Nedeľa 22.3.2026
Meniny má Beňadik
21. marca 2026
Video: Bystrík mieri do svetového semifinále, skladba Slza zabodovala v USA
Emotívna skladba so slovenským textom zaujala odbornú porotu v USA a potvrdila, že hudba dokáže prekračovať hranice aj jazykové bariéry.
Spevák a skladateľ Bystrík prerazil na medzinárodnej scéne, jeho pieseň Slza sa prebojovala do semifinále prestížnej International Songwriting Competition - ISC 2025. V silnej konkurencii tisícok skladieb z celého sveta sa tak zaradil medzi približne 15 percent najlepších autorov.
Emotívna skladba so slovenským textom zaujala odbornú porotu v USA a potvrdila, že hudba dokáže prekračovať hranice aj jazykové bariéry. Bystrík je autorom hudby aj textu a úspech vníma ako jedno z najväčších ocenení svojej doterajšej tvorby.
„Keď mi prišiel mail z Nashvillu, musel som si ho prečítať dvakrát. Postúpiť do semifinále je pre mňa obrovská pocta. To, že slovenská pieseň zaujala v takejto konkurencii, je dôkaz, že emócia v hudbe je univerzálna,“ hovorí Bystrík.
O ďalšom osude skladby budú rozhodovať skutočné hudobné legendy. V porote sú napríklad Robert Smith z The Cure, Jill Scott či Conor Oberst z Bright Eyes, ale aj editori magazínov Billboard a Rolling Stone alebo odborníci zo Spotify.
„Keď som videl zoznam porotcov, mal som zimomriavky. Predstava, že moju hudbu bude hodnotiť Robert Smith alebo Jill Scott, je neuveriteľná. Už len to, že si moju hudbu vypočujú ľudia z takejto úrovne, je pre mňa výhra. Latka je nastavená neskutočne vysoko a ja som vďačný za každý krok na tejto ceste. Držte palce - ideme do finálových bojov,“ dodáva Bystrík.
V súťaži ISC postupuje do semifinále len približne 15 percent skladieb z celého sveta. Porotu tvoria svetové hudobné hviezdy aj vplyvní hudobní odborníci. Víťazi získavajú ocenenie od spoločnosti Society Awards - tvorcov cien Emmy či Zlatý glóbus a medzi bývalých úspešných účastníkov patria globálne hviezdy ako GAYLE či Brett Young. Finalistov oznámia v najbližších týždňoch a absolútni víťazi ročníka 2025 budú známi na prelome apríla a mája 2026.
