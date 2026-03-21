 Kultúra

21. marca 2026

Festival Art Film si uctí pamiatku herca Vladimíra Müllera, Cenu Milana Lasicu prevezme jeho syn


68585106cf34b933816462 676x451 21.3.2026 (SITA.sk) - Medzinárodný filmový festival (IFF) Art Film si Cenou Milana Lasicu uctí pamiatku herca Vladimíra Müllera. Ako informovali organizátori festivalu, v rámci 32. ročníka, ktorý sa uskutoční v Košiciach 19. až 25. júna, bude po druhýkrát odovzdané honorárne ocenenie, Cena Milana Lasicu.


Jednej z najvýraznejších osobností slovenskej kinematografie bude udelená in memoriam. Cena Milana Lasicu bola založená v roku 2025, nadväzuje na odkaz dlhoročného prezidenta festivalu Milana Lasicu a je poctou pre legendy slovenského filmového herectva. Vlani sa prvým laureátom tejto ceny stal Ivan Mistrík.

Ikonická osobnosť


Je pre nás cťou a záväzkom pokračovať v odkaze Milana Lasicu a pripomínať si tak herecké osobnosti, ktoré formovali našu kinematografiu,“ uviedol umelecký riaditeľ festivalu Martin Palúch. Dodal, že V. Müller je ikonickou osobnosťou slovenského filmového herectva: „Nielen pre svoju urastenú postavu, ale najmä vďaka jedinečnému a vášnivému hereckému prejavu. Psychologické dimenzie dramatických postáv kreoval vždy s hlbokým oduševnením. Bol ako vulkán – s ľahkosťou vedel zaujať energickou výbušnosťou, no rovnako aj pokojnou, láskavou dobrosrdečnosťou. Müllerova herecká variabilita sa nezmazateľne a hlboko vpísala do povedomia divákov prostredníctvom množstva výrazovo jedinečných postáv vo filme, televízii i divadle,“ vraví.

Vladislav Müller sa narodil v roku 1936, patril k pilierom moderného slovenského herectva. „Jeho umenie charakterizovala mimoriadna psychologická hĺbka, robustný prejav a sugestívny hlas, ktorým dokázal stvárniť komplexné postavy s vnútornými konfliktmi. Po absolvovaní odborného divadelného kurzu v Bratislave a pôsobení v divadlách v Nitre a Martine, zakotvil v roku 1966 na Novej scéne v Bratislave, kde pôsobil až do roku 1990,“ priblížili organizátori Art Filmu. Doplnili, že herec debutoval vo filme v roku 1960, kariérny zlom mu však priniesla spolupráca s režisérskou dvojicou Ján Kadár a Elmar Klos.

Prevzatie ceny


Ich film Obžalovaný (1964), v ktorom Müller stvárnil hlavnú úlohu, získal Krištáľový glóbus na MFF v Karlových Varoch a odštartoval jeho hviezdnu dráhu. Nezabudnuteľné výkony podal aj vo filmoch ako Medená veža (1970), Orlie pierko (1971) a predovšetkým vo vojnovej dráme Signum laudis (1980), kde jeho stvárnenie kaprála Hoferika patrí k vrcholom československej kinematografie,“ uvádzajú organizátori festivalu s tým, že za svoju prácu bol v roku 1979 ocenený titulom Zaslúžilý umelec.

Müller kariéru predčasne ukončil vážny úraz v divadle v roku 1990, zomrel v roku 1996 ako 60-ročný. Cenu Milana Lasicu si IFF Art Film pripomenie jeho výnimočný talent a trvalý prínos pre slovenskú kultúru. „Som poctený tým, že budem môcť prevziať cenu pre môjho otca, obzvlášť aj preto, že nesie meno Milana Lasicu, človeka, ktorého som celoživotne obdivoval a s ktorým mám na konte aj jeden spoločný album. Môj otec dával do svojich postáv vždy kus seba samého a platí to aj pre film, ktorý som z jeho bohatej filmografie vybral do festivalového programu - Smrť šitá na mieru,” uviedol hercov syn a známy slovenský spevák Richard Müller, ktorý ocenenie za svojho otca prevezme.


Zdroj: SITA.sk - Festival Art Film si uctí pamiatku herca Vladimíra Müllera, Cenu Milana Lasicu prevezme jeho syn © SITA Všetky práva vyhradené.

