Piatok 17.4.2026
Meniny má Rudolf
17. apríla 2026
Politológ Lenč: Zrušenie voľby poštou zo zahraničia môže mať aj opačný efekt, než vláda očakáva
Navrhované obmedzenie hlasovania zo zahraničia vyvoláva vážne otázky o kvalite demokracie na Slovensku. Upozornili na to politológ
17.4.2026 (SITA.sk) - Navrhované obmedzenie hlasovania zo zahraničia vyvoláva vážne otázky o kvalite demokracie na Slovensku. Upozornili na to politológ Jozef Lenč a poslankyňa Progresívneho Slovenska Dana Kleinert v relácii PubliQ Mira Frindta, ktorá vzniká v spolupráci s portálom sita.sk.
Podľa politológa môže mať zrušenie voľby poštou zo zahraničia aj opačný efekt, než vláda očakáva. Poukázal na to, že koalícia sa snaží dosiahnuť nižšiu účasť voličov zo zahraničia, keďže tí zväčša podporujú opozíciu. Ak sa však podľa neho podarí opozícii tému "dobre politicky uchopiť", môže to viesť, naopak, k zvýšenej mobilizácii voličov.
Účelový zásah do systému
Politológ považuje návrh za účelový zásah do systému. "Dokonca v istých intenciách môžeme pokojne hovoriť aj o hrozbe pre demokraciu," povedal s tým, že obmedzovanie alebo sťažovanie volebného práva časti obyvateľstva vníma politológia ako znižovanie kvality demokracie. Podľa neho možno hovoriť aj o "tendenciách autokratizácie systému".
Kleinert označila návrh za nebezpečný precedens. "S jedlom rastie chuť. Teraz to môže byť obmedzená voľba poštou, potom to môže byť možno iba voľba v trvalom bydlisku," varovala. Podľa nej ide o principiálnu otázku fungovania štátu. "Ľudia reálne vidia, že koalícia sa nezaujíma o ich konkrétne problémy a riešenia, ale zaujíma sa o to, ako sa zabetónovať v tom systéme, ako si udržať moc," dodala.
Môže sa slovenská opozícia inšpirovať vývojom v Maďarsku?
V debate zaznela aj otázka, či sa môže slovenská opozícia inšpirovať vývojom v Maďarsku a víťazstvom Pétera Magyara nad Viktorom Orbánom. Lenč je v tomto smere skeptický. Situácia na Slovensku je podľa neho odlišná, máme tu viacero opozičných strán s vlastnou históriou a ambíciami.
"Sú aj výrazne ideologicky rozdielni, súčasne disponujú rôznymi ambíciami a v neposlednom rade sú neochotní obetovať sa v prospech niekoho iného. Tento mix, plus ešte ďalšie iné premenné, o ktorých by sme mohli hovoriť, v podstate neumožňujú dosiahnuť taký výsledok, ako dosiahol Péter Magyar," myslí si politológ.
Kleinert pripustila, že situácia je zložitá, zároveň zdôraznila potrebu spolupráce opozičných strán. "Áno, tá situácia je iná v tom, že je tu už viacero strán, ktoré pôsobia dlhšie. Vieme aj o lídroch jednotlivých strán, aké majú ambície, ako rozmýšľajú," uviedla.
Zároveň zdôraznila, že kľúčové bude prevziať zodpovednosť, pretože už sa "skutočne hrá o veľa". Slovensko si podľa nej nemôže dovoliť ani nefunkčnú vládu, ani kabinet, ktorý by sa rýchlo rozpadol. "Potrebujeme nielen poraziť Roberta Fica, ale aj okamžite naštartovať reformy, ktoré nás posunú dopredu," dodala.
