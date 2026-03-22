Nedeľa 22.3.2026
Meniny má Beňadik
22. marca 2026
Ocenenia Krištáľové krídlo za rok 2026 sú rozdané, mimoriadnu cenu si odniesla Alena Heribanová – FOTO
V novej budove Slovenského národného divadla v Bratislave sa v sobotu večer uskutočnil 29. ročník slávnostného udeľovania cien
22.3.2026 (SITA.sk) - V novej budove Slovenského národného divadla v Bratislave sa v sobotu večer uskutočnil 29. ročník slávnostného udeľovania cien Krištáľové krídlo.
Prestížne ocenenie si prevzali osobnosti, ktoré v uplynulom roku dosiahli výnimočné úspechy a svojou prácou, talentom a odhodlaním prispievajú k rozvoju našej spoločnosti. Podujatie bolo organizované pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky.
Ceny sa odovzdávali už tradične v desiatich kategóriách. Ocenenie získali Eva Blahová (Hudba), Dara Rolins (Populárna hudba), Milan Ondrík (Divadlo a audiovizuálne umenie), Karol Lovaš (Publicistika a literatúra), Profesor Jozef Bátora (Medicína a veda), Ján Kasper (Hospodárstvo), Emma Zapletalová (Šport), Ján Žižka (Inovácie a startupy), Vít Bojňanský (Výtvarné umenie) a Lenka Tašková Valicová (Filantropia).
Mimoriadnu cenu za celoživotné dielo si prevzala Alena Heribanová, ktorá svojou dlhoročnou prácou výrazne ovplyvnila mediálny a spoločenský priestor na Slovensku.
„Tento večer bol mimoriadny. V dobe, v ktorej žijeme – a ktorá nie je jednoduchá, ale plná prekvapení, zvratov a neistoty – zrazu zažiarila istota, múdrosť, veda, športové výsledky, umenie, história a úžasná energia a charizma osobností, ktoré píšu úspešné príbehy tejto krajiny,“ uviedla Heribanová.
„Bol to úžasný večer a o jeho kvalite najlepšie hovoria nominovaní a laureáti, ktorí si odniesli ocenenie. Opäť sa ukázalo, že Krištáľové krídlo aj po 29 rokoch svojej existencie dokáže objavovať výnimočných ľudí z rôznych oblastí. Je radosť byť súčasťou takéhoto večera a vidieť potenciál slovenského národa v priamom prenose na doskách Slovenského národného divadla,“ zhodnotil prezident Peter Pellegrini, ktorý sa galavečera osobne zúčastnil.
Krištáľové krídlo už od roku 1997 oceňuje osobnosti, ktoré svojou prácou posúvajú hranice vo svojich odboroch a prinášajú hodnoty dôležité pre celú spoločnosť. Aj tento ročník potvrdil, že Slovensko má množstvo výnimočných talentov, ktoré sú inšpiráciou pre ďalšie generácie.
Desať kategórií
Mimoriadna cena
