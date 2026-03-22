22. marca 2026

Ocenenia Krištáľové krídlo za rok 2026 sú rozdané, mimoriadnu cenu si odniesla Alena Heribanová – FOTO


V novej budove Slovenského národného divadla v Bratislave sa v sobotu večer uskutočnil 29. ročník slávnostného udeľovania cien



654733947_1429525212505747_4737315210989530865_n 676x451 22.3.2026 (SITA.sk) - V novej budove Slovenského národného divadla v Bratislave sa v sobotu večer uskutočnil 29. ročník slávnostného udeľovania cien Krištáľové krídlo.

Desať kategórií



Prestížne ocenenie si prevzali osobnosti, ktoré v uplynulom roku dosiahli výnimočné úspechy a svojou prácou, talentom a odhodlaním prispievajú k rozvoju našej spoločnosti. Podujatie bolo organizované pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky.

Ceny sa odovzdávali už tradične v desiatich kategóriách. Ocenenie získali Eva Blahová (Hudba), Dara Rolins (Populárna hudba), Milan Ondrík (Divadlo a audiovizuálne umenie), Karol Lovaš (Publicistika a literatúra), Profesor Jozef Bátora (Medicína a veda), Ján Kasper (Hospodárstvo), Emma Zapletalová (Šport), Ján Žižka (Inovácie a startupy), Vít Bojňanský (Výtvarné umenie) a Lenka Tašková Valicová (Filantropia).

Mimoriadna cena


Mimoriadnu cenu za celoživotné dielo si prevzala Alena Heribanová, ktorá svojou dlhoročnou prácou výrazne ovplyvnila mediálny a spoločenský priestor na Slovensku.
 
Tento večer bol mimoriadny. V dobe, v ktorej žijeme – a ktorá nie je jednoduchá, ale plná prekvapení, zvratov a neistoty – zrazu zažiarila istota, múdrosť, veda, športové výsledky, umenie, história a úžasná energia a charizma osobností, ktoré píšu úspešné príbehy tejto krajiny,“ uviedla Heribanová.



„Bol to úžasný večer a o jeho kvalite najlepšie hovoria nominovaní a laureáti, ktorí si odniesli ocenenie. Opäť sa ukázalo, že Krištáľové krídlo aj po 29 rokoch svojej existencie dokáže objavovať výnimočných ľudí z rôznych oblastí. Je radosť byť súčasťou takéhoto večera a vidieť potenciál slovenského národa v priamom prenose na doskách Slovenského národného divadla,“ zhodnotil prezident Peter Pellegrini, ktorý sa galavečera osobne zúčastnil.


Krištáľové krídlo už od roku 1997 oceňuje osobnosti, ktoré svojou prácou posúvajú hranice vo svojich odboroch a prinášajú hodnoty dôležité pre celú spoločnosť. Aj tento ročník potvrdil, že Slovensko má množstvo výnimočných talentov, ktoré sú inšpiráciou pre ďalšie generácie.
 



Zdroj: SITA.sk - Ocenenia Krištáľové krídlo za rok 2026 sú rozdané, mimoriadnu cenu si odniesla Alena Heribanová – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Súvisiace články:


 Krištáľové krídlo: Oslava výnimočných osobností už pozná laureátov za rok 2024 (16. 3. 2025)
 Spoznali sme laureátov Krištáľového krídla za rok 2023 (17. 3. 2024)
 Krištáľové krídlo 2024: Už túto sobotu spoznáme laureátov ocenenia Krištáľové krídlo za uplynulý rok (15. 3. 2024)
 Laureát Krištáľového krídla M. Kolcun robí bežne aj prehliadky Luníka (7. 3. 2023)
 Laureáti Krištáľového krídla za rok 2022 sú známi. Mimoriadnu cenu na galavečere odovzdali dvom osobnostiam (5. 3. 2023)
 Porota Krištáľového krídla rozhodla o finálových nomináciách (22. 12. 2022)
 Krištáľové krídlo za rok 2021 pozná svojich laureátov (21. 3. 2022)
 Krištáľové krídlo pozná nominované osobnosti, Svitko je laureátom Mimoriadnej ceny (21. 12. 2021)
 Krištáľové krídlo zverejňuje finálové nominácie za rok 2020 (17. 11. 2020)
 FOTO a VIDEO: Krištáľové krídlo 2017 získalo jedenásť osobností SR (22. 1. 2018)



Festival Art Film si uctí pamiatku herca Vladimíra Müllera, Cenu Milana Lasicu prevezme jeho syn

