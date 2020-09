Festival AZYL 2020 pozná víťazov, pozrite si najlepšie krátke filmy a videoklipy

Víťazi súťaže boli slávnostne vyhlásení počas online vysielania 24. septembra 2020 na TV SME. Najlepšie krátke filmy a videoklipy si môžete pozrieť na webovej stránke https://festivalazyl.sme.sk/sk/domov/.

Súťažilo sa v troch kategóriách - minútové filmy, päťminútové filmy a videoklipy. Celkovo sa do súťaže prihlásilo 445 filmov z 58 krajín sveta. Ako následok stále prebiehajúcej pandémie koronavírusu sa viacero filmov zaoberalo práve témou izolácie. Objavili sa aj stále aktuálne ekologické témy, kritika spoločnosti či priblíženie života a stereotypov zahraničných regiónov. Zapojilo sa tiež množstvo kvalitných animovaných filmov. Do najlepšieho výberu tohto ročníka sa dostalo oproti predošlým ročníkom aj viac komediálnych krátkych filmov.

“Opakujú sa témy týkajúce sa klimatických zmien, ale tiež ľudská závislosť na moderných technológiách ako mobily a počítače. Zaznieva i hlasná kritika konzumného spôsobu života a materialistickej spoločnosti. Aj do jednej minúty sa vie zmestiť krásna myšlienka s posolstvom. Je to síce veľakrát náročné, ale aj o to zaujímavejšie. Keď vás na ploche jednej minúty niekto dokáže zaujať príbehom a keď pri tom navyše dokážete aj prežiť emóciu, tak je to výnimočné. A aj teraz máme práve také filmy," hovorí jeden z organizátorov festivalu Viliam Štrelinger.

O víťazoch rozhodovala odborná porota z krajín Vyšehradskej štvorky. Slovensko zastupovala scenáristka, dramaturgička a profesorka Filmovej a televíznej fakulty VŠMU Zuzana Gindl-Tatárová. Za Českú republiku rozhodoval producent a filmový kritik Filip Kršiak. Poľsko reprezentoval promotér kultúry Krzysztof Szienkiewicz a porotu uzavrela kameramanka Bettina Hejüsz z Maďarska.

Hodnotí zástupkyňa poroty Zuzana Gindl-Tatárová: “Myslím si, že toto bol najlepší ročník, ktorý sme tu doteraz mali. Tí ľudia z celého sveta, mladí filmári pochopili, že je treba sa konfrontovať a že nemožno prísť s niečím, čo je obyčajné. Tiež sa zlepšuje aj remeselná stránka prihlásených filmov. No najmä nastupuje nová generácia, ktorá pochopila, že svet momentálne nevyzerá dobre a začali revoltovať a púšťať sa do tém, ktoré sú pre zachovanie planéty veľmi dôležité, tém ekologických, korupčných a tak ďalej. Táto nová generácia pocítila zodpovednosť za tento svet a to sa potom aj premieta v tých krátkych filmoch.”

V kategórii 1 minútového filmu zvíťazil film od ruského grafika Lazy Square pod názvom The Simpsons - Russian Art Film Version. V minútovom filme nám ukazuje, ako by vyzerala ikonická rodina v ruských reáliách.



Pozrite si víťazný minútový film Festivalu Azyl 2020 - The Simpsons - Russian Art Film Version

https://festivalazyl.sme.sk/sk/film/the-simpsons-russian-art-film-version-2/

V kategórii 5 minútového filmu zvíťazil slovenský film Neistota / Uncertainty režiséra Romana Ďuriša. Zobrazuje neistotu mladej ženy v noci pred najväčším dňom jej života.



Pozrite si víťazný 5minútový film Festivalu Azyl 2020 - Uncertainity

https://festivalazyl.sme.sk/sk/film/uncertainty-roman-duris-2/

V kategórii Videoklipov zvíťazil klip s názvom I´m here na hudbu od Myatniy Lemonad, vytvorený režisérkou Katerynou Tiurinou. Klip sa zaoberá súčasnou kyjevskou mládežou, ktorá sa snaží naplniť svoje sny v ideálnom svete, nevnímajúc škaredú realitu navôkol.

Pozrite si víťazný videoklip Festivalu Azyl 2020 - I’m here (Myatniy Lemonad)

https://festivalazyl.sme.sk/sk/film/im-here-myatniy-lemonad-kateryna-tiurina-2/

Hlavnou cenou pre víťaza v kategórii 5 minútového filmu je 20 postprodukčných hodín pre svoje projekty v štúdiu HomeMedia Production. Kategória 1 minútových filmov a videoklipov je ocenená 500 € poukážkou na nákup techniky v sieti iStores.



Festival Azyl 2020 sa premiérovo uskutočnil vo forme online vysielania na webe denníka SME. Rozhodnutie streamovať festival online neovplyvnila len aktuálna situácia s koronavírusom, ale najmä snaha priniesť tie najlepšie krátke filmy čo najširšiemu publiku. Zmenu privítali aj autori a porotcovia, ktorí vďaka tejto forme nemuseli za festivalom cestovať, ale vedeli sa pripojiť zo svojho domáceho prostredia. V štúdiu panovala od začiatku dobrá nálada, ku ktorej prispeli aj samotní víťazi. Spojiť sa s nimi bolo veľmi osviežujúce. Všetky videohovory s víťazmi a hosťami dopadli veľmi dobre, našťastie sa neobjavili žiadne nezvládnuteľné technické problémy.

Súčasťou Festivalu AZYL sa už po druhý krát stal Workshop AZYL, ktorý sa konal ako sprievodné podujatie filmového festivalu Cinematik 2020 v Piešťanoch. Ide o tvorivý a vzdelávací workshop určený pre študentov stredných škôl, na ktorom si študenti pod vedením štyroch odborných lektorov vyskúšali nakrútenie vlastných krátkych filmov. Téma tohto ročníka “Nenechajte sa oklamať” sa zaoberala hľadaním pravdy, bojom proti nepravdám a hoaxom. Študenti si počas piatich dní v priestoroch Kina Fontána vyskúšali, čo všetko obnáša výroba filmu. Oboznámili sa so základmi scenáristiky, réžie, produkcie a strihovej skladby.

O workshope hovorí organizátor Viliam Štrelinger: "Účastníci až do začiatku workshopu nepoznali zadanú tému, takže sa museli popasovať aj s námetom, aj s časom. Zvolená téma sa nám zdala mimoriadne aktuálna. Stále však platí, že najdôležitejšie je mať dobrý nápad. Podľa našich skúseností sú dnešní študenti naučení nepremýšľať, ale povedať to, čo chce počuť dospelý, čo si zautomatizovali zrejme zo škôl. Práve preto bolo dobre, že náš workshop bol interaktívny, museli si svoje veci vydiskutovať a obhájiť. Kreativita je jednou z ciest, ako búrať toto zautomatizované myslenie. Bolo by fajn dostať jej do nášho školského systému čo najviac."

Tie najlepšie filmy z festivalu sa teraz vydajú na putovnú prehliadku po Slovensku, Maďarsku, Poľsku a Českej republike, kde sa premietnu na festivaloch a vo viacerých kultúrnych centrách. Na Slovensku Festival AZYL už dlhodobo spolupracuje s Kinom Lumiére a Novou Cvernovkou, kde sa aj tento rok bude premietať to najlepšie z aktuálneho ročníka.