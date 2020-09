To tu ešte nebolo! David Key a Ondro Kandráč nahrali tanečnú rozprávku Abraka Dabraka

Čas, keď sa bude môcť opäť s kapelou postaviť na javisko, si kráti aj prípravou nových piesní. Jednu z nich nahral aj s o generáciu mladším spevákom Davidom Keyom.

Nový potenciálny hit nesie čarodejný názov ABRAKA DABRAKA a silným refrénom a popevkom vás zaručene strhne. „V súčasnej, nielen pre muzikantov neľahkej dobe, sme chceli ľuďom pričarovať dobrú náladu a odpútať ich od starostí, ktoré nás všetkých sužujú. Aj preto sme skladbu nazvali Abraka Dabraka,“ vysvetľuje nová tvár slovenskej populárnej hudby David Key a autor textu Vlado Puchala ho dopĺňa. „Je to svieža pesnička, ktorá chce prebúdzať v ľuďoch život, energiu, vôľu zdolať prekážky, prijať sa taký, aký som a zostať v myslení i konaní slobodný.“ Skladba má už aj videoklipovú podobu. Špeciálnu atmosféru mu dodávajú krásne a dobrosrdečné čarodejnice, zboristky Klaudia Škorvánková a Agáta Kováčiková.

Príbeh sa odohráva v rozprávkovo krásnom prostredí pod bojnickým zámkom a ako to už v rozprávkach býva, napokon všetko dobre dopadne.

„Pre mňa bol rozprávkou už proces nahrávania skladby a následne aj videoklipu. Skvelé bolo, že sme filmovali v mojich rodných Bojniciach, takže som do komparzu obsadil mnohých kamarátov. Dokonca aj maminu z ktorej som spravil kuchárku, ktorá cukruje buchty,“ smeje sa David. Mihne sa tu tiež niekoľko známych osobností. „Napríklad módne návrhárky Andrea Koreňová a Natasha Azari. Pre účinkujúcich zhotovovali kostýmy a napokon som ich nahovoril, aby sa pred kameru postavili aj oni. Skvelá bola tiež moja rodáčka, moderátorka Sonička Skoncová ako predavačka perníčkov. V úlohe drevorubača je zas šéf európskeho inštitútu Vladislav Stanko,“ vyratúva David. Skladba ešte pred oficiálnym uvedením inšpirovala aj módnu dizajnérku Katku Doničovú k zhotoveniu štýlových tričiek s motívom Abraka Dabraka, ktoré sú dnes oficiálnym merchom nového potenciálneho hitu.

„Špeciálnu radosť ale mám, že Ondro so sebou priniesol aj svoje deti Emušku a Ondríka. Obaja sú perfektní, neskutočne som si ich obľúbil a jasne, že aj oni sú v klipe. Ondríkovi sme ešte večer pred nahrávaním operatívne zháňali husle,“ spomína David a pokračuje. „Zažili sme neskutočne veľa srandy. Som šťastný a poctený, že moja pesnička spojila toľko skvelých ľudí,“ dodáva významne.

Na slovenské pomery išlo o veľkolepú produkciu. V záberoch jazdí David s Ondrom na koni, nádherné sú tiež letecké zábery majestátneho bojnického zámku, ale aj jazierko, kde sa kedysi pri nakrúcaní rozprávky Šialene smutná princezná člnkovala mladučká Helena Vondráčková s Václavom Neckářom.

Spokojnosť neskrýva ani Ondro Kandráč. „Celé nahrávanie sme si aj s deťmi veľmi vychutnali. Absolútne som to nevnímal ako prácu. Stihli sme si užiť Bojnice, okolitú prírodu, zámok, kúpele, zoologickú záhradu a večer s priateľmi aj vínny dvor,“ prezrádza a verí, že dobrá nálada, ktorá vládla počas filmovania, sa premietla aj do atmosféry klipu. „Je to veľmi chytľavá pecka. Vytvorili sme malé, no skvostné hudobné dielko. Veľmi sa teším a verím, že si tú skladbu budú všetci spievať s nami,“ nádeja sa.

Je pozoruhodné, že Ondrej kývol na spoluprácu so spevákom, ktorý tvorí zväčša v tanečnom, čiže úplne inom hudobnom štýle. „A prečo nie? Vždy ma bavilo prepájať svety, ktoré sú navonok nezlúčiteľné. David je spevák iného žánru, no tiež chalan nezaťažený predsudkami, ktorého mladosť a dravosť je pre mňa inšpirujúca. A to aj napriek tomu, že ja sám, sa ešte necítim starý,“ vysvetľuje Ondrej a David mu kompliment vracia. „Pre mňa zas bolo fascinujúce sledovať, ako Ondra ľudia milujú. Už to, že pri náhodnom stretnutí na ulici odpovie na pozdrav, im vyčarí úsmev na tvári a spraví pekný deň. Tento obrázok slušného a pokorného človeka a jeho prístupu k fanúšikom, si určite zapamätám, ako svoj manuál na cestu k úspechu,“ tvrdí David.