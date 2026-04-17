Piatok 17.4.2026
Meniny má Rudolf
Medzinárodný vyšehradský fond po prvýkrát udelil ocenenie Mini projekt roka
Medzinárodný vyšehradský fond po prvýkrát udelil ocenenie Mini projekt roka a vyzdvihol úspešné projekty programu V4 GEN Mini Grants. Cieľom tejto iniciatívy je upriamiť pozornosť na výnimočné ...
17.4.2026 (SITA.sk) - Medzinárodný vyšehradský fond po prvýkrát udelil ocenenie Mini projekt roka a vyzdvihol úspešné projekty programu V4 GEN Mini Grants. Cieľom tejto iniciatívy je upriamiť pozornosť na výnimočné cezhraničné projekty mladých ľudí, ktoré prispievajú k rozvoju spolupráce v krajinách V4.
O ocenenie sa uchádzali štyri mini projekty – z každej krajiny vyšehradského regiónu jeden: za Poľsko projekt pod názvom Mestský hackathon, Slovensko reprezentoval projekt Pohraničné príbehy, Maďarsko sa prezentovalo projektom Podpory zdravého štýlu a Česko zaujalo projektom Solárne panely pre tínedžerov. Svoje aktivity predstavili prostredníctvom videí, ktoré si pripravili samotní účastníci projektov. Vyšehradský fond zverejnil projektové videá a o víťazovi rozhodovala verejnosť prostredníctvom svojich reakcií. Nominované projekty zaznamenali výrazný záujem – oslovili vyše 36 500 divákov a do hlasovania sa zapojilo takmer 4 800 fanúšikov.
Ocenenie Mini projekt roka 2025 získal projekt Solárne panely pre tínedžerov, na ktorom spolupracovala Střední škola elektrotechnická Lipník nad Bečvou a Stredná odborná škola Žarnovica. Projekt je príkladom úspešnej cezhraničnej spolupráce v oblasti odborného vzdelávania a inovácií.
Koordinátorka projektu českej strednej školy Regina Lutková zdôraznila, že projekt vznikol ako spoločná iniciatíva žiakov a vedúceho projektu Petra Hronka. Študenti si z viacerých návrhov zvolili práve tvorbu solárneho panelu ako najzaujímavejšiu výzvu. Ocenili možnosť navrhnúť a vytvoriť plne funkčný model, ktorý má praktické využitie pri výučbe. "Účasť na projekte priniesla študentom nielen výrazné zlepšenie odborných vedomostí a nové zručnosti, ale aj nové kontakty. Spoločné aktivity im umožnili spoznať aj fungovanie iného školského prostredia,” dodala R. Lutková.
"Medzinárodný vyšehradský fond nezabúda ani na mládež vyšehradského regiónu a svoju dôveru vkladá do angažovaných učiteľov a odborníkov pracujúcich s mladými ľuďmi, ktorí aj s finančnou podporou fondu vytvárajú zmysluplné aktivity. Tie majú potenciál lepšie pripraviť mladých ľudí na spolužitie so susedmi," uviedla Linda Kapustová Helbichová, výkonná riaditeľka Vyšehradského fondu.
Udelením ocenenia Mini projekt roka chce Vyšehradský fond aj naďalej podporovať tvorivosť, spoluprácu a aktívne zapojenie mladých ľudí do projektov, ktoré posilňujú vzťahy vo vyšehradskom regióne.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Medzinárodný vyšehradský fond po prvýkrát udelil ocenenie Mini projekt roka © SITA Všetky práva vyhradené.
Víťazom sa stal mini projekt Solárne panely pre tínedžerov
