí, že jeho odvolávanie je teraz najväčším problémom Slovenska. Vláda by podľa neho mala riešiť konkurencieschopnosť slovenskej ekonomiky, lacnejšie potraviny a benzín, bývanie pre ľudí, dostupnú zdravotnú starostlivosť, ale aj kvalitné vzdelávanie.
Zdroj: SITA.sk - Ferenčáka mrzí úpadok Hlasu, stranu však kritizuje za autokratické riadenie a nepáči sa mu ani približovanie sa Smeru © SITA Všetky práva vyhradené.
