Piatok 17.4.2026
Meniny má Rudolf
Fest Anča predstavuje oficiálny výber tých najlepších animákov
17.4.2026 (SITA.sk) - Diváctvo sa môže tešiť na unikátny výber diel, ktoré majú silu naštartovať emócie, predstavivosť aj kritické myslenie. Žilina ožije animáciou v termíne od 30. júna do 5. júla.
Zdroj: SITA.sk - Fest Anča predstavuje oficiálny výber tých najlepších animákov © SITA Všetky práva vyhradené.
Na festival sa tohto roku prihlásilo rekordných 1 823 filmov z 86 krajín sveta, napríklad aj z Ghany, Paraguaju, Pakistanu či Kirgizska. Predvýberová komisia v zložení – Jakub Spevák, Ema Nemčovičová a Peter Gašparík – vybrala 233 filmov, ktoré tvoria rozmanitý oficiálny výber 2026. Väčšina vybraných filmov bude uvedená v exkluzívnej slovenskej premiére.
Fest Anča je už tretím rokom jediným Academy Award® Qualifying festivalom na Slovensku. Snímky, ktoré získajú ocenenie Anča Award za Najlepší krátky animovaný film a Najlepší slovenský animovaný film, sú automaticky oprávnené na posúdenie v Oscarovej® súťaži krátkych filmov.
Kozmická plavba a dadaistická pesnička
V hlavnej súťažnej sekcii sa objaví 32 filmov, z toho 12 študentských. Výber ponúka rôznorodosť prístupov, tém aj animačných techník. Rezonujú témy ako hľadanie identity, strach z budúcnosti a potreba komunity či spolupatričnosti.
Uvidíte obdivuhodné techniky, ako napríklad špendlíkovú animáciu v japonskom filme Odpočinok, maľovanie na sklo v brazílskej snímke Dievča a nádoba, ale aj kombináciu výstrižkov a 3D koláže, ktorá sa objaví v estónskom experimente ab mala usque ab ovo.
Diváctvo sa môže vydať na medzigalaktickú plavbu plnú túžby pre nezadaných prostredníctvom slovenskej premiéry filmu Kozmonauti, ktorý bol uvedený na prestížnom Berlinale. Prípadne môže navštíviť zvrátenú utópiu vo filme Merrimundi – kozmickej dadaistickej pesničke s psychadelickým nádychom a odkazom na virtuálnu realitu.
Hlavná súťaž je plná známych mien animácie. Objaví sa v nej dvojnásobný nominant na Academy Awards Don Hertzfeldt, naša minuloročná porotkyňa a hosťka Sara Koppel, Ala Nunu, ktorej úspešný príbeh ste si mohli vypočuť na Študentskom fóre 2025 alebo ukrajinský animátor a režisér Mykyta Lyskov.
Hybridnosť animácie v slovenskej tvorbe
Do slovenskej kategórie bolo tento rok prihlásených viac filmov ako zvyčajne. Okrem súťažnej sekcie otvárame aj slovenskú nesúťažnú sekciu. Vo výbere sa nachádzajú aj študentské filmy, konkrétne zo slovenskej VŠMU a českej FAMU.
Vo finálnej šestici rôznorodých filmov slovenskej súťaže nájdete experimentálnu snímku o zamýšľaní sa nad zmyslom života od multižánrovej režisérky Viery Čákanyovej. Film Bardo, inšpirovaný autorkiným spirituálnym zážitom počas pobytu v tme, pracuje s témou halucinácií s využitím generatívnej umelej inteligencie.
V rovnakej sekcii Fest Anča uvedie aj dlhoočakávaný film Márie Kralovič o obnove blízkosti v stagnujúcom manželskom páre s názvom Turisti, odpremierovanom na festivale v Clermont-Ferrand. Priamo z Berlinale pricestuje film pre deti En, ten, týky s príchuťou gréckej mytológie od Andrey Szelesovej, výherkyne slovenskej súťaže Fest Anča 2022.
Neodvracaj zrak
Návštevnictvo sa môže tešiť aj na sekcie Krátky animovaný dokument, Anča v Mordore alebo Anička v krajine zázrakov. Na svoje si prídu aj deti vďaka pestrofarebným dobrodružstvám, ale aj hudobní nadšenci, pre ktorých sú nachystané klipy rôznych žánrov od nového aj etablovaného autorstva.
Absolútnou novinkou tohto ročníka je sekcia Neodvracaj zrak venovaná ľudskoprávnym témam. Uvidíte tu napríklad snímku Lebo som dievča, ktorá vznikla v spolupráci s dospievajúcimi dievčatami v Kirgizsku alebo iránsky dokument Mimochodom, pojednávajúci o láske k elektrine. To ako vie politická situácia a názory na ňu naštrbiť medziľudské vzťahy priblíži film Pingpong.
Možno príde aj lochneska
Hlavnou témou 19. ročníka Fest Anče je Fake. Festival sa bude niesť v znamení mýtov, faktov, konšpirácií, ale aj hľadania pravdy či spochybňovania reality.
Téma festivalu nie je kľúčová pri selekcii filmov do oficiálneho výberu Fest Anče 2026. Odrazí sa skôr v špeciálnych kurátorovaných sekciách, výbere celovečerných filmov, retrospektívach, ale aj v bohatom sprievodnom programe. Je sa na čo tešiť!
Partneri a podpora
19. ročník Medzinárodného festivalu animácie Fest Anča 2026 finančne podporili Audiovizuálny fond, Fond LITA, Nadácia SPP.
O.rganizátor
ANČA, o.z.
Spoluorganizátori
Mesto Žilina
Stanica Žilina-Záriečie
Nová Synagóga
Mestské divadlo Žilina
UNIZA
Hlavní partneri
Festival finančne podporil Audiovizuálny fond
Animation Festival Network
Creative Europe MEDIA
DELL
ViewSonic
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Fest Anča predstavuje oficiálny výber tých najlepších animákov © SITA Všetky práva vyhradené.
Medzinárodný vyšehradský fond po prvýkrát udelil ocenenie Mini projekt roka
Politológ Lenč: Zrušenie voľby poštou zo zahraničia môže mať aj opačný efekt, než vláda očakáva
